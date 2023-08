Favoriser l'accès des Inuits à leur territoire

KUUJJUAQ, QC, le 18 août 2023 /CNW/ - Les gardiens autochtones sont les « yeux et les oreilles sur le terrain » dans les territoires autochtones et constituent un exemple unique de réconciliation en action. Ils surveillent la santé écologique, entretiennent les sites culturels et protègent les zones et les espèces sensibles, tout en renforçant les liens sociaux et culturels de leurs communautés. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les initiatives de conservation menées par les Autochtones dans le cadre d'une relation renouvelée avec les peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance, le respect, la coopération et le partenariat.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé l'octroi de 825 000 $ sur trois ans à la Société Makivvik pour soutenir l'élaboration de deux nouveaux programmes de gardiens, qui assureront une présence inuite dans le parc national des Monts-Torngat afin de décourager les activités illégales, et qui donneront aux bénéficiaires inuits du Nunavik la possibilité de passer du temps dans le parc, de séjourner au camp de base et à la station de recherche des Monts-Torngat et d'établir des liens avec les terres et les gens.

Cette annonce fait suite à la visite du ministre Guilbeault dans le parc national des Monts-Torngat, du 15 au 18 août, où il a rencontré des représentants du gouvernement du Nunatsiavut et de la Société Makivvik. Parcs Canada, les Inuits du Labrador et les Inuits du Nunavik cogèrent le parc national des Monts-Torngat depuis sa création en 2005.

Depuis 2018, le gouvernement du Canada a soutenu plus de 170 initiatives de gardiens, qui ont contribué au développement des capacités et de l'emploi dans les communautés autochtones à la grandeur du pays. En décembre 2022, le ministre Guilbeault a annoncé la création du nouveau Réseau national des gardiens des Premières Nations, qui vise à étendre et à soutenir les initiatives individuelles des gardiens des Premières Nations d'un océan à l'autre.

« Le gouvernement du Canada a déclaré qu'il allait procéder différemment en matière de conservation. Les groupes autochtones doivent être présents à la table des négociations dès le début du processus et contribuer à diriger les efforts de conservation. Le Canada ne pourra atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques et de biodiversité qu'à l'aide des initiatives de conservation menées par les Autochtones, comme le programme des gardiens, qui est mis en œuvre dans tout le pays. Après ma visite dans les Torngats, j'ai pu constater directement le rôle essentiel que jouent les dirigeants inuits pour prendre soin de la terre, de l'eau et de la glace dans cette région. Ces nouvelles initiatives des gardiens contribueront grandement à les aider dans leur rôle de chefs de file de la conservation et à renforcer leurs communautés. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Chaque initiative des gardiens autochtones dans les lieux administrés par Parcs Canada est mise au point en collaboration avec des partenaires autochtones. Ils mènent ensuite l'initiative avec le soutien et la contribution de Parcs Canada. Ces initiatives contribuent à maintenir et à revitaliser leurs liens avec les terres, les eaux et les glaces qui soutiennent les connaissances, le droit et les systèmes de gouvernance qui sous-tendent les pratiques de gestion autochtones.

En 2021, le gouvernement fédéral a augmenté le financement des initiatives de gardiens à 100 millions de dollars, avec l'objectif de soutenir 1 000 initiatives de gardiens dans tout le pays.

Parcs Canada a reçu jusqu'à 61,7 millions de dollars du budget de 2021 pour les programmes de gardiens dans les lieux administrés par Parcs Canada. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, Parcs Canada travaille avec des partenaires autochtones pour améliorer les programmes existants et vise à cocréer entre 30 et 35 nouveaux programmes des gardiens autochtones dans les lieux administrés par Parcs Canada d'ici 2025-2026.

Parcs Canada travaille actuellement avec des partenaires autochtones pour déterminer l'emplacement des nouveaux programmes des gardiens d'ici 2026. Des discussions préliminaires sont également en cours avec l'Initiative de leadership autochtone concernant des mécanismes de soutien collaboratif pour les communautés dans le cadre du programme des gardiens administré par Parcs Canada.

Parcs Canada et les peuples autochtones travaillent ensemble pour concevoir des produits et des activités d'interprétation dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation pour favoriser une meilleure compréhension de la perspective, des cultures et des traditions des peuples autochtones.

