NORTH VANCOUVER, BC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Les peuples, communautés et entreprises autochtones œuvrent à la création d'un secteur canadien des ressources naturelles plus durable et plus résilient. Le gouvernement du Canada favorise la participation des Autochtones dans l'économie des ressources naturelles, ce qui contribue à éliminer des obstacles de longue date et à ouvrir des portes pour permettre aux groupes autochtones de tirer parti des avantages économiques découlant de l'exploitation de l'énergie et des ressources naturelles.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a salué aujourd'hui le lancement du Programme de garantie de prêts pour les Autochtones, doté d'une enveloppe de 5 milliards de dollars, tout en annonçant un investissement supplémentaire de 6,2 millions de dollars dans sept projets énergétiques et forestiers dirigés par des Autochtones en Colombie-Britannique dans le cadre du programme Partenariats pour les ressources naturelles autochtones (PRNA).

Lancée en décembre, la Corporation de garantie de prêts pour les Autochtones du Canada aide les groupes autochtones à saisir les possibilités économiques qu'offre la mise en valeur des ressources naturelles. Elle fournira jusqu'à 5 milliards de dollars en garanties de prêts pour aider les groupes autochtones à accéder aux capitaux dont ils ont besoin pour détenir une participation dans des projets liés à l'énergie ou aux ressources naturelles.

Les garanties de prêts s'apparentent au recours à un cosignataire de prêt, car elles garantissent que la dette sera remboursée par le garant (le gouvernement fédéral) si l'emprunteur n'est pas en mesure de le faire, ce qui réduit le taux d'intérêt du prêt. Les garanties de prêts permettront aux communautés et entreprises autochtones d'avoir accès à du financement privé et de devenir véritablement propriétaires et partenaires à part entière de projets dans les domaines des ressources naturelles et de l'énergie.

Les peuples autochtones du Canada comptent parmi les chefs de file les plus innovateurs du secteur des ressources naturelles. Depuis des années, le gouvernement du Canada favorise la participation économique des Premières Nations, des Métis et des Inuits en apportant une aide concrète aux projets dirigés par des Autochtones. Le ministre Wilkinson a profité de l'occasion aujourd'hui pour annoncer aussi des financements du programme PRNA pour des projets en Colombie-Britannique.

Le programme PRNA aide les communautés autochtones de tout le pays à saisir les possibilités économiques que présentent les projets et à devenir partenaires à part entière dans l'économie des ressources naturelles. Grâce aux investissements annoncés aujourd'hui, par exemple, la Première Nation de Fort Nelson, établie dans le nord de la Colombie-Britannique, met sur pied le projet géothermique Tu Deh-Kah (TDK), détenu entièrement par des Autochtones. Cette centrale géothermique - qui sera la première de la province et l'une des premières au Canada - alimentera en électricité 10 000 ménages et ouvrira des possibilités économiques pour la collectivité.

Il reste beaucoup de travail à accomplir pour faire en sorte que les Autochtones soient des partenaires à part entière dans l'exploitation de l'énergie et des ressources naturelles au Canada. Or, le gouvernement du Canada reste déterminé à s'acquitter de cette tâche. Que ce soit en favorisant l'établissement de partenariats dignes de ce nom avec les groupes autochtones ou en permettant le développement de projets novateurs de mise en valeur des ressources naturelles, nous réalisons ensemble de bons projets qui alimenteront en énergie nos collectivités et procureront des avantages économiques aux générations futures.

