VANCOUVER, BC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Personne ne devrait avoir à choisir entre payer ses médicaments sur ordonnance et se nourrir. C'est pourquoi le gouvernement du Canada passe à l'action afin que les Canadiennes et les Canadiens puissent obtenir les médicaments dont ils ont besoin, peu importe leur capacité de payer.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, et l'honorable Josie Osborne, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, ont annoncé la signature d'un accord sur l'assurance médicaments visant à investir plus de 670 millions de dollars sur quatre ans pour fournir un accès universel et gratuit aux médicaments, et aux fournitures contraceptives et antidiabétiques, pour les résidents de la Colombie-Britannique.

Grâce à cet accord historique, les résidents de la Colombie-Britannique bénéficieront d'une couverture par le secteur public pour une gamme de contraceptifs et de médicaments contre le diabète gratuitement ou à un cout modique. Le financement de cet accord améliorera également l'accès aux dispositifs et fournitures pour le diabète. Ainsi, la liberté reproductive de plus de 1,3 million de résidents britanno-colombiens sera assurée et près de 550 000 résidents britanno-colombiens atteints de diabète pourront avoir accès aux médicaments essentiels, et ainsi réduire le risque de complications graves pour leur santé et améliorer leur qualité de vie.

Dans le cadre de l'accord annoncé aujourd'hui, la Colombie-Britannique va également améliorer la couverture de l'assurance médicaments pour ses résidents en offrant une couverture publique gratuite de l'hormonothérapie de substitution pour traiter les symptômes de la ménopause pour tous les résidents. Cet ajout constitue un pas considérable vers l'amélioration des soins de santé pour les femmes et les personnes de genre divers tout au long de leur vie.

Les résidents de la Colombie-Britannique pourront commencer à bénéficier d'une couverture pour ces produits à partir de mars 2026.

Cette annonce est une étape majeure vers l'amélioration de l'équité en santé, de l'accessibilité financière et des résultats en matière de santé pour la population canadienne. Le gouvernement du Canada continuera sa collaboration avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les partenaires et les intervenants pour s'assurer que chacune et chacun a accès aux médicaments et aux dispositifs médicaux essentiels dont il a besoin.

Citations

« Cette entente nationale sur l'assurance médicaments avec la Colombie-Britannique est une étape cruciale dans l'édification d'un système de santé public plus vigoureux pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. L'ajout de la thérapie de remplacement hormonal pour les personnes souffrant de symptômes de la ménopause est une amélioration notable de la couverture en faveur de la santé des femmes. Un autre pas a été franchi pour que chacun puisse avoir accès aux médicaments dont il a besoin. Nous continuerons d'œuvrer avec l'ensemble des provinces et des territoires pour signer d'autres ententes de sorte que l'ensemble de la population au Canada est couvert. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

« Notre objectif est de rendre les soins de santé essentiels plus accessibles qu'il s'agisse de gérer la ménopause, de prévenir les grossesses non désirées ou de contrôler le diabète chronique. C'est en Colombie-Britannique que la contraception a été rendue gratuite pour la première fois au Canada. À présent, notre objectif est d'étendre la couverture publique aux médicaments gratuits pour le diabète et les symptômes de la ménopause. L'accord d'aujourd'hui marque une étape cruciale dans la consolidation à long terme du système de santé public et universel de la Colombie-Britannique, où chacun peut obtenir les médicaments essentiels dont il a besoin sans avoir à sortir sa carte de crédit. »

L'honorable Josie Osborne

Ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

Faits en bref

En 2021, Statistique Canada a constaté qu'un adulte sur cinq au Canada n'avait pas l'assurance nécessaire pour couvrir ses frais de médicaments.

n'avait pas l'assurance nécessaire pour couvrir ses frais de médicaments. Selon une étude d'Options for Sexual Health (2010), chaque dollar dépensé pour l'accès à la contraception permettrait d'économiser jusqu'à 90 dollars en dépenses publiques.

en dépenses publiques. En 2022, Diabète Canada a déterminé que les frais à la charge des patients atteints de diabète de type 1 s'élevaient à 18 306 dollars par an et à 10 014 dollars par an pour ceux atteints de diabète de type 2.

a déterminé que les frais à la charge des patients atteints de diabète de type 1 s'élevaient à 18 par an et à 10 par an pour ceux atteints de diabète de type 2. Le 10 octobre 2024, la Loi sur l'assurance médicaments a reçu la sanction royale et est entrée en vigueur immédiatement. Le ministre de la Santé poursuit sa collaboration avec les provinces et les territoires en vue de conclure des accords bilatéraux pour offrir un accès universel, à partir du premier dollar, à une gamme de médicaments contraceptifs et antidiabétiques, dans le cadre de la première phase du régime national d'assurance médicaments universel.

a reçu la sanction royale et est entrée en vigueur immédiatement. Le ministre de la Santé poursuit sa collaboration avec les provinces et les territoires en vue de conclure des accords bilatéraux pour offrir un accès universel, à partir du premier dollar, à une gamme de médicaments contraceptifs et antidiabétiques, dans le cadre de la première phase du régime national d'assurance médicaments universel. Le 27 février 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la toute première entente nationale sur l'assurance médicaments avec le Manitoba , qui prévoit plus de 219 millions de dollars échelonnés sur quatre ans pour améliorer l'accès des Manitobains aux contraceptifs, aux médicaments antidiabétiques ainsi qu'aux dispositifs et fournitures pour le diabète.

a annoncé la toute première entente nationale sur l'assurance médicaments avec le , qui prévoit plus de 219 millions de dollars échelonnés sur quatre ans pour améliorer l'accès des Manitobains aux contraceptifs, aux médicaments antidiabétiques ainsi qu'aux dispositifs et fournitures pour le diabète. Le 1er avril 2023, la province a commencé à fournir des contraceptifs gratuits à tous les résidents. En 2024 seulement, quelque 227 000 personnes ont reçu gratuitement des contraceptifs sur ordonnance, grâce à ce programme national. Plus de 306 000 personnes à ce jour ont bénéficié de ce programme. La contraception sur ordonnance gratuite entraine une incidence positive indéniable sur les personnes les plus vulnérables, réduit les inégalités entre les sexes et améliore la santé des parents et des enfants.

SOURCE Santé Canada (SC)

