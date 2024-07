La première ronde de projets financés témoigne de l'engagement commun des deux pays envers l'innovation et la préparation aux pandémies

LONDRES, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Forts d'un partenariat de longue date en science et en innovation, le Canada et le Royaume-Uni s'emploient à consolider leur collaboration dans des domaines d'importance, notamment la biofabrication et la préparation aux pandémies. Ensemble, ils font valoir le pouvoir de la coopération internationale pour relever des défis mondiaux.

La semaine dernière, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a rencontré le député et secrétaire d'État à la Science, à l'Innovation et à la Technologie du Royaume-Uni, le très honorable Peter Kyle, et a lancé la première ronde de projets au titre du protocole de coopération en matière de biofabrication entre le Canada et le Royaume-Uni.

Le Canada et le Royaume-Uni ont créé un fonds collaboratif, qui réunit une somme de 10 millions de livres sterling du Royaume-Uni et de 16 millions de dollars du Canada au titre de sa Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie. Cette initiative, lancée en 2023, vise à renforcer le secteur de la biofabrication de chaque pays et leur état de préparation aux pandémies. Dans le cadre du premier appel de propositions, six projets ont été retenus pour être financés, la contribution du Canada s'élevant à environ 3,4 millions de dollars. Chaque projet retenu sera mené par un consortium d'entreprises canadiennes et britanniques, et aura pour objectif de faire avancer les technologies et innovations dans le domaine de la biofabrication de produits biologiques et thérapeutiques de pointe.

Les projets retenus portent sur des domaines importants de la biofabrication, dont la découverte de médicaments, la production de vaccins et la thérapie génique. En voici quelques exemples notables :

la mise au point de plateformes de découverte de peptides ayant recours à l'intelligence artificielle pour accélérer et améliorer les processus de découverte de médicaments;

la conception d'appareils de biofabrication automatisés pour la production de conjugués anticorps-médicaments en vue d'améliorer l'efficience et de réduire les coûts;

des avancées dans le domaine des facteurs de croissance durables pour les thérapeutiques cellulaires, qui viendront soutenir la mise au point de traitements de prochaine génération.

Ces projets permettront de renforcer l'autonomie du Canada en biofabrication ainsi que sa capacité à répondre aux futurs défis de santé publique. Le protocole de coopération en matière de biofabrication conclu entre le Canada et le Royaume-Uni témoigne de l'importance de la coopération internationale dans l'avancement de l'innovation scientifique.

Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer la croissance et le développement du secteur de la biofabrication dans le cadre d'initiatives comme la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada afin de s'assurer que le Canada maintient sa place à l'avant-plan de l'innovation dans ce domaine crucial.

Citations

« Les projets sélectionnés au titre du protocole de coopération en matière de biofabrication entre le Canada et le Royaume-Uni témoignent de notre engagement à faire progresser les capacités du Canada dans le domaine de la biofabrication. Ces investissements permettre de renforcer notre capacité nationale en plus de favoriser l'établissement de partenariats internationaux qui seront déterminants pour relever les futurs défis en santé. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Il est impossible d'innover en sciences en travaillant seul; ainsi, nous unissons nos forces avec des nations comme le Canada, qui nourrissent les mêmes ambitions que nous, pour atteindre notre objectif commun, soit d'améliorer la qualité de vie de milliers de personnes atteintes d'un cancer. Le Canada et le Royaume-Uni veulent tirer parti des possibilités que suscitent les sciences et l'innovation pour stimuler la croissance économique, offrir de meilleurs soins de santé et être une force au service du bien dans le monde. Je suis heureux de renouveler ce partenariat aujourd'hui. »

- Le député et secrétaire d'État à la Science, à l'Innovation et à la Technologie du Royaume-Uni, le très honorable Peter Kyle

Faits en bref

En 2023, le Canada et le Royaume-Uni ont signé un protocole de coopération en matière de biofabrication afin de renforcer les capacités dans ce domaine et l'état de préparation aux pandémies des deux pays.

Le Conseil national de recherches Canada (CNRC) offre des services de consultatifs, ainsi que jusqu'à 3,4 millions de dollars en financement de recherche-développement dans le cadre du Programme d'aide à la recherche industrielle du CNRC et du Programme de collaboration en science, en technologie et en innovation pour soutenir les six projets collaboratifs.

En juillet 2018, le CNRC et UK Research and Innovation ont signé un protocole d'entente en matière de recherche et d'innovation qui a permis d'établir le fondement du développement d'une relation plus étroite entre les deux organisations en sciences, en technologies et en innovation.

Cette collaboration s'inscrit dans la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, qui présente une vision à long terme pour la protection de la population canadienne contre de futures pandémies et d'autres urgences sanitaires ainsi que pour l'établissement au pays d'un secteur des sciences de la vie innovateur et concurrentiel.

Le budget de 2021 prévoyait une somme de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour l'établissement au pays d'un secteur des sciences de la vie dynamique ainsi que pour le renforcement de l'état de préparation aux pandémies. Ce financement budgétaire s'accompagnait d'investissements fondamentaux visant à mettre en place un bassin de talents et des systèmes de recherche de même qu'à soutenir l'essor de sociétés canadiennes du domaine des sciences de la vie.

