Le gouvernement du Canada protège la santé et la sécurité de l'ensemble de la population canadienne tout en agissant pour assurer une reprise économique sécuritaire et durable, ce qui comprend la prise de mesures visant à garantir un accès facile et rapide à des tests de dépistage de la COVID-19 pour les Canadiens.

L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada avait signé une entente avec l'entreprise BD (Becton, Dickinson and Company) pour l'achat de 7,6 millions de tests antigéniques pour la détection rapide du SARS-CoV-2 aux points de service à utiliser avec le système BD Veritor™ Plus, ainsi qu'au plus 2 172 analyseurs.

L'Agence de la santé publique du Canada compte déployer ces tests dans les provinces et les territoires afin de soutenir l'intensification du dépistage de la COVID-19.

Les technologies de dépistage de la COVID-19 évoluent à mesure que la pandémie se poursuit. Au nom de l'Agence de la santé publique du Canada, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) continue son travail en vue de conclure d'autres ententes garantissant l'accès aux tests rapides les plus prometteurs.

Citations

« Le gouvernement du Canada continue de s'employer avec diligence à mettre des solutions de dépistage de la COVID-19 efficaces à la disposition de la population canadienne. Cette nouvelle entente avec BD est essentielle, car elle facilitera les efforts déployés par les provinces et les territoires pour freiner la propagation du virus. Nous continuerons de soutenir la population canadienne pendant la pandémie de COVID-19. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Vu la recrudescence des cas de COVID-19, le dépistage demeure une mesure de santé publique importante avec laquelle nous pouvons aplatir la courbe et freiner la propagation du virus. Ces trousses de dépistage et ces analyseurs supplémentaires vont nous permettre d'augmenter notre capacité de dépistage dans tout le pays, y compris dans les régions rurales et éloignées. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Les faits en bref

SPAC, l'Agence de la santé publique du Canada , Santé Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada travaillent en collaboration pour l'achat et le déploiement de tests rapides de dépistage de la COVID-19.

, Santé et Innovation, Sciences et Développement économique travaillent en collaboration pour l'achat et le déploiement de tests rapides de dépistage de la COVID-19. Le système BD Veritor™ pour la détection rapide du SARS-CoV-2 est le deuxième test antigénique rapide dont le Canada fait l'acquisition, après le test antigénique pour la COVID-19 Panbio de Abbott.

fait l'acquisition, après le test antigénique pour la COVID-19 Panbio de Abbott. Les tests antigéniques comptent parmi plusieurs technologies émergentes qui peuvent être utilisées afin de savoir si une personne a été infectée par le virus de la COVID-19. Ce test fonctionne en détectant la présence de certaines protéines associées au virus.

Jusqu'à maintenant, le gouvernement du Canada a signé des ententes avec les entreprises suivantes afin d'obtenir des tests de dépistage rapide de la COVID-19 :

a signé des ententes avec les entreprises suivantes afin d'obtenir des tests de dépistage rapide de la COVID-19 : BD, qui fournira 7,6 millions de tests antigéniques pour la détection rapide du SARS-CoV-2 avec le système BD Veritor™.



Abbott Rapid Diagnostics ULC, qui fournira jusqu'à 7,9 millions de tests rapides ID NOW et jusqu'à 20,5 millions de tests antigéniques rapide Panbio pour la COVID-19.



Biomérieux Canada , qui fournira jusqu'à 699 750 trousses de diagnostic RP2.1 .

, qui fournira jusqu'à 699 750 trousses de diagnostic .

Inter Medico, qui fournira jusqu'à 1,2 million de tests de dépistage rapide GeneXpert.

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Réponse du Canada

Fournir de l'équipement dans le cadre de la réponse du Canada à la COVID-19

Instruments médicaux autorisés pour les utilisations liées à la COVID-19 : Liste d'instruments de dépistage autorisés

