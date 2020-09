GATINEAU, QC, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada protège la santé et la sécurité de tous les Canadiens et Canadiennes, tout en assurant une reprise économique durable et sécuritaire. À cette fin, il fait le nécessaire pour que la population ait accès aux vaccins et aux traitements futurs et que le réseau de la santé dispose des outils nécessaires à un déploiement efficace.

L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada avait signé des ententes avec Sanofi et GlaxoSmithKline (GSK) pour obtenir jusqu'à 72 millions de doses de leur candidat-vaccin à protéine recombinante avec adjuvant contre la COVID-19.

Sur les recommandations du Groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19, le gouvernement du Canada s'emploie à signer des ententes avec un certain nombre de grandes sociétés pharmaceutiques afin d'établir une base d'approvisionnement garantie de candidats-vaccins potentiels. Des ententes ont déjà été conclues avec Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et Novavax, et les négociations continuent en vue d'accéder à d'autres candidats-vaccins de premier plan.

À ce jour, aucun vaccin contre la COVID-19 n'a été approuvé au Canada. De nombreux vaccins sont en cours d'élaboration ou d'essais cliniques au pays et à l'étranger. Lorsque leurs vaccins seront prêts, les fabricants devront soumettre des demandes d'autorisation à Santé Canada. Santé Canada examinera les preuves d'innocuité, d'efficacité et de qualité de fabrication de chaque vaccin afin d'en autoriser ou non l'utilisation au Canada, avant qu'il ne soit offert à la population.

Parallèlement, le Comité consultatif national de l'immunisation, un comité consultatif externe composé d'experts de la vaccination et de la santé publique, fournira aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux des conseils sur l'administration sécuritaire et efficace des vaccins à la population canadienne.

Pendant que des efforts considérables sont déployés pour mettre au point des vaccins destinés à prévenir la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada se penche aussi sur les traitements destinés aux Canadiens et aux Canadiennes qui ont contracté le virus.

La ministre Anand a annoncé que le gouvernement du Canada avait signé une entente avec Gilead Sciences et McKesson Canada pour obtenir jusqu'à 150 000 flacons de remdesivir. Les livraisons doivent commencer ce mois-ci et se poursuivre jusqu'au début de 2021. Le remdesivir est, à ce jour, le seul médicament antiviral qui s'est montré efficace dans le traitement des patients atteints de la COVID-19.

Le gouvernement du Canada a également passé deux contrats avec SiO2 International Inc. pour acheter les seringues et les flacons qui permettront d'administrer jusqu'à 80 millions de doses de vaccins. Les livraisons doivent commencer ce mois-ci.

Citations

« Au nom de l'Agence de la santé publique du Canada, et selon les recommandations du Groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19, nous nous tournons vers l'avenir et préparons le Canada à un vaccin pour nous sortir de cette pandémie. Les ententes signées jusqu'à maintenant englobent les trois principaux types de candidats-vaccins, à savoir l'ARNm, la sous-unité protéique et le vecteur viral. Le fait de disposer d'un portefeuille diversifié de vaccins provenant de plusieurs sources d'approvisionnement permettra de garantir l'accès à des vaccins contre la COVID-19 sécuritaires et efficaces lorsqu'ils seront disponibles. Nous avons également signé un certain nombre de contrats pour les fournitures nécessaires à la distribution ultérieure des vaccins, notamment des seringues, des flacons et des tampons alcoolisés. Lorsqu'un vaccin sera prêt, le Canada le sera aussi. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Avec cette annonce d'ententes pour d'autres candidats-vaccins, nous serons mieux en mesure d'administrer un vaccin au plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes possible, lorsque Santé Canada en aura approuvé un et que son innocuité et son efficacité auront été prouvées. D'ici là, nous collaborerons avec les provinces et les territoires afin de distribuer les 150 000 flacons de remdesivir aux fournisseurs de soins de santé pour qu'ils puissent traiter leurs patients atteints de la COVID-19 qui en ont le plus besoin. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Les faits en bref

Services publics et Approvisionnement Canada, l'Agence de la santé publique du Canada, Santé Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada collaborent avec les groupes de travail sur les vaccins et les produits thérapeutiques contre la COVID-19 en vue de l'acquisition et du déploiement de vaccins et du matériel connexe.

Le gouvernement du Canada a maintenant signé des ententes avec les entreprises suivantes pour l'obtention de vaccins :

Sanofi et GSK, qui fourniront jusqu'à 72 millions de doses de leur candidat-vaccin à protéine recombinante avec adjuvant contre la COVID-19.



Johnson & Johnson, qui fournira jusqu'à 38 millions de doses de son candidat-vaccin Ad26.COV2.S.



Novavax, qui fournira jusqu'à 76 millions de doses de son candidat-vaccin NVX-CoV2373.



Pfizer, qui fournira un minimum de 20 millions de doses de son candidat-vaccin à base d'ARNm, le BNT162. Le gouvernement négocie avec l'entreprise pour ajouter des options d'achat de doses supplémentaires dans l'entente.



Moderna, qui fournira jusqu'à 56 millions de doses de son candidat-vaccin mRNA-1273.

Le gouvernement du Canada continuera de négocier et de conclure d'autres ententes avec les grandes sociétés pharmaceutiques afin d'assurer l'approvisionnement en vaccins potentiels du Canada.

À ce jour, le gouvernement du Canada a engagé 1 milliard de dollars pour les cinq ententes qui sont en place. Il s'agit notamment d'acomptes dont les sociétés pharmaceutiques ont besoin pour soutenir le développement, l'essai et la fabrication à risque des vaccins.

Cet investissement permettra au Canada d'avoir accès le plus tôt possible aux séries de production.

Les paiements ultérieurs seront versés seulement si les vaccins réussissent les essais cliniques et obtiennent l'approbation réglementaire. Tous les contrats signés par le Canada avec les développeurs de vaccins prévoient des clauses de sortie et de retrait en cas de nécessité.

Liens connexes

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Réponse du Canada

Fournir de l'équipement dans le cadre de la réponse du Canada à la COVID-19

Le gouvernement du Canada annonce d'importantes mesures pour traiter et prévenir la COVID-19 par l'entremise de vaccins et de thérapies

De nouvelles mesures pour assurer l'approvisionnement de futurs vaccins et de thérapies contre la COVID-19

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Cecely Roy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, 343-549-7293, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]

Liens connexes

www.tpsgc-pwgsc.gc.ca