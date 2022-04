General Motors investit plus de 2 milliards de dollars à ses usines d'assemblage d'Oshawa et CAMI d'Ingersoll, et lance la première installation de production à grande échelle de véhicules utilitaires électriques au Canada à son usine d'assemblage CAMI

OSHAWA, ON, le 4 avril 2022 /CNW/ - Le secteur canadien de l'automobile joue un rôle essentiel dans notre économie. Il soutient des centaines de milliers d'emplois bien rémunérés et favorise le développement et l'adoption des technologies propres. Le gouvernement du Canada en est bien conscient et fait des investissements ciblés pour soutenir les emplois dans le secteur de l'automobile, aider les Canadiens à se déplacer en utilisant des moyens plus propres et plus abordables, et faire du Canada un chef de file de l'économie de l'avenir. La force du Canada dans le domaine de la fabrication automobile, combinée à ses innovateurs de calibre mondial et à son accès aux ressources naturelles, placent notre pays parmi les meneurs pour la conception et la construction des véhicules de l'avenir.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé l'octroi d'un investissement de 259 millions de dollars du gouvernement du Canada à General Motors du Canada (GM). Cet investissement permettra de sécuriser des milliers d'emplois bien rémunérés et de grande qualité dans les installations de GM, tout en faisant progresser l'électrification du secteur canadien de l'automobile.

L'investissement d'aujourd'hui servira à soutenir un projet de plus de 2 milliards de dollars de GM. Ce projet permettra à l'entreprise de relancer la production à son usine d'assemblage d'Oshawa, usine qui avait interrompu ses activités en 2019, et de transformer son usine d'assemblage CAMI à Ingersoll. Une fois transformée, l'usine CAMI deviendra la première installation de production à grande échelle de véhicules utilitaires électriques au Canada. Le premier véhicule utilitaire électrique de GM, l'EV600, qui utilisera la technologie BrightDrop, sera produit et commercialisé à l'usine CAMI d'Ingersoll d'ici la fin de l'année.

Citations

« À Oshawa, à Ingersoll et dans plusieurs communautés de l'Ontario, les manufacturiers automobiles s'efforcent de répondre à la demande pour des véhicules à faibles émissions et créent ainsi des milliers de bons emplois. L'annonce d'aujourd'hui est un investissement envers nos travailleurs, pour nos communautés et notre avenir. Des partenariats comme celui-ci sont essentiels afin que le Canada soit l'avant-garde de l'économie verte, et pour créer des milliers de nouveaux emplois et faire en sorte que les générations futures puissent vivre dans un environnement sain. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada.

« C'est la preuve que le secteur canadien de l'automobile est là pour rester. L'annonce d'aujourd'hui représente plus d'emplois, plus de véhicules propres et une plus grande croissance économique pour tous les Canadiens. L'engagement soutenu de GM à l'égard de ses installations au Canada et sa décision d'établir la première installation de production de véhicules électriques au pays démontrent bien que le Canada est reconnu comme un leader mondial de la construction des véhicules de demain. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Ce vote de confiance de General Motors en Ontario est une preuve de plus qu'en attirant des investissements qui changent la donne, notre gouvernement sécurise notre secteur automobile pour la prochaine génération de travailleurs. Cet investissement garantira 2 600 emplois ici à Oshawa, et constitue une victoire énorme pour la population de Durham et le secteur automobile de l'Ontario. Cela démontre une fois de plus que les voitures de l'avenir seront fabriquées ici même en Ontario, par des travailleurs ontariens. »

- Le premier ministre de l'Ontario, l'honorable Doug Ford

« L'Ontario est fier d'appuyer l'investissement majeur de GM dans ses usines d'Oshawa et d'Ingersoll pour la production des modèles de prochaine génération de l'entreprise, y compris le nouveau véhicule utilitaire entièrement électrique BrightDrop. En réduisant le coût de faire des affaires en Ontario de près de 7 milliards de dollars par an, notre gouvernement a créé les conditions économiques propices pour attirer un autre investissement historique qui positionne davantage l'Ontario comme un chef de file nord-américain dans le développement et la construction des voitures du futur. »

- Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli

« En collaboration avec nos partenaires gouvernementaux, nous avons rouvert l'usine d'Oshawa de GM, créé des milliers de nouveaux emplois et recruté un nombre record de femmes dans des postes de production. Plus tard cette année, notre usine CAMI d'Ingersoll commencera à produire des fourgonnettes BrightDrop et deviendra ainsi la première installation au Canada à produire à grande échelle des véhicules électriques. Ce partenariat avec les gouvernements de l'Ontario et du Canada permet à GM de bâtir une chaîne d'approvisionnement plus diversifiée, novatrice et durable pour l'avenir, et nous sommes fiers de le faire ici même au Canada. »

- La présidente et directrice générale de GM Canada, Marissa West

Faits en bref

Le gouvernement de l' Ontario fait une contribution de contrepartie maximale de 259 millions de dollars dans ce projet.

fait une contribution de contrepartie maximale de 259 millions de dollars dans ce projet. Fondé en 1918, General Motors du Canada (GM) est l'un des plus importants fabricants d'automobiles au monde. Son siège social se trouve à Oshawa , en Ontario , et il est l'un des plus importants fabricants d'automobiles au Canada .

(GM) est l'un des plus importants fabricants d'automobiles au monde. Son siège social se trouve à , en , et il est l'un des plus importants fabricants d'automobiles au . GM espère donner l'exemple en faisant preuve de leadership responsable dans un monde confronté aux changements climatiques. GM prévoit d'introduire 30 nouveaux véhicules électriques d'ici 2025, d'éliminer les émissions d'échappement des nouveaux véhicules légers d'ici 2035 et d'atteindre la carboneutralité dans ses produits et activités à l'échelle mondiale d'ici 2040.

d'atteindre la carboneutralité dans ses produits et activités à l'échelle mondiale d'ici 2040. L'usine CAMI d' Ingersoll , en Ontario , deviendra la première installation de production de véhicules électriques à grande échelle au Canada . D'ici la fin de l'année 2022, on y fabriquera exclusivement des véhicules utilitaires légers électriques. Cette initiative appuiera la décarbonisation des émissions des véhicules utilitaires légers au Canada et favorisera cette tendance à l'échelle mondiale.

, en , deviendra la première installation de production de véhicules électriques à grande échelle au . D'ici la fin de l'année 2022, on y fabriquera exclusivement des véhicules utilitaires légers électriques. Cette initiative appuiera la décarbonisation des émissions des véhicules utilitaires légers au et favorisera cette tendance à l'échelle mondiale. GM s'est engagé à élargir sa collaboration avec le milieu universitaire partout au Canada afin de créer des possibilités d'emploi et d'alternance travail-études pour les étudiants tout au long du projet.

afin de créer des possibilités d'emploi et d'alternance travail-études pour les étudiants tout au long du projet. L'investissement annoncé aujourd'hui provient du Fonds stratégique pour l'innovation et de l'initiative Accélérateur net zéro.

La part du secteur de l'automobile dans le produit intérieur brut du Canada est de 16 milliards de dollars. Il s'agit de l'une des plus importantes industries d'exportation du pays.

est de 16 milliards de dollars. Il s'agit de l'une des plus importantes industries d'exportation du pays. Le secteur de l'automobile emploie près de 500 000 Canadiens.

