TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et députée pour Toronto-Centre a souligné l'importance historique nationale de Larry Gains lors d'une cérémonie spéciale de dévoilement de plaque au Cabbagetown Boxing Club à Toronto (Ontario). Le dévoilement a été fait au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Né à Toronto en 1900, Larry Gains s'entraîne au Praestamus Athletic Club, un organisme de Toronto réservé aux boxeurs noirs. La réputation de Larry Gains en tant que boxeur amateur s'établit rapidement. Tout au long de sa carrière en tant que l'un des meilleurs poids lourds de son époque, Gains est victime de discrimination, ce qui empêche les boxeurs non blancs de concourir pour des titres de haut niveau.

En 1923, Gains s'installe en Angleterre, car il fait face à une discrimination raciale en Amérique du Nord, ce qui limite ses perspectives de carrière. Comme d'autres boxeurs noirs d'Amérique du Nord qui se sont installés en Europe, Gains espérait que ses talents d'athlète seraient pris en considération au même titre que les autres combattants. En 1927, Gains remporte son premier titre professionnel, celui de champion canadien dans la catégorie poids lourd. En 1932, Gains remporte le titre de champion poids lourd de l'Empire britannique, mais la discrimination raciale continue de freiner sa carrière. Gains n'a pas été autorisé à concourir pour le titre anglais des poids lourds et le titre mondial des poids lourds, bien qu'il soit un concurrent légitime à ces deux titres. Il prend sa retraite officielle de la boxe en 1941.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné ce pays afin d'aider les Canadiens à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires aux Canadiens, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

« Larry Gains était un boxeur talentueux et accompli dans la catégorie des poids lourds. Tout au long de sa carrière, il a démontré sa résilience et sa détermination en tant qu'athlète, tout en mettant en lumière les conséquences de la discrimination raciale dans la boxe. Les désignations telles que celles de Larry Gains permettent de mieux faire connaître la diversité des personnes qui ont contribué à l'histoire du Canada. J'encourage tous les Canadiens à en apprendre davantage sur la vie de Larry Gains, sur l'histoire du sport au Canada et sur les défis auxquels les athlètes noirs ont dû faire face tout au long de leur parcours. »

« Le dévoilement de cette plaque pour commémorer la vie de Larry Gains vise à se souvenir de son combat à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Il nous rappelle les nombreuses contributions des Canadiens noirs qui ont contribué à façonner notre pays en ce qu'il est aujourd'hui, tout en nous inspirant à continuer de défendre une véritable inclusion. L'histoire des Noirs, c'est l'histoire du Canada. »

Le premier combat de Larry Gains se déroule lors d'une compétition amateur où il affronte le champion amateur en titre, Charlie McDoulton . M. Gains perd le combat, mais retient l'attention d'un entraîneur local qui travaille avec lui pendant plusieurs mois. M. Gains remporte le combat de revanche contre M. McDoulton.

se déroule lors d'une compétition amateur où il affronte le champion amateur en titre, . M. Gains perd le combat, mais retient l'attention d'un entraîneur local qui travaille avec lui pendant plusieurs mois. M. Gains remporte le combat de revanche contre M. McDoulton. Après avoir perdu son premier combat en Angleterre, Larry Gains s'installe à Paris et en Allemagne, où se déroulent la plupart de ses premiers combats. Il remporte son plus grand match de boxe à cette époque, le 28 août 1925, où il met K.-O. l'Allemand Max Schmeling, le futur champion du monde poids lourd, au deuxième round.

s'installe à et en Allemagne, où se déroulent la plupart de ses premiers combats. Il remporte son plus grand match de boxe à cette époque, le 28 août 1925, où il met K.-O. l'Allemand Max Schmeling, le futur champion du monde poids lourd, au deuxième round. La plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant Larry Gains a été dévoilée à Toronto , qui est située sur les terres visées par un traité et sur le territoire traditionnel des Mississaugas de la Première Nation de Credit, ainsi que sur le territoire traditionnel des Anishinaabeg, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat.

commémorant a été dévoilée à , qui est située sur les terres visées par un traité et sur le territoire traditionnel des Mississaugas de la Première Nation de Credit, ainsi que sur le territoire traditionnel des Anishinaabeg, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises aux Canadiens.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises aux Canadiens. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une approche globale et attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

