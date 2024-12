Le gouvernement du Canada souligne la désignation d'Africville à titre de nouveau lieu d'histoire et de mémoire lié à l'esclavage et à la traite.

HALIFAX, N.-É., le 1er déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a souligné que le musée d'Africville et le quartier d'Africville ont été reconnus par l'UNESCO comme le premier lieu d'histoire et de mémoire lié à l'esclavage et à la traite au Canada.

Aujourd'hui, Lena Metlege Diab, députée de Halifax-Ouest, a applaudi les efforts déployés par la communauté pour obtenir la nouvelle désignation de l'UNESCO. Elle était présente au nom de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, et de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Le gouvernement du Canada a annoncé un appui financier de 20 000 dollars à l'Africville Heritage Trust Society dans le cadre du volet Événements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme.

Pendant plus d'un siècle, le quartier d'Africville a été un sanctuaire et un lieu d'expression de la culture africaine. Il a été fondé par des Africaines et Africains de la diaspora, dont plusieurs étaient alors affranchis. Ces personnes ont édifié avec fierté et détermination une communauté solidaire au nord de Halifax. Cependant, les services essentiels, tels que l'eau courante et les égouts, leur ont été refusés jusqu'à ce que, dans les années 1960, le quartier d'Africville soit détruit et que ses habitants soient expropriés. Ces événements mettent en lumière la douloureuse histoire du racisme envers les personnes noires au Canada et les injustices que ces personnes ont subies en défendant leurs droits et leurs cultures.

La nouvelle désignation de lieu d'histoire et de mémoire contribuera à préserver et à honorer l'histoire de la communauté d'Africville, y compris le legs de la traite transatlantique des esclaves et du racisme envers les personnes noires.

Le gouvernement fédéral s'est fermement engagé à lutter contre le racisme envers les personnes noires et à éliminer les obstacles systémiques et de longue date qui empêchent l'inclusion sociale et économique des communautés noires. C'est pourquoi le Canada a officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies en 2018. Depuis, le gouvernement fédéral a fait des investissements porteurs de changements, de près de 872 millions de dollars, dans des programmes axés sur les personnes noires.

« L'histoire d'Africville est celle de personnes à qui l'on a promis la liberté, mais à qui on a refusé la dignité à laquelle elles avaient droit. La désignation de l'UNESCO, attribuée à Africville, aidera la communauté à réparer des torts historiques, à transmettre ses récits et à mettre en lumière la résilience et la contribution des Néo-Écossais d'origine africaine à la société canadienne. Notre gouvernement est fermement résolu à continuer de soutenir les communautés noires ici à Halifax et partout au pays, ainsi qu'à lutter contre le racisme envers les personnes noires. Et ce, grâce aux investissements que nous faisons dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies et que nous ferons par la suite. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Partout au Canada, des communautés ont façonné le pays que nous connaissons aujourd'hui, et Africville est l'une d'elles. En tant que gouvernement, nous devons veiller à ce que l'histoire de ces communautés soit préservée et mise en valeur. Cette désignation historique par l'UNESCO témoigne du travail essentiel qu'accomplit le musée d'Africville pour faire connaître les histoires des habitants d'Africville, non seulement à la population canadienne, mais au monde entier. Préserver ce patrimoine culturel est essentiel pour comprendre notre passé et pour inspirer les générations futures. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« L'histoire d'Africville nous rappelle la souffrance que cause le racisme systémique, ainsi que l'esprit et la résilience inébranlables des habitants d'Africville et de leur descendance. Aujourd'hui, alors que nous apprenons que l'UNESCO a désigné Africville comme le premier lieu d'histoire et de mémoire lié à l'esclavage et à la traite au Canada, nous pouvons aller de l'avant et faire connaître cette histoire au monde entier. Cette désignation n'est pas seulement une reconnaissance du patrimoine culturel, de la force et de la dignité des habitants d'Africville, mais aussi une plateforme qui permettra à l'Africville Heritage Trust de poursuivre son travail essentiel. »

