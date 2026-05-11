Il s'agit d'une étape importante dans l'établissement d'une capacité de centre de données de grande envergure en ligne

VANCOUVER, BC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'échelle mondiale, tant l'industrie que les gouvernements travaillent activement à l'établissement d'une capacité de centre de données de grande envergure en ligne. L'accès à une infrastructure de calcul de pointe est indispensable si l'on veut maintenir le leadership du Canada en intelligence artificielle (IA), et donner au milieu de la recherche et aux industries les moyens de réussir.

Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a annoncé que le gouvernement du Canada et TELUS faisaient avancer les travaux au titre de l'initiative Permettre l'établissement de centres de données d'IA souveraine de grande envergure.

Dans le cadre de ces efforts, le projet proposé d'établissement d'un centre de données d'IA de grande envergure en Colombie-Britannique permettrait d'accroître la capacité de calcul souveraine au pays en plus de soutenir l'écosystème global de l'innovation du Canada, dont font partie le milieu universitaire et l'industrie.

Dans le budget de 2025, le gouvernement a indiqué son intention de repérer un nombre limité de projets d'établissement de centres de données d'IA souveraine de grande envergure à des fins commerciales et de conclure des protocoles d'entente non contraignants dans le cas des propositions les plus prometteuses. Le gouvernement évaluera différents mécanismes pour l'établissement au pays de centres de données d'IA de grande envergure à des fins commerciales en vue de bonifier la capacité de calcul au profit de l'écosystème global de l'innovation du Canada.

L'IA entraîne d'importantes occasions économiques d'un bout à l'autre du pays. Il est essentiel de construire l'infrastructure de calcul qui sous-tend l'IA pour aider les entreprises canadiennes à adopter de nouvelles technologies, à accroître leur productivité, à créer de bons emplois et à stimuler la croissance économique à long terme. En raison de sa géographie, de son climat, de ses sources d'énergie durable et de son infrastructure de réseau exhaustive, le Canada est en bonne posture pour attirer des investissements dans son infrastructure d'IA.

Citations

« Le Canada ne peut soutenir la concurrence dans l'économie de l'intelligence artificielle sans l'infrastructure sous-jacente. En faisant progresser ce projet de concert avec TELUS, nous prenons des mesures concrètes pour développer une capacité d'IA souveraine ici même au pays. Ainsi, les visionnaires, le milieu de la recherche et les entreprises du Canada auront accès à la capacité de calcul dont ils ont besoin, et les données, la propriété intellectuelle et les retombées économiques canadiennes demeureront à l'intérieur de nos frontières. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« Nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec le gouvernement du Canada pour contribuer à bâtir l'infrastructure d'IA souveraine du pays. La demande sans précédent qui a fait atteindre sa pleine capacité à notre premier centre d'IA à Rimouski prouve que les innovateurs canadiens veulent une infrastructure d'IA de pointe construite ici même, sur le sol canadien. Nous envoyons un message clair au monde : le Canada mènera la révolution de l'IA avec une puissance technologique sans compromis et un leadership climatique inégalé. »

- Le président et chef de la direction de TELUS, Darren Entwistle

Faits en bref

Le budget de 2025 donne au ministre le mandat de consulter l'industrie en vue de repérer des projets prometteurs liés à l'infrastructure d'intelligence artificielle (IA) ainsi que de négocier des protocoles d'entente avec des promoteurs de projet.

L'appel à propositions mené dans le cadre de l'initiative Permettre l'établissement de centres de données d'IA souveraine de grande envergure s'est déroulé du 15 janvier au 15 février 2026.

Le gouvernement du Canada ouvre le dialogue avec des promoteurs de projets prometteurs en vue d'explorer les possibilités de collaboration futures. Aucun financement n'a encore été engagé ou versé.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Peter Wall, Chef de cabinet adjoint et directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]