« Aujourd'hui, à l'heure où nous soulignons le lancement du Programme de garantie de prêts pour les Autochtones, je tiens à remercier les nombreux groupes, entreprises et organisations autochtones qui plaident depuis tant d'années en faveur de sa création. C'est grâce à leurs revendications que les communautés autochtones seront désormais mieux placées pour réaliser - et tirer parti des avantages économiques - des projets liés à l'énergie ou aux ressources naturelles, et ce, à leur manière et selon leurs conditions. Tout ça créera des emplois, favorisera la croissance économique et la richesse et générera des retombées durables pour les prochaines générations. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les fonds du programme Partenariats pour les ressources naturelles autochtones ont aidé nos membres à mieux comprendre les causes et les impacts des changements climatiques, de même que les stratégies d'atténuation et d'adaptation connexes. L'Initiative pour le climat des Premières Nations s'emploie donc à ouvrir des possibilités de mise en valeur des ressources naturelles pour les Autochtones et à bâtir l'économie décarbonée de demain. Pour ce faire, il faut permettre la participation financière dans les projets d'infrastructures d'énergie renouvelable dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique; favoriser la production d'hydrogène et de carbone solide dans le port de Prince Rupert; et façonner la viabilité des projets de solutions autochtones fondées sur la nature depuis la zone Montney jusqu'à la côte nord-ouest. Le partenariat de l'Initiative avec l'Université Columbia prend la forme d'un projet de recherche appliquée visant à ouvrir, sur les marchés asiatiques, des possibilités de décarbonation particulières qui déboucheront sur des ententes et des résultats mesurables et transparents en matière de réduction des émissions. »

Cheffe Crystal Smith

Initiative pour le climat des Premières Nations, Premières Nations Nisga'a, Haisla, Metlakatla et Halfway River

« Le projet d'énergie géothermique TDK est un pas essentiel vers la sécurité et la fiabilité énergétiques dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Témoignant du leadership autochtone dans l'industrie géothermique canadienne, le projet est une propriété exclusive de la société en commandite Deh Tai, organe de développement économique de la Première Nation de Fort Nelson. Nous faisons avancer la conception des projets, la délivrance des permis, les consultations et les négociations avec BC Hydro. Nous sommes fiers de montrer la voie à suivre dans le développement de solutions d'énergie renouvelable durables pour notre peuple et l'économie dans son ensemble. »

Jim Hodgson

Directeur général, Deh Tai

« Depuis des générations, les Autochtones savent comment prendre soin de ces paysages, mais ce savoir a été ignoré. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des risques accrus de feux de forêt, nous observons un retour à ces pratiques qui fonctionnent depuis la nuit des temps. Grâce à ce financement, la Première Nation de Williams Lake pourra montrer la voie à suivre : assurer la formation des membres de notre communauté, réduire les charges de combustibles et redonner à la terre son équilibre. C'est un pas en avant, mais il y a encore du travail à faire pour assurer la résilience du territoire. »

John Walker

Forestier chargé de l'intendance, Première Nation de Williams Lake

Quelques faits



La Corporation de garantie de prêts pour les Autochtones du Canada , qui est une filiale de la Corporation de développement des investissements du Canada , a été lancée officiellement dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024.

, qui est une filiale de la Corporation de développement des investissements du , a été lancée officiellement dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024. Le nombre de grands projets de ressources naturelles et d'énergie offrant un potentiel de participation autochtone devrait augmenter sensiblement - une étude de la First Nations Major Projects Coalition prévoit en effet que ce potentiel pourrait atteindre 525 milliards de dollars en investissements de capitaux au cours des dix prochaines années.

Ressources naturelles Canada soutiendra l'examen de l'admissibilité des demandes et fournira du financement pour aider les groupes autochtones à obtenir des services consultatifs qui leur permettront de prendre des décisions éclairées concernant les possibilités de prise de participation dans des projets liés à l'énergie et aux ressources naturelles.

soutiendra l'examen de l'admissibilité des demandes et fournira du financement pour aider les groupes autochtones à obtenir des services consultatifs qui leur permettront de prendre des décisions éclairées concernant les possibilités de prise de participation dans des projets liés à l'énergie et aux ressources naturelles. Par le passé, les Autochtones ont été exclus du secteur canadien des ressources naturelles. Par exemple, à cause de la Loi sur les Indiens, les communautés autochtones ont moins d'options lorsