Le gouvernement du Canada se joint à la province de la Nouvelle-Écosse et au Comté de Cumberland pour améliorer les infrastructures d'eau et d'eaux usées

SPRINGHILL, NS, le 25 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings‒Hants, l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables et député provincial de Cumberland-Sud, et Murray Scott, maire de la Municipalité du comté de Cumberland, ont annoncé un financement conjoint de plus de 6,4 millions de dollars pour améliorer les infrastructures d'eau et d'eaux usées du Comté de Cumberland.

Dans le cadre de ce projet, les travaux d'amélioration seront réalisés à deux endroits. Sur le chemin Junction, de la rue Lisgar à la rue Main, un nouveau système de gestion des eaux pluviales sera installé. Les fossés existants seront remplacés par des bordures et des caniveaux, et une nouvelle sortie d'eaux pluviales sera construite. Par ailleurs, l'égout sanitaire existant sera remplacé afin d'éliminer les eaux pluviales du système sanitaire. De plus, l'infrastructure actuelle de distribution d'eau sera également remplacée.

D'autre part, les canalisations vieillissantes de distribution de l'eau seront remplacées sur une distance de 800 mètres le long du chemin Athol jusqu'à l'intersection avec la rue McGee. De plus, la canalisation de distribution de l'eau sera également remplacée sur une distance de 125 mètres le long de l'allée Beaton, dans le prolongement du chemin Athol.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Cet investissement concerne une infrastructure essentielle pour la municipalité de Cumberland, qui consiste à moderniser et à améliorer les systèmes d'eau potable et à remplacer les conduites d'eau, ce qui contribuera à la croissance de la municipalité. C'est également formidable d'être de retour dans le comté de Cumberland. En tant qu'ancien Rambler d'Amherst, je n'ai que de bons souvenirs de mon passage dans cette région, et je suis heureux de voir ce partenariat avec les trois ordres de gouvernement se réunir pour faire de ce projet une réalité.»

Kody Blois, député de Kings‒Hants, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Une infrastructure moderne et efficace d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées est essentielle à l'établissement de collectivités saines. Cet investissement aidera à répondre aux demandes de développement et d'eau à long terme pour la population du comté de Cumberland. »

L'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables et député provincial de Cumberland-Sud, au nom de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Le chemin Junction a été un problème à Springhill pour chaque conseil depuis des décennies. J'ai des photos de cette route qui a été posée dans les années 1930 et il y a des infrastructures centenaires sous cette route qui ont besoin d'être remplacées. Il s'agit d'un travail colossal de plus de 6 millions de dollars, et nous sommes très reconnaissants aux gouvernements fédéral et provincial de s'associer à nous, car nous ne pourrions jamais le réaliser seuls. Ces investissements sont importants à bien des égards, non seulement pour Springhill, mais aussi pour le comté de Cumberland. Ces deux projets vont profiter au tourisme, aux entreprises et à la communauté locale, ainsi qu'aux interventions d'urgence. Ce sont des projets majeurs pour nous et ils vont vraiment avoir un impact sur la communauté. »

Murray Scott, maire de la Municipalité du comté de Cumberland

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,5 millions de dollars dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à plus de 2,1 millions de dollars et que la municipalité de Cumberland apporte plus de 1,7 million de dollars au projet.

investit plus de 2,5 millions de dollars dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à plus de 2,1 millions de dollars et que la municipalité de apporte plus de 1,7 million de dollars au projet. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des sept dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 345 millions de dollars dans 59 projets d'infrastructures vertes en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Durant cette période, plus de 50 milliards de dollars ont été investis dans les collectivités de tout le Canada pour soutenir des infrastructures publiques modernes de calibre mondial. De cette somme, plus de 4,9 milliards de dollars ont été investis dans des infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées.

pour soutenir des infrastructures publiques modernes de calibre mondial. De cette somme, plus de 4,9 milliards de dollars ont été investis dans des infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

