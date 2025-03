HAMILTON, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Partout au Canada, les établissements, les entreprises et les collectivités se mobilisent pour bâtir un avenir plus durable, notamment en investissant dans l'innovation et en déployant davantage de technologies propres qui aident à réduire les coûts et soutiennent l'économie.

Aujourd'hui, Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et le député Chad Collins, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ont annoncé qu'un financement d'environ 1,4 million de dollars est octroyé à l'Université McMaster dans le cadre du Programme d'incitation à la décarbonisation (PID).

L'Université McMaster recevra jusqu'à 500 000 $ de financement pour passer d'un chauffage au gaz naturel à un chauffage par pompes à chaleur air-eau dans deux de ses bâtiments. L'Université recevra également un financement d'environ 923 000 $ pour récupérer la chaleur de son réacteur afin réutiliser l'excès de chaleur comme principale source de chauffage de l'édifice AN Bourns, ce qui remplacera une grande partie de la consommation de gaz naturel du bâtiment et réduira les émissions de gaz à effet de serre. Ensemble, ces deux projets devraient permettre d'éliminer plus de 2 600 tonnes d'émissions en 2030, ce qui équivaut à retirer près de 800 voitures à essence de la circulation pendant un an.

Le gouvernement du Canada aide les entreprises, les établissements et les collectivités à adopter des technologies novatrices d'énergie propre à moindre coût, y compris dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à lutter contre les changements climatiques et reconnaît le rôle de premier plan que jouent les industries en adoptant des solutions environnementales concrètes. Des partenariats et des projets comme ceux-ci permettent au gouvernement du Canada d'accélérer les efforts collectifs visant à bâtir un avenir durable et prospère pour tout le monde au pays.

Citations

« Ces projets à l'Université McMaster sont des exemples de mesures que nous prenons pour donner aux établissements canadiens les moyens d'agir en tant que modèles et d'adopter des solutions novatrices alors que nous bâtissons un avenir prospère à faibles émissions de carbone. Ensemble, nous pouvons réellement changer les choses et créer un Canada plus propre, plus sain et plus prospère pour le bien de l'ensemble de la population. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Il est essentiel d'investir dans des technologies propres pour lutter contre les changements climatiques, et l'Université McMaster continue de prêcher par l'exemple. En soutenant ces projets novateurs, notre gouvernement aide à accélérer la transition vers des solutions d'énergie durables, tout en renforçant notre leadership environnemental au sein de la collectivité. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus propre et plus résilient pour les générations à venir. »

- Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et députée de Hamilton Mountain

« L'Université McMaster est un chef de file en matière d'innovation, tant sur le plan académique que pratique. L'Université s'est engagée depuis longtemps à miser sur des pratiques durables, et ces projets représentent une autre étape dans ses efforts visant à réduire ses émissions et à promouvoir des solutions d'énergie propre. Notre gouvernement est fier d'appuyer l'Université McMaster alors qu'elle continue de donner l'exemple en bâtissant un avenir à faibles émissions de carbone pour notre collectivité et au-delà. »

- Chad Collins, député de Hamilton-Est-Stoney Creek

« L'Université McMaster s'est engagée à réduire sa consommation d'énergie, à mettre en œuvre des programmes de conservation et à promouvoir l'efficacité énergétique. Cet investissement du gouvernement du Canada est une étape importante vers notre objectif qui consiste à atteindre la carboneutralité sur notre campus. Nous sommes reconnaissants de ce soutien qui nous est apporté et qui nous permettra de réaliser ces projets. »

- Andy Knights, vice-président associé à la recherche, Université McMaster

Faits en bref

Selon les estimations de 2015, les émissions du Canada devaient augmenter de 9 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005. Les émissions ont maintenant atteint leur plus bas niveau en 27 ans, à l'exclusion des années de pandémie, et sont nettement inférieures aux niveaux d'avant la pandémie. Entre 2005 et 2022, l'intensité des émissions de l'économie canadienne a diminué de 30 %.

Au moyen du Programme d'incitation à la décarbonisation, le gouvernement du Canada redistribue une partie des produits recueillis auprès des grands émetteurs industriels par le système fédéral de tarification de la pollution afin de soutenir des projets novateurs de technologies propres. Le gouvernement du Canada remet les produits issus du système de tarification fondé sur le rendement (STFR) aux administrations où ils ont été recueillis.

L'octroi de financements comme celui-ci aide des établissements admissibles à accroître leur efficacité énergétique, à adopter des solutions durables et à réduire leurs émissions pour ainsi contribuer à bâtir un monde sobre en carbone.

