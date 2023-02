OTTAWA, ON, le 6 févr. 2023 /CNW/ - Les partenaires autochtones et les scientifiques travaillent de concert pour évaluer la présence de contaminants et de pollution plastique dans les communautés du Nord et de l'Arctique. Ces partenariats mèneront à des solutions pour réduire la présence de ces contaminants dans les sources alimentaires locales, y compris les aliments traditionnels récoltés qui font partie intégrante de la culture autochtone et de la sécurité alimentaire dans le Nord et l'Arctique.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Dan Vandal, a annoncé le lancement de l'appel de propositions de 2023-2024 pour la recherche et la surveillance des contaminants qui proviennent d'autres régions du monde et qui sont transportés par les courants atmosphériques et marins vers le Nord et l'Arctique canadiens. L'appel vise notamment les travaux qui portent sur les substances chimiques dites « éternelles » ou les polluants organiques persistants et le mercure ainsi que la pollution par les microplastiques et d'autres plastiques dans le Nord.

Dans le cadre du Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 2 665 000 $ sont disponibles en 2023-2024 pour financer de nouveaux projets axés sur la santé humaine et sur la surveillance et la recherche environnementales et communautaires ainsi que pour des initiatives connexes de sensibilisation du public. Plus de 850 000 $ de ce financement seront consacrés aux activités contribuant au Programme scientifique canadien sur les plastiques.

Les demandeurs ont jusqu'au 8 mars 2023 pour soumettre leur proposition. Les projets retenus seront annoncés au cours de l'été 2023.

« De concert avec leurs partenaires autochtones, des scientifiques évaluent la présence de contaminants et de pollution plastique dans les communautés du Nord et de l'Arctique. Ces partenariats mèneront à des solutions pour réduire la présence de contaminants dans les sources alimentaires locales, y compris les aliments traditionnellement récoltés qui font partie intégrante de la culture autochtone et de la sécurité alimentaire dans le Nord et l'Arctique. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, de CanNor et de PrairiesCan

Faits en bref

Le Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord appuie la recherche et la surveillance des contaminants qui proviennent d'autres régions du monde et qui sont transportés par les courants atmosphériques et marins vers l'Arctique, notamment les polluants organiques persistants, les métaux lourds (en particulier le mercure) et d'autres contaminants préoccupants pour les régions arctiques, comme les microplastiques.

Ces projets de recherche permettent de mieux connaître les concentrations de contaminants transportés sur de longues distances dans les aliments traditionnels et les effets possibles de ces contaminants sur la santé animale et humaine. Ils permettent également de combler les lacunes en matière de connaissances liées à la pollution par les plastiques dans les régions du Nord et de l'Arctique du Canada.

Des membres des Premières Nations, des Inuit et des Métis résidant dans les régions du Nord et de l'Arctique participent au Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord.

Le Programme dispose d'un budget annuel d'environ 5,1 millions de dollars, dont 1 million de dollars par année jusqu'en 2026-2027 pour les initiatives de réduction des déchets de plastique et de la pollution du gouvernement du Canada. Au cours de l'année 2022-2023, 54 projets ont été retenus pour recevoir du financement au titre du Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord.

Les propositions de financement sont soumises à un rigoureux examen technique, social et culturel réalisé en coordination avec des experts ainsi que des résidents du Nord et des Autochtones membres de comités régionaux du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut , du Nunavik et du Nunatsiavut.

, des Territoires du Nord-Ouest, du , du Nunavik et du Nunatsiavut. Les projets sont réalisés en partenariat entre des gouvernements et organisations autochtones et territoriaux, des chercheurs universitaires et communautaires et des ministères fédéraux à vocation scientifique.

