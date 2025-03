WHITEHORSE, YT, le 20 mars 2025 /CNW/ - Personne ne devrait avoir à choisir entre payer ses médicaments sur ordonnance et se nourrir. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada passe à l'action afin que les Canadiennes et les Canadiens puissent obtenir les médicaments dont ils ont besoin, peu importe leur capacité de payer.

Aujourd'hui, le député Bendan Hanley, au nom de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Santé du Canada, et l'honorable Tracy-Anne McPhee, ministre de la Santé et des Affaires sociales du Yukon, ont annoncé la signature d'un accord sur l'assurance médicaments visant à investir plus de 9,5 millions de dollars sur quatre ans pour fournir aux résidents du Yukon un accès universel aux contraceptifs ainsi qu'aux médicaments, dispositifs et fournitures pour le traitement du diabète.

Grâce à cet accord historique, les résidents du Yukon bénéficieront d'une couverture publique pour une gamme de contraceptifs et de médicaments contre le diabète à un coût faible ou nul. Le financement de cet accord améliorera également l'accès aux dispositifs et fournitures pour le traitement du diabète. Cela permettra de soutenir la liberté de procréer de plus de 12 000 Yukonnais et de garantir que plus de 3 000 résidents atteints de diabète puissent avoir accès aux médicaments essentiels, ce qui réduira leur risque de complications graves pour la santé et améliorera leur qualité de vie.

Les résidents du Yukon peuvent s'attendre à ce que ces produits soient couverts au plus tard en janvier 2026.

Le gouvernement du Canada continuera sa collaboration avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les partenaires et les intervenants pour s'assurer que chacune et chacun a accès aux médicaments et aux dispositifs médicaux essentiels dont il a besoin.

« Cette entente nationale sur l'assurance médicaments est une étape importante vers un meilleur accès aux médicaments essentiels pour les Yukonnais. L'annonce d'aujourd'hui reflète notre engagement commun à bâtir un système de santé plus solide pour l'ensemble de la population canadienne. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre de la Santé

« Pour de nombreux Yukonnais, l'achat de médicaments signifie choisir entre la gestion de leur état de santé et leur capacité à joindre les deux bouts. Cet investissement sans précédent vise à rendre les contraceptifs et les médicaments contre le diabète accessibles à ceux qui en ont besoin. Il s'agit d'une étape importante vers la mise en place d'un système de santé plus solide et plus inclusif au Yukon. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

« La pierre angulaire du système de santé canadien est que l'accès est basé sur le besoin et non sur la capacité de payer. En veillant à ce que toutes les Yukonnaises et tous les Yukonnais puissent accéder aux traitements essentiels du diabète et aux contraceptifs sans se heurter à des obstacles financiers, notre gouvernement fait un pas important dans ses efforts pour construire un système de santé plus inclusif et plus équitable. Nous sommes fiers de nous joindre aux autres instances qui ont signé cet accord, et nous continuerons à travailler avec le gouvernement du Canada pour élargir l'accès à d'autres médicaments et dispositifs médicaux. »

Tracy-Anne McPhee

Ministre de la Santé et des Affaires sociales du Yukon

En 2021, Statistique Canada a constaté qu'un adulte sur cinq au Canada n'avait pas l'assurance nécessaire pour couvrir ses frais de médicaments.

n'avait pas l'assurance nécessaire pour couvrir ses frais de médicaments. Le 10 octobre 2024 , la Loi sur l'assurance médicaments a reçu la sanction royale et est entrée en vigueur immédiatement. À ce jour, trois provinces, le Manitoba , la Colombie-Britannique et l'Île-du-Prince-Édouard , ont conclu un accord sur l'assurance médicaments avec le gouvernement du Canada .

