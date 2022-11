James Isbister était un influent leader des Métis anglophones, commerçant de fourrures, agriculteur et fondateur de la colonie métisse d'Isbister (aujourd'hui Prince Albert, en Saskatchewan).

PRINCE ALBERT, SK, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Les désignations historiques nationales révèlent des facettes de notre identité collective et nous rapprochent de notre passé, ce qui nous permet d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre patrie. James Isbister a conseillé son peuple tout au long des années 1870 et 1880, participant à l'unification des Métis francophones et anglophones dans leurs multiples tentatives de voir le Canada reconnaître leurs droits fonciers.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a souligné l'importance historique nationale de James Isbister lors d'une cérémonie spéciale au cours de laquelle une plaque a été dévoilée à Prince Albert, en Saskatchewan.

James Isbister est né à Oxford House (Manitoba) en 1833 d'un père écossais et d'une mère métisse. On pense qu'il a reçu une éducation à la colonie de la Rivière Rouge et qu'il parlait couramment de nombreuses langues, dont le gaélique, le cri et le michif, la langue de la nation métisse. À l'âge de 20 ans, M. Isbister a suivi les traces de son père et est devenu un employé de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Il est resté au service de l'organisation de commerce des fourrures pendant la majeure partie des vingt ans qui ont suivi. En raison de la discrimination persistante à l'encontre des employés métis et du rang peu élevé qu'occupait son père dans la Compagnie, James Isbister n'a jamais dépasser le rang de commis.

En 1862, James Isbister et son épouse métisse, Margaret Bear, ont fondé la colonie métisse d'Isbister. Ils ont guidé la communauté et établi plusieurs fermes dans la région au cours des décennies qui suivirent. La colonie métisse d'Isbister allait devenir la ville de Prince Albert, en Saskatchewan.

À la fin des années 1870 et au début des années 1880, le gouvernement fédéral a commencé à effectuer des levés de terrain qui empiétaient sur les terres des Métis et c'est à ce moment que James Isbister est devenu un leader du mouvement de revendication des Métis. Il est l'un des quatre délégués métis qui se sont rendus au Montana pour demander à Louis Riel de revenir de son exil aux États-Unis afin de diriger le mouvement de protestation des Métis au Canada. James Isbister a soutenu la cause des Métis mais ne s'est pas joint à la Résistance du Nord-Ouest de 1885 après que les Métis de la région de Batoche ont pris les armes à contrecœur. Au fil des ans, il est resté fidèle à la nation métisse et est reconnu aujourd'hui comme l'un de ses leaders influents.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire connaître aux Canadiens et Canadiennes les lieux, les personnes et les événements importants qui ont façonné l'histoire de notre pays et à mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

L'Agence Parcs Canada s'est engagée à travailler avec les peuples autochtones pour reconnaître, commémorer et faire connaître leurs histoires. Grâce à la collaboration de nombreux groupes autochtones de partout au pays, Parcs Canada et les peuples autochtones sont des partenaires dans la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel du Canada.

« En tant que défenseur des droits fonciers des Métis et fondateur de la colonie métisse d'Isbister de Prince Albert, James Isbister était un leader influent qui incarnait la résilience et la détermination des Métis. En faisant connaître ces histoires aux Canadiens et Canadiennes, nous espérons les sensibiliser aux triomphes et aux difficultés qui ont mené au Canada d'aujourd'hui. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Je me réjouis toujours d'avoir l'occasion de valoriser et de reconnaître une personne ayant contribué à notre société d'une manière aussi positive et significative dans un effort pour améliorer le sort des gens à l'avenir. »

Greg Dionne

Maire de Prince Albert

Les faits en bref

À la fin des années 1870 et au début des années 1880, le gouvernement fédéral a commencé à arpenter les terres de l'actuelle Saskatchewan (qui faisait alors partie des Territoires du Nord-Ouest) afin de créer des lots de colonisation carrés de 160 acres pour les nouveaux arrivants dans la région, empiétant ainsi sur les terres des Métis dont les lots traditionnels, longs et rectangulaires, étaient situés en bordure de rivière. James Isbister est alors devenu un leader du mouvement visant à faire reconnaître par le Canada les droits fonciers des Métis. En 1883, il a joué un rôle de premier plan dans le Settlers' Union, une organisation créée à Prince Albert pour revendiquer la réparation des griefs fonciers.

a soutenu la cause des Métis mais n'a pas participé à la Résistance du Nord-Ouest de 1885 après que les Métis de la région de Batoche ont pris les armes à contrecœur. Néanmoins, à son retour à après la Résistance, il a été arrêté et emprisonné momentanément. Au fil des ans, il est resté fidèle à la nation métisse et est reconnu aujourd'hui comme l'un de ses leaders influents. Après 1885, James Isbister reste à Prince Albert où il pratique l'agriculture, s'engage dans la vie paroissiale anglicane et enseigne aux enfants autochtones des réserves locales. Il est décédé à Prince Albert en 1915.

