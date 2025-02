OTTAWA, ON, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le cancer du sein est l'une des formes de cancer les plus courantes et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes. Au Canada, une femme sur huit risque de recevoir un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. La sensibilisation au dépistage du cancer du sein, qui vise à détecter le cancer à un stade plus précoce et plus traitable, est une priorité pour le gouvernement du Canada.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la santé des femmes en comblant les lacunes dans les connaissances sur le dépistage et la prévention du cancer du sein. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), en collaboration avec des experts et des intervenants fédéraux, provinciaux et territoriaux, a organisé l'événement Réduire les écarts : agir pour l'équité dans le dépistage du cancer du sein. Cet événement a permis de discuter de l'amélioration de l'accessibilité et de l'inclusivité du dépistage du cancer du sein, en particulier pour les populations mal desservies. Les participants ont partagé les leçons apprises et les meilleures pratiques qui seront compilées dans un guide de ressources qui sera largement diffusé dans toutes les collectivités afin d'améliorer la mise en œuvre équitable du dépistage du cancer du sein au Canada.

L'ASPC travaille en étroite collaboration avec Statistique Canada pour analyser les tendances nationales en matière de cancer, notamment en examinant les différences dans les taux de cancer du sein en fonction du lieu de résidence, de l'âge et de l'origine ethnique des personnes. Cela permettra de soutenir une politique de dépistage du cancer du sein éclairée et fondée sur des données.

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et leurs partenaires ont élaboré une feuille de route multidisciplinaire qui cerne les lacunes de la recherche sur le dépistage du cancer du sein et formule des recommandations pour orienter les activités de recherche futures au Canada. La feuille de route résume les commentaires des partenaires ainsi que les principaux domaines de recherche et les stratégies visant à favoriser la recherche sur le cancer du sein au Canada.

Le gouvernement du Canada travaille également directement avec ses partenaires, comme le Partenariat canadien pour la santé de demain et la Société canadienne du cancer, afin de générer de meilleures données pour éclairer les pratiques de dépistage du cancer du sein et sensibiliser la population à son importance au Canada.

Ensemble, ces initiatives soutiennent la recherche collaborative et scientifique, la collecte de données et les directives de santé publique pour le dépistage du cancer du sein au Canada.

Citations

« Je tiens à remercier nos partenaires et les intervenants pour leur engagement à surmonter les obstacles et à améliorer l'accès au dépistage du cancer du sein au Canada. La sensibilisation et l'accès au dépistage du cancer du sein feront une différence qui changera la vie des Canadiennes en matière de santé. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Le cancer du sein touche la vie de nombreuses personnes, que ce soit par un diagnostic personnel ou celui d'un être cher. Grâce au travail et au dévouement de nos partenaires, nous prenons des mesures importantes pour préserver la santé physique et mentale des femmes. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes vivant au Canada , après le cancer de la peau autre que le mélanome. Bien qu'il puisse également toucher les hommes, le cancer du sein chez l'homme est très rare.

, après le cancer de la peau autre que le mélanome. Bien qu'il puisse également toucher les hommes, le cancer du sein chez l'homme est très rare. Le dépistage du cancer du sein est utilisé pour détecter le cancer chez les personnes qui ne présentent aucun signe ou symptôme. Il diffère du test de diagnostic, qui est utilisé lorsque quelqu'un présente des signes ou des symptômes (par exemple, une bosse).

Le gouvernement du Canada reconnaît et respecte le fait que chaque province et territoire a des besoins uniques et des approches différentes en matière de dépistage du cancer du sein. Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables du diagnostic, du traitement, des services, des programmes et de l'éducation.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources : Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654; Callum Haney, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements pour le public, 613-957-2991, 1-866-225-0709