- Lena Metlege Diab, députée de Halifax-Ouest

« Nous reconnaissons tout le travail de l'équipe de l'Africville Heritage Trust et de la communauté dans l'obtention de cette désignation, qui fera connaître l'histoire d'Africville sur la scène nationale et internationale. C'est l'occasion pour Africville de se joindre à un réseau mondial et de tisser des liens avec d'autres sites reconnus par l'UNESCO. La Commission canadienne pour l'UNESCO est fière d'avoir été aux côtés de cette communauté au cours des dernières années pour franchir une étape importante de l'histoire d'Africville et de l'ensemble des Canadiennes et Canadiens d'origine africaine. »

- Yves-Gérard Méhou-Loko, secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO

« Cette désignation est très importante pour les habitants d'Africville, mais aussi pour toute la population canadienne. Il est indispensable de comprendre que le racisme au Canada ne se manifeste pas seulement dans la façon d'agir des gens, mais qu'il se dissimule dans les politiques et les pratiques qui continuent de toucher de nombreuses personnes génération après génération. Le fait d'être le premier site au Canada à bénéficier de cette désignation témoigne de l'ampleur et de toute la signification de l'histoire des personnes noires en Nouvelle-Écosse. »

- Juanita Peters, directrice générale du musée d'Africville

À la fois refuge et lieu imprégné de culture, le quartier d'Africville a été établi par la diaspora africaine durant une vague migratoire qui a suivi la guerre anglo-américaine de 1812. Les membres de la communauté fondatrice d'Africville vivaient, travaillaient et élevaient leurs enfants dans le secteur riverain du bassin de Bedford en Nouvelle-Écosse. On y trouvait des maisons, des magasins, une école, un bureau de poste et l'Église baptiste unie Seaview. Pendant des années, la Ville de Halifax a dépossédé les membres de la communauté de leurs maisons et de leurs terres pour diverses raisons : prolongement du chemin de fer et construction d'une prison, d'un hôpital pour les maladies infectieuses, d'une usine d'engrais, d'un abattoir et d'un dépotoir. Dans les années 1960, toute la population d'Africville a été expropriée. Aujourd'hui, Africville est un endroit où se remémorer la lutte contre le racisme et la ségrégation en Nouvelle-Écosse et dans le monde.

La Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) fait le lien entre la population canadienne et le travail de l'UNESCO. Par l'entremise de ses réseaux et de ses partenaires, elle assure la promotion des valeurs, des priorités et des programmes de l'UNESCO au Canada , et fait entendre la voix des spécialistes de la société civile à l'international. Ses activités sont guidées par l'Agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies et les autres priorités de l'UNESCO. Le secrétariat de la CCUNESCO relève directement du bureau de la directrice et cheffe de la direction du Conseil des arts du Canada .

et du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Depuis sa création en 1994, le programme Routes des personnes mises en esclavage de l'UNESCO a contribué à briser le silence entourant l'histoire de l'esclavage et à préserver le souvenir de cette tragédie, de son abolition et de la résistance qu'elle a suscitée. À l'occasion du 30 e anniversaire du programme, une nouvelle désignation a été établie pour reconnaître les lieux d'histoire et de mémoire liés à l'esclavage et à la traite et pour promouvoir leur préservation et leur mise en valeur. Le musée d'Africville, situé à Halifax, est le premier site historique au Canada à recevoir cette désignation.

En 2018, le Canada est devenu le premier pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à reconnaître la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à adopter une démarche pangouvernementale pour lutter contre le racisme systémique. Plus tôt cette année, le très honorable Justin Trudeau , premier ministre du Canada , a annoncé que le gouvernement du Canada prolongerait ses efforts dans ce domaine jusqu'en 2028. Reconnaissant qu'une seule décennie ne suffit pas pour s'attaquer aux injustices de longue date, le Canada a également l'intention de soutenir l'Instance permanente des personnes d'ascendance africaine, qui réclame une deuxième décennie.

