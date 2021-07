Au cours des deux dernières années, des investissements de plus de 115,2 millions de dollars ont été réalisés dans des entreprises novatrices de la Colombie-Britannique au titre du Programme d'aide à la recherche industrielle, à l'appui de bons emplois dans la province

VANCOUVER, BC, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Alors que les Canadiens commencent à entrevoir la reprise économique, il faut reconnaître que les petites et moyennes entreprises (PME) seront des moteurs de croissance dans les communautés partout au pays. Elles fournissent déjà de l'emploi à plus de 10 millions de Canadiens. Bon nombre d'entre elles font des découvertes révolutionnaires qui améliorent la qualité de vie de la population et stimulent l'innovation et la mise au point de technologies. En vue de prospérer encore plus, ces entreprises ont besoin de financement, de conseils et de ressources qui leur permettront d'obtenir des capitaux, de se spécialiser et de prendre de l'expansion.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a visité les installations d'Aspect Biosystems Ltd. (anglais), une entreprise bénéficiaire d'un financement au titre du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada (PARI CNRC). Le ministre a souligné le soutien indispensable accordé par le gouvernement aux PME novatrices de la Colombie-Britannique. Aspect Biosystems s'est vu allouer un total de 1 122 127 $ pour la tenue de deux projets novateurs. Le premier consiste à employer une technologie unique de bio-impression 3D afin de créer des tissus thérapeutiques cardiaques et pancréatiques implantables. Le second vise la mise au point de technologies novatrices d'impression 3D permettant la fabrication de tissus implantables qui peuvent se greffer et être vascularisés dans des organismes vivants.

Au nombre des projets de recherche-développement menés en Colombie-Britannique et qui feront l'objet d'une aide financière dans le cadre du Programme, mentionnons ceux-ci :





AbCellera Biologics recevra jusqu'à 2 617 300 $ pour la mise au point, la validation et l'intégration de nouvelles technologies visant la création d'une plateforme de découverte d'anticorps qui pourraient servir dans le cadre de biothérapeutiques de prochaine génération.

recevra jusqu'à 2 617 300 $ pour la mise au point, la validation et l'intégration de nouvelles technologies visant la création d'une plateforme de découverte d'anticorps qui pourraient servir dans le cadre de biothérapeutiques de prochaine génération. MineSense Technologies Ltd. recevra jusqu'à 2 950 000 $ pour la conception, la mise au point et la mise à l'essai d'un système numérique de détection de matériaux en vrac destiné aux activités minières.

recevra jusqu'à 2 950 000 $ pour la conception, la mise au point et la mise à l'essai d'un système numérique de détection de matériaux en vrac destiné aux activités minières. Semiosbio Technologies Inc. recevra jusqu'à 2 490 000 $ pour le développement d'un service agronomique basé sur un modèle fournissant des données précises au sujet du microclimat au sein des hectares de vergers de fruits et de noix qui ne possèdent que peu ou pas de capteurs climatiques. Cela impliquera l'intégration de nouveaux modèles technologiques et agronomiques de détection distribuée sans fil qui seront déterminés en fonction de données réelles et projetées en matière de microclimat.

Au cours des deux dernières années, le PARI CNRC a offert des services consultatifs et versé un financement de plus de 115,2 millions de dollars aux PME de la Colombie-Britannique pour leurs travaux de recherche-développement, ce qui leur a permis de croître, de bâtir leur capacité d'innovation et de commercialiser leurs idées.

Le Programme d'aide à l'innovation a été mis en place pendant la pandémie de COVID-19 pour aider les entreprises novatrices à demeurer ouvertes, à maintenir leurs employés en poste et à se remettre sur pied rapidement. Plus de 400 entreprises novatrices de la Colombie-Britannique ont reçu un appui totalisant environ 73 millions de dollars dans le cadre de ce programme.





Citations

« Nous savons qu'il est essentiel de soutenir les entreprises et les entrepreneurs novateurs du Canada si nous voulons favoriser notre reprise économique et créer de bons emplois dans les communautés partout au pays. Nous avons donc réalisé des investissements importants dans le Programme d'aide à la recherche industrielle pour appuyer les entreprises novatrices de toutes les régions. La Colombie-Britannique possède l'un des grands écosystèmes d'innovation du Canada, et cet investissement sera primordial pour aider les entreprises aux idées d'envergure à obtenir du financement, à se spécialiser et à accéder à des réseaux de sorte qu'elles puissent faire progresser encore plus leurs innovations. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La prospérité de l'économie canadienne repose sur l'essor des entreprises d'ici qui innovent et qui commercialisent leurs produits et leurs services à l'international. Le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada aide les petites et moyennes entreprises du pays à atteindre ces objectifs en leur fournissant des services consultatifs exhaustifs, du financement à la recherche-développement et des ressources vers des occasions d'affaires à l'échelle nationale et mondiale dans tous les secteurs. »

- Le président du Conseil national de recherches Canada, Mitch Davies

Les faits en bref

Le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada (PARI CNRC) fournit des conseils, des ressources et du financement aux petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes afin de les aider à accroître leur capacité d'innovation et à commercialiser leurs idées.

(PARI CNRC) fournit des conseils, des ressources et du financement aux petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes afin de les aider à accroître leur capacité d'innovation et à commercialiser leurs idées. Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi de 500 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 2022, et de 100 millions de dollars par année par la suite, pour étendre la portée du PARI CNRC et soutenir jusqu'à 2 500 PME novatrices additionnelles.

a annoncé l'octroi de 500 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- de 100 millions de dollars par année par la suite, pour étendre la portée du PARI CNRC et soutenir jusqu'à 2 500 PME novatrices additionnelles. Grâce à son réseau de plus de 265 conseillers en technologie industrielle offrant des services dans plus de 110 emplacements au Canada , le PARI CNRC propose des solutions personnalisées aux PME en leur fournissant des conseils d'experts, du soutien financier et un accès aux réseaux nationaux et internationaux dans tous les secteurs de l'industrie.

, le PARI CNRC propose des solutions personnalisées aux PME en leur fournissant des conseils d'experts, du soutien financier et un accès aux réseaux nationaux et internationaux dans tous les secteurs de l'industrie. Au cours de l'exercice 2020-2021, le PARI CNRC a aidé plus de 9 340 entreprises, financé plus de 3 800 projets et fourni des services consultatifs à plus de 14 340 reprises à des entreprises non financées.

Le 17 avril 2020, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un nouvel appui de plus de 1 milliard de dollars à l'intention des petites entreprises canadiennes afin d'atténuer les répercussions de la pandémie de COVID-19. De cette somme, 250 millions de dollars étaient destinés au PARI CNRC pour la mise en place du Programme d'aide à l'innovation, avec pour objectif de soutenir les entreprises novatrices n'étant pas admissibles à la Subvention salariale d'urgence du Canada .

a annoncé un nouvel appui de plus de 1 milliard de dollars à l'intention des petites entreprises canadiennes afin d'atténuer les répercussions de la pandémie de COVID-19. De cette somme, 250 millions de dollars étaient destinés au PARI CNRC pour la mise en place du Programme d'aide à l'innovation, avec pour objectif de soutenir les entreprises novatrices n'étant pas admissibles à la Subvention salariale d'urgence du . Le 6 novembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement supplémentaire de 155 millions de dollars visant à prolonger le Programme d'aide à l'innovation.

a annoncé un investissement supplémentaire de 155 millions de dollars visant à prolonger le Programme d'aide à l'innovation. Le Programme d'aide à l'innovation a permis de soutenir plus de 2 200 entreprises et 26 000 travailleurs au Canada .

