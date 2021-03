Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé les quatre gagnants des derniers défis canadiens d'innovation sur les plastiques. Ces petites et moyennes entreprises canadiennes recevront chacune jusqu'à 150 000 dollars pour développer leurs solutions de traitement des déchets de plastique.

Les entreprises suivantes reçoivent du financement pour développer leur validation de principe :

Magemi Mining Inc. à Markham , en Ontario , développe un papier recyclé robuste à titre de solution de rechange durable aux emballages en plastique comme les sacs d'épicerie.

à , en , développe un papier recyclé robuste à titre de solution de rechange durable aux emballages en plastique comme les sacs d'épicerie. CACITH Inc. (Tengiva) à Montréal, au Québec, est en train de créer un réseau de recycleurs pour quantifier les déchets de textile et trouver de nouveaux marchés pour des matériaux qui seraient autrement mis au rebut.

à Montréal, au Québec, est en train de créer un réseau de recycleurs pour quantifier les déchets de textile et trouver de nouveaux marchés pour des matériaux qui seraient autrement mis au rebut. Met-Tech Inc. à Burlington , en Ontario , met au point un processus à faible coût pour recycler davantage de déchets de textile comme les vêtements.

à , en , met au point un processus à faible coût pour recycler davantage de déchets de textile comme les vêtements. Singular Solutions Inc. à North York , en Ontario , met au point un additif bio-durable qui déclenchera la biodégradation des déchets de plastique contenus dans les textiles dans les installations d'enfouissement permettant le compostage à long terme.

Le Défi canadien d'innovation sur les plastiques fait partie du programme Solutions innovatrices Canada. Les défis ciblent les secteurs du plastique qui génèrent certaines des plus grandes quantités de déchets de plastique et présentent les plus grandes possibilités d'impact et d'innovation. Ils font partie des engagements pris par le gouvernement du Canada en vue de réduire les déchets de plastique, tout en assurant la croissance de l'économie et en créant de bons emplois.

Citations

« Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir des solutions canadiennes en ce qui concerne les déchets de plastique et la pollution par les plastiques. Les petites entreprises sont des partenaires clés dans la réalisation de la vision du Canada, un avenir où l'objectif de zéro déchet de plastique sera atteint d'ici 2030. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir plus propre, tout en assurant la croissance de l'économie et en créant de bons emplois. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement travaille avec les entrepreneurs et les petites entreprises pour investir dans des solutions durables qui soutiendront non seulement notre économie, mais aussi notre environnement. J'ai confiance dans le travail que ces entreprises accomplissent pour contribuer à stimuler l'innovation dans tout le pays et résoudre ce problème concret. Ensemble, nous faisons croître l'économie, nous renforçons le leadership technologique du Canada et nous contribuons à la lutte menée par le Canada contre les déchets de plastique. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Deux des industries emblématiques du Canada, l'exploitation minière et la foresterie, ont une occasion unique d'unir leurs forces et de tirer parti de l'innovation rapide dans les technologies du graphène pour proposer aux ménages canadiens des produits de papier renforcé par l'ajout de graphène, qui sont biodégradables, recyclables et extrêmement durables. Nous sommes très fiers de ce projet de nanotechnologie qui crée des chances égales pour l'apprentissage et la recherche multisectoriels et qui inclura les collectivités autochtones tout en aidant le Canada à réaliser sa vision d'un avenir sans déchets de plastique. »

- Maria Christova, responsable des services financiers, Magemi Mining Inc.

« Nous sommes fiers d'être soutenus par le gouvernement canadien dans notre mission de développement d'une solution numérique innovante pour réduire les déchets de plastique contenus dans les textiles. Les textiles à base de plastiques, tels que le nylon et le polyester, représentent plus de 50 p. 100 de la production textile mondiale. En raison de la complexité de la collecte, de la distribution et de l'identification, la plupart de ces textiles finissent dans des sites d'enfouissement ou sont incinérés. Grâce à la solution que nous proposons, le réseau des recycleurs, nous relierons les déchets de plastique contenus dans les textiles aux installations de recyclage, ce qui assurera aux recycleurs un approvisionnement stable et constituera une solution de rechange aux sites d'enfouissement dans le monde entier. Notre objectif est de faire du Canada un leader des efforts mondiaux de réduction des déchets de plastique. »

- Annie Cyr, présidente-directrice générale et co-fondatrice, CACITH Inc. (Tengiva)

« Met-Tech tient à souligner que c'est grâce au soutien du programme Solutions innovatrices Canada qu'elle est maintenant en mesure de se concentrer sur sa technologie novatrice d'élimination des principaux obstacles empêchant le recyclage des déchets de textiles et la commercialisation d'un matériau polymère à base de cellulose et d'amidon à forte valeur ajoutée. Si le résultat est fructueux, ce soutien aidera le Canada à devenir un leader mondial dans le domaine des technologies durables à faible bilan carbone, tout en contribuant à la réduction des matériaux envoyés dans les sites d'enfouissement et dans notre environnement. »

- Norm Rathie, président, Met-Tech Inc.

« Nous sommes très fiers de mettre en œuvre la technologie additive canadienne en instance de brevet BioSustainableTM, créée avec le soutien du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada, dans le cadre de ce nouveau projet passionnant visant à donner une nouvelle vie aux déchets de textiles synthétiques en tant que compost de la qualité d'une terre végétale. Le projet sera exécuté par une équipe de Singular Solutions, créera de nouvelles possibilités d'emploi et favorisera la croissance économique de Singular Solutions. La réussite du projet permettra de détourner des sites d'enfouissement des flux de déchets textiles mélangés, ainsi que les déchets de plastique médicaux et post-consommation, pour les remettre dans le cycle d'utilisation, ce qui nous rapprochera de l'économie circulaire et témoignera de notre engagement à créer un environnement durable. »

- Alex Mann, vice-président, Singular Solutions Inc.

Faits en bref

Chaque année, la population canadienne jette 3 millions de tonnes de déchets de plastique, soit environ 570 sacs à ordures pleins chaque minute. Seuls 9 p. 100 de ces déchets sont recyclés, ce qui signifie que la grande majorité des déchets de plastique finissent dans des sites d'enfouissement. Environ 29 000 tonnes de ces déchets aboutissent chaque année dans notre environnement naturel.

La collecte et le recyclage des textiles, comme les vêtements, sont actuellement très limités au Canada . Ainsi, environ 93 p. 100 des déchets de plastique contenus dans les textiles finissent dans les sites d'enfouissement.

. Ainsi, environ 93 p. 100 des déchets de plastique contenus dans les textiles finissent dans les sites d'enfouissement. Le plastique que nous jetons représente environ 8 milliards de dollars de pertes de revenus chaque année.

En améliorant notre gestion des déchets de plastique, nous pouvons réduire la pollution par le carbone de 1,8 mégatonne, générer des milliards de dollars de revenus et créer environ 42 000 emplois.

À ce jour, Solutions innovatrices Canada a lancé 15 défis sur les plastiques et engagé près de 19 millions de dollars pour soutenir les innovateurs et les petites et moyennes entreprises du Canada .

