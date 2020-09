GATINEAU, QC, le 29 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada protège la santé et la sécurité de l'ensemble de la population du Canada, tout en agissant rapidement pour favoriser une reprise économique sécuritaire et durable. Cela comprend la prise de mesures afin de permettre aux Canadiennes et aux Canadiens d'être testés rapidement et facilement pour la COVID-19.

L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada avait signé une entente avec Abbott Rapid Diagnostics ULC afin de faire l'acquisition d'au plus 7,9 millions de tests rapides au point de service ID NOW, et ce, en attendant l'autorisation de Santé Canada.

S'ils sont autorisés, ces tests seront distribués dans les provinces et territoires afin de renforcer leur capacité à dépister la COVID-19.

Selon l'entente avec Abbott, le gouvernement du Canada achètera aussi jusqu'à 3 800 analyseurs, c'est-à-dire les appareils qui permettent d'effectuer les tests et d'obtenir des résultats rapides.

Les technologies de dépistage de la COVID-19 se développent rapidement à mesure que la pandémie se poursuit. Au nom de l'Agence de la santé publique du Canada, Services publics et Approvisionnement Canada examine d'autres ententes possibles afin de garantir l'accès aux appareils candidats les plus prometteurs.

Citations

« Étant donné que les technologies se développent rapidement, le gouvernement du Canada intervient promptement afin d'assurer pour les Canadiens l'accès aux solutions de dépistage les plus efficaces possible. S'ils sont autorisés, ces tests rapides accroîtront notre capacité à effectuer un dépistage rapide et à intervenir en cas de nouvelles éclosions, et ce, afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement



« Comme les cas de COVID-19 sont à la hausse, il importe de suivre les mesures de santé publique pour aplatir la courbe, et il est essentiel de dépister rapidement les cas de COVID-19 pour ralentir la propagation du virus. Or, l'annonce d'aujourd'hui va permettre d'accroître la capacité du Canada à cet égard, si les tests sont autorisés par Santé Canada. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Les faits en bref

Services publics et Approvisionnement Canada, l'Agence de la santé publique du Canada , Santé Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada travaillent ensemble pour acheter et distribuer des tests rapides pour la COVID-19.

, Santé et Innovation, Sciences et Développement économique travaillent ensemble pour acheter et distribuer des tests rapides pour la COVID-19. Le ID NOW de Abbott est un test moléculaire rapide au point de service pour détecter la COVID-19. Cette technologie permet de dépister le virus à partir d'un écouvillon de prélèvement nasal, et les résultats sont accessibles en 5 à 13 minutes.

Ce système de dépistage est petit et léger et peut facilement être transporté dans des localités éloignées. Son utilisation nécessite peu de formation.

Il n'est pas nécessaire de conserver les produits chimiques ou réactifs utilisés pour mener ces tests à des températures précises.

