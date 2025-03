Un accord supplémentaire améliorera l'accès aux médicaments pour le traitement des maladies rares ainsi que leur prix

CHARLOTTETOWN, PE, le 7 mars 2025 /CNW/ - Personne ne devrait avoir à choisir entre payer ses médicaments sur ordonnance et se nourrir. C'est pourquoi le gouvernement du Canada passe à l'action afin que les Canadiennes et les Canadiens puissent obtenir les médicaments dont ils ont besoin, peu importe leur capacité de payer.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada et l'honorable Mark McLane, ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), ont annoncé un investissement fédéral de 40 millions de dollars dans le cadre de deux accords bilatéraux dans le but d'améliorer l'accès de la population prince-édouardienne aux médicaments.

Par le biais de l'accord national sur l'assurance médicaments, le gouvernement du Canada versera plus de 30 millions de dollars sur quatre ans pour une couverture universelle d'une gamme de contraceptifs et de médicaments contre le diabète pour les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard, à un coût direct faible ou nul pour eux. Le financement de cet accord améliorera également l'accès aux dispositifs et fournitures pour le diabète.

Ainsi, la liberté reproductive de plus de 41 000 résidents prince-édouardiens sera assurée et près de 16 000 résidents prince-édouardiens atteints de diabète pourront avoir accès aux médicaments essentiels, et ainsi réduire le risque de complications graves pour leur santé et améliorer leur qualité de vie.

Les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard peuvent s'attendre à commencer à bénéficier d'une couverture pour ces produits le 1er mai 2025.

Par ailleurs, le gouvernement du Canada versera plus de 10 millions de dollars pour améliorer l'accès aux médicaments pour le traitement des maladies rares, le diagnostic précoce et le dépistage, afin que la province puisse offrir cet accès dans le cadre de la Stratégie nationale sur les médicaments pour les maladies rares.

Dans le cadre de cet accord, l'Île-du-Prince-Édouard collaborera également avec le Canada et d'autres provinces et territoires pour élaborer et mettre en œuvre un plan d'amélioration du dépistage et du diagnostic des maladies rares.

Cette annonce est une étape majeure vers l'amélioration de l'équité en matière de santé, de l'accessibilité financière et des résultats en matière de santé pour la population canadienne. Le gouvernement du Canada continuera sa collaboration avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les partenaires et les intervenants pour s'assurer que chacune et chacun a accès aux médicaments et aux dispositifs médicaux essentiels dont il a besoin.

« Les ententes signées aujourd'hui avec l'Î.-P.-É. représentent une étape cruciale dans l'édification d'un système de santé public plus vigoureux pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. Nous veillons à ce que chaque personne au Canada, notamment les personnes atteintes d'une maladie rare, puisse obtenir les médicaments dont elle a besoin. Nous continuerons d'œuvrer avec l'ensemble des provinces et des territoires pour signer d'autres ententes de sorte que la population canadienne soit couverte partout au pays. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

« Pour trop de résidents prince-édouardiens, le coût des médicaments peut constituer un obstacle supplémentaire à l'accès à des soins de santé de qualité. Pour certains, payer leurs médicaments représente un choix impossible : gérer leur état de santé ou joindre les deux bouts. Cet investissement vise à rendre les médicaments sur ordonnance accessibles à ceux qui en ont besoin et à construire un système de santé plus solide et plus inclusif. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'accès équitable aux médicaments peut améliorer la santé de tous. Les accords signés aujourd'hui se fondent sur notre programme provincial de médicaments contre le diabète et permettront aux insulaires de réaliser des économies sur leurs dépenses annuelles en médicaments, quelle que soit leur capacité de payer. En plus de leur permettre d'accéder aux médicaments dont ils ont besoin pour vivre en meilleure santé, ces fonds leur permettront de réaliser des économies. »

L'honorable Mark McLane

Ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard

« Par le biais de notre collaboration, d'autres contraceptifs, notamment ceux à action prolongée et réversible telle que les DIU et certaines options hormonales, seront plus facilement accessibles. Cette initiative donne aux femmes et à toute personne qui dépend de ces contraceptifs à l'Île-du-Prince-Édouard, la liberté et la confiance de faire des choix éclairés en matière de santé. »

L'honorable Jenn Redmond

Ministre responsable de la condition féminine, Î.-P.-É.

