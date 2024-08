En avril 1796, plus de 500 Marrons de Trelawny Town, dans les montagnes du nord-ouest de la Jamaïque, sont transportés de force dans la colonie britannique de la Nouvelle-Écosse. Leur expérience illustre les droits et la liberté précaires des sujets britanniques d'ascendance africaine du monde atlantique à la fin du XVIIIe siècle. Les Marrons de Trelawny Town étaient d'anciens esclaves d'origine africaine et leurs descendants qui avaient vécu dans la région de Cockpit Country en Jamaïque jusqu'à leur exil à la suite de la deuxième et dernière guerre des Marrons (1795-1796). Pratiquement tous les habitants de la ville - environ 150 familles, soit plus de 500 adultes et enfants - sont transportés de force vers la Nouvelle-Écosse. Nombre d'entre eux tombent malades et plusieurs périssent pendant le voyage.

Quelques mois après leur arrivée, les Marrons s'installent sur des terres dans le canton de Preston, terres dont l'achat est financé par le gouvernement jamaïcain. À cet endroit, le groupe subit des pressions considérables pour qu'il se convertisse au christianisme, qu'il adopte les pratiques agricoles des colons et qu'il effectue de durs travaux manuels faiblement rémunérés. Ils ont contribué à la construction de routes, d'autoroutes, de canaux, de ponts, de bâtiments et de fortifications en Nouvelle-Écosse, y compris la troisième fortification sur la colline de la citadelle à Halifax, laquelle a été remplacée plus tard par la quatrième et dernière citadelle d'Halifax (désignée un lieu historique national en 1935). Pour refléter ce lien direct, le lieu historique national de la Citadelle-d'Halifax a été choisi comme emplacement de la plaque commémorative.

Pendant des années, les Marrons adressent inlassablement des pétitions aux autorités pour être libres de quitter la Nouvelle-Écosse. Finalement, les Britanniques organisèrent leur migration vers la Sierra Leone, et 177 femmes, 151 hommes et 222 enfants se trouvaient à bord du navire de transport NCSM Asia lorsqu'il jeta l'ancre au large de Freetown le 30 septembre 1800.

Un petit nombre de Marrons jamaïcains sont restés en Nouvelle-Écosse. La fierté, la résistance, l'autodétermination et l'identité culturelle propre aux Marrons revêtent une nouvelle importance au cours de la deuxième moitié du XXe siècle dans le contexte des mouvements sociaux visant à obtenir une reconnaissance accrue des droits civiques et de la diversité des histoires, des cultures et des réalisations des personnes d'ascendance africaine. Aujourd'hui, la présence historique des Marrons de la Jamaïque occupe toujours une place importante dans la mémoire collective des Néo-Écossais d'origine africaine.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays, afin d'aider la population canadienne et les jeunes à se rapprocher de leur passé. Le processus de désignation dans le cadre du programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les propositions d'inscription du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées dans l'ensemble du pays.

Les désignations historiques nationales illustrent les moments déterminants de l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et nous relient à notre passé, enrichissant ainsi notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux offrent un large éventail d'avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux à leurs communautés.

La cérémonie d'aujourd'hui coïncide avec le Jour de l'émancipation, le jour où la Loi sur l'abolition de l'esclavage de 1833 est entrée en vigueur dans l'Empire britannique et a mis fin à la pratique de l'esclavage pour des millions d'Africains et leurs descendants dans le monde entier (le 1er août 1834). Le dévoilement s'inscrit dans le cadre d'un événement plus large visant à honorer et à commémorer cette journée importante, en collaboration avec l'Office des affaires afro-néo-écossaises, le Musée canadien de l'immigration du Quai 21, le Black Cultural Centre de la Nouvelle-Écosse et l'Association culturelle jamaïcaine de la Nouvelle-Écosse.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de me joindre à Parcs Canada pour commémorer l'importance historique nationale des Marrons de la Jamaïque en Nouvelle-Écosse. Leur expérience, leur dignité, leur force, leur résilience et leur résistance à l'oppression constituent un héritage durable dans cette province. Les désignations historiques reflètent l'histoire riche et diversifiée du Canada, et j'invite l'ensemble de la population canadienne à en apprendre davantage sur les Marrons de la Jamaïque et sur leur importante contribution à l'histoire de notre pays. »

En 2022, les Marrons de la Jamaïque en Nouvelle-Écosse ont été officiellement désignés comme un événement d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Les Marrons de la Jamaïque étaient d'anciens esclaves d'ascendance africaine et leurs descendants qui vivaient de façon relativement indépendante et isolée à Trelawny Town , en Jamaïque.

, en Jamaïque. L'expérience de plus de 500 Marrons jamaïcains transportés de force en Nouvelle-Écosse en 1796 illustre les droits et la liberté précaires des sujets britanniques d'origine africaine à la fin du XVIII e siècle.

siècle. Si la plupart des Marrons sont partis pour la Sierra Leone , certains sont restés en Nouvelle-Écosse. Leur présence continue se reflète dans les noms de famille, les accents, les idiomes, les coutumes, les histoires orales et les traditions des Néo-Écossais africains, pour qui la dignité, la force, la résilience, la persévérance et la résistance à l'oppression des Marrons sont une source permanente de fierté.

, certains sont restés en Nouvelle-Écosse. Leur présence continue se reflète dans les noms de famille, les accents, les idiomes, les coutumes, les histoires orales et les traditions des Néo-Écossais africains, pour qui la dignité, la force, la résilience, la persévérance et la résistance à l'oppression des Marrons sont une source permanente de fierté. Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient transmises à la population canadienne. La grande majorité des propositions d'inscription soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada proviennent de membres du public. Pour proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique de votre communauté, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour plus d'informations : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

