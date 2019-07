Le gouvernement du Canada soutient l'action climatique de la ville de Winnipeg

WINNIPEG, le 12 juill. 2019 /CNW/ - Les Manitobains ressentent les répercussions des changements climatiques dans leurs collectivités, qu'il s'agisse de tempêtes violentes ou de sécheresses. Un récent rapport d'experts scientifiques canadiens a montré que le Canada se réchauffait deux fois plus vite que la moyenne mondiale. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec les entreprises, les villes et localités, les collectivités autochtones, les universités, les écoles et les hôpitaux afin de réduire la pollution, d'améliorer la santé et de diminuer le coût de la vie.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé le soutien de l'action climatique de la ville de Winnipeg. Le financement de 1,3 million de dollars aidera la ville de Winnipeg à agrandir le système de captage du gaz d'enfouissement de son installation de gestion des ressources de Brady Road. Le projet permettra d'agrandir le système de captage des gaz polluants provenant des sites d'enfouissement de la ville de Winnipeg et de moderniser les puits existants. Cela contribuera à réduire les émissions de méthane, l'un des gaz à effet de serre les plus polluants.

Le financement provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, qui représente une part importante du plan climatique canadien. Ce Fonds investit dans les projets qui visent à réduire la pollution par le carbone, à économiser de l'argent, et à créer de bons emplois dans une économie propre.

Grâce au plan canadien de lutte contre les changements climatiques, le Canada est en voie de réaliser la plus grande réduction des émissions de carbone de son histoire. Ce plan comprend plus de 50 mesures, notamment l'investissement dans l'énergie propre et l'élimination progressive de la production d'électricité à partir du charbon, le développement des transports en commun, et l'instauration d'une tarification de la pollution par le carbone faisant en sorte que polluer n'est désormais plus gratuit.

Citations

« Des Canadiens de tout le pays proposent des solutions novatrices et abordables d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire les émissions, permettant aux gens d'économiser de l'argent et créant de bons emplois par le fait même. En investissant dans ces projets, d'un océan à l'autre, le gouvernement du Canada veille à ce que nous soyons bien positionnés pour réussir sur le marché mondial de 26 mille milliards de dollars des solutions propres et pour créer de bons emplois pour la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La modernisation et l'agrandissement du système de captage du gaz d'enfouissement de l'installation de gestion des ressources de Brady Road constituent une étape importante vers la réalisation de l'engagement de la Ville de Winnipeg de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici 2030. Grâce à l'appui du gouvernement du Canada, ces améliorations permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 1,1 million de tonnes sur 30 ans, soit l'équivalent des émissions annuelles de près de 240 000 voitures à passagers. »

- Conseillère Cindy Gilroy, présidente du comité permanent d'orientation en matière des eaux et des déchets, de la gestion des rives et de l'environnement

Faits en bref

Le projet permettra d'améliorer le rendement du système de captage des gaz d'enfouissement de 48 % à 75 % et de réduire les émissions du deuxième émetteur de gaz à effet de serre en importance au Manitoba .

. Ce projet contribuera grandement à réduire les émissions liées aux déchets définies dans le Plan d'action sur les changements climatiques de Winnipeg .

. Selon Clean Energy Canada, les mesures d'efficacité énergétique énoncées dans le plan climatique canadien aideront à améliorer l'économie et l'environnement du Canada entre aujourd'hui et 2030, en créant 118 000 nouveaux emplois, en faisant bondir notre produit intérieur brut de 356 milliards de dollars et en faisant économiser aux ménages canadiens en moyenne 114 dollars par an. Chaque dollar dépensé dans l'efficacité énergétique génère environ sept dollars de produit intérieur brut.

Le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone, un fonds d'une valeur de 450 millions de dollars, soutient des projets qui mettent à profit l'ingéniosité à l'échelle du pays pour réduire les émissions et générer une croissance propre.

Liens connexes