« Ici, à l'Île-du-Prince-Édouard, les résidents doivent assumer certains des frais les plus élevés au Canada pour les médicaments couverts par leur régime public. Cette annonce garantit aux habitants de l'Île, y compris ceux qui souffrent d'une maladie rare, un accès fiable aux traitements et aux soins qu'ils méritent, quand et où ils en ont besoin. »

Sean Casey

Député de Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

En 2021, Statistique Canada a constaté qu'un adulte sur cinq au Canada n'avait pas l'assurance nécessaire pour couvrir ses frais de médicaments.

n'avait pas l'assurance nécessaire pour couvrir ses frais de médicaments. Le 10 octobre 2024, la Loi sur l'assurance médicaments a reçu la sanction royale et est entrée en vigueur immédiatement. Le ministre de la Santé poursuit sa collaboration avec les provinces et les territoires en vue de conclure des accords bilatéraux pour offrir un accès universel, à partir du premier dollar, à une gamme de médicaments contraceptifs et antidiabétiques, dans le cadre de la première phase du régime national d'assurance médicaments universel.

a reçu la sanction royale et est entrée en vigueur immédiatement. Le ministre de la Santé poursuit sa collaboration avec les provinces et les territoires en vue de conclure des accords bilatéraux pour offrir un accès universel, à partir du premier dollar, à une gamme de médicaments contraceptifs et antidiabétiques, dans le cadre de la première phase du régime national d'assurance médicaments universel. Le 27 février 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la toute première entente nationale sur l'assurance médicaments avec le Manitoba , qui prévoit plus de 219 millions de dollars échelonnés sur quatre ans pour améliorer l'accès des Manitobains aux contraceptifs, aux médicaments antidiabétiques ainsi qu'aux dispositifs et fournitures pour le diabète.

a annoncé la toute première entente nationale sur l'assurance médicaments avec le , qui prévoit plus de 219 millions de dollars échelonnés sur quatre ans pour améliorer l'accès des Manitobains aux contraceptifs, aux médicaments antidiabétiques ainsi qu'aux dispositifs et fournitures pour le diabète. Le 6 mars 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la signature d'un accord sur l'assurance médicaments avec la Colombie-Britannique (C.-B.) qui prévoit un investissement de plus de 670 millions de dollars sur quatre ans pour assurer aux résidents de la province un accès universel aux médicaments et fournitures contraceptifs et antidiabétiques. La C.-B. couvre également gratuitement les traitements hormonaux de substitution pour les symptômes de la ménopause.

a annoncé la signature d'un accord sur l'assurance médicaments avec la Colombie-Britannique (C.-B.) qui prévoit un investissement de plus de 670 millions de dollars sur quatre ans pour assurer aux résidents de la province un accès universel aux médicaments et fournitures contraceptifs et antidiabétiques. La C.-B. couvre également gratuitement les traitements hormonaux de substitution pour les symptômes de la ménopause. En mars 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement maximal de 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour financer la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares. De ce montant, 1,4 milliard de dollars est consacré à des accords bilatéraux avec les provinces et territoires pour faciliter l'accès des patients atteints de maladies rares aux traitements le plus tôt possible, pour une meilleure qualité de vie.

a annoncé un investissement maximal de 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour financer la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares. De ce montant, 1,4 milliard de dollars est consacré à des accords bilatéraux avec les provinces et territoires pour faciliter l'accès des patients atteints de maladies rares aux traitements le plus tôt possible, pour une meilleure qualité de vie. Le coût des traitements novateurs contre les maladies rares varie de 100 000 $ à plus de 4 millions de dollars par année.

Depuis juillet 2024, le gouvernement du Canada a annoncé [huit] accords bilatéraux pour les médicaments pour le traitement des maladies rares d'une valeur de plus d'un milliard de dollars sur trois ans.

a annoncé [huit] accords bilatéraux pour les médicaments pour le traitement des maladies rares d'une valeur de plus d'un milliard de dollars sur trois ans. Les médicaments couverts par l'accord avec l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre de la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares sont les suivants : Poteligeo, pour le traitement du mycosis fongoïde ou du syndrome de Sézary; Epkinly, pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire; Koselugo, pour le traitement de la neurofibromatose de type 1.

Les noms des autres médicaments de la liste commune sont publiés en ligne, un médicament à la fois, au terme des négociations de prix de l'Alliance pancanadienne pharmaceutique pour chaque médicament.

