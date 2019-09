Le gouvernement du Canada soutient l'action climatique de Nature Canada

OTTAWA, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard des changements climatiques appuie les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé qu'un financement pouvant atteindre 80 000 $ tiré du Fonds d'action pour le climat sera accordé à Nature Canada. Ce financement permettra d'organiser une conférence nationale pour les organismes qui sont des chefs de file de la conservation au Canada. Les participants y discuteront de la menace que posent les changements climatiques pour nos écosystèmes naturels, de la manière d'atténuer ce phénomène et de s'y adapter, en plus d'échanger des pratiques exemplaires afin de rendre nos écosystèmes plus résilients. La crise climatique est inextricablement liée à la nature. En protégeant et en préservant les aires naturelles du Canada, nous pouvons aider à atténuer les effets des changements climatiques et aussi nous assurer de protéger nos espèces animales et végétales, aujourd'hui et pour les générations futures.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour soutenir les objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques.

« Les initiatives mises en œuvre par les Canadiens d'un océan à l'autre sont une véritable source d'inspiration pour moi. Ces initiatives aideront d'autres personnes à être mieux informées et à prendre des mesures positives pour lutter contre les changements climatiques. Ce financement aidera les étudiants à temps plein, les jeunes et les organismes à but lucratif ou non lucratif à changer les choses. Ensemble, nous échangeons d'excellentes idées qui contribuent à mieux faire connaître toute l'importance de s'attaquer dès maintenant au problème des changements climatiques. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les changements climatiques sont bien réels, et leurs répercussions sont désastreuses et continueront de l'être, pour les espèces sauvages et les aires naturelles. Ce projet rassemblera les principaux organismes de conservation de la nature du Canada afin de faire la promotion de solutions axées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques, et nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour son leadership et son soutien. »

- Graham Saul, directeur général, Nature Canada

Nature Canada , le plus vieil organisme national de conservation du Canada , contribue à la protection des parcs, de la faune et des espèces sauvages depuis près de 80 ans et représente actuellement plus de 750 organisations de la nature dans l'ensemble du pays.

Depuis 1970, la population humaine a doublé, alors que les populations d'espèces sauvages ont subi un déclin de 60 %.

Les milieux sauvages intacts absorbent deux fois plus de carbone que les autres milieux. En protégeant ces aires, nous nous assurons que le carbone stocké dans la nature y demeure.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et les innovations en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Le Fonds soutient ainsi les objectifs du plan climatique du Canada grâce à des investissements dans des solutions de lutte contre les changements climatiques.

