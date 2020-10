GATINEAU, QC, le 6 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada assure la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens tout en agissant rapidement afin de favoriser une reprise économique sûre et durable. Ainsi, il prend des mesures pour que les Canadiens aient accès rapidement et facilement à des tests de dépistage de la COVID-19.

L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada a signé une nouvelle entente avec Abbott Rapid Diagnostics pour l'achat de jusqu'à 20,5 millions de tests de dépistage rapide Panbio COVID-19 Ag qui détecte l'antigène du virus. Santé Canada a homologué l'utilisation de ce test de dépistage au Canada.

L'Agence de la santé publique du Canada déploiera ces tests dans les provinces et les territoires afin de les aider à accélérer le dépistage de la COVID-19.

Les technologies de dépistage de la COVID-19 ont évolué depuis le début de la pandémie. Au nom de l'Agence de la santé publique du Canada, Services publics et Approvisionnement Canada poursuit son travail afin de conclure d'autres ententes pour assurer l'accès aux solutions les plus prometteuses.

Citations

« Le gouvernement du Canada continue d'agir rapidement afin de s'assurer que les Canadiens ont accès aux solutions les plus efficaces en matière de dépistage de la COVID-19. Cette nouvelle entente avec Abbott Rapid Diagnostics s'ajoute à la liste grandissante des tests de dépistage rapide dont nous disposons, ce qui aidera nos professionnels de la santé à cibler les nouvelles éclosions du virus et à intervenir. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le dépistage est un élément clé de la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19. C'est pourquoi Santé Canada a donné la priorité à l'examen de tous les types de tests de dépistage de la COVID-19. Ces tests de dépistage d'antigènes contribueront à prévenir les éclosions à grande échelle lorsqu'on aura besoin de résultats rapides pour freiner la propagation du virus. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Les faits en bref



Services publics et Approvisionnement Canada, l'Agence de la santé publique du Canada , Santé Canada ainsi que Innovation, Sciences et Développement économique Canada travaillent ensemble à l'achat et au déploiement de tests de dépistage rapide de la COVID-19.

, Santé ainsi que Innovation, Sciences et Développement économique travaillent ensemble à l'achat et au déploiement de tests de dépistage rapide de la COVID-19. Le test de dépistage rapide Panbio COVID-19 Ag est le premier test rapide antigénique à être homologué par Santé Canada .

. Le dépistage antigénique figure parmi un certain nombre de technologies émergentes capables de détecter la présence du virus de la COVID-19 chez une personne infectée. Le test détecte des protéines précises associées au virus.

Jusqu'à maintenant, le gouvernement du Canada a signé des ententes avec les entreprises suivantes pour l'obtention de tests rapides de dépistage au point d'intervention de la COVID-19 : Abbott Rapid Diagnostics ULC fournira jusqu'à 7,9 millions de tests rapides ID NOW et jusqu'à 20,5 millions de tests rapides antigéniques Panbio COVID-19 Ag. Santé Canada a autorisé l'utilisation de ces deux tests au Canada . Biomérieux Canada fournira jusqu'à 699 750 trousses de tests de dépistage RP2.1 Diagnostic.

Inter Medico fournira jusqu'à 1,2 million de tests rapides GeneXpert.

a signé des ententes avec les entreprises suivantes pour l'obtention de tests rapides de dépistage au point d'intervention de la COVID-19 :

Liens connexes

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Réponse du Canada

Fournir de l'équipement dans le cadre de la réponse du Canada à la COVID-19

Instruments médicaux autorisés pour les utilisations liées à la COVID-19

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Cecely Roy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, 343-549-7293, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]

Liens connexes

www.tpsgc-pwgsc.gc.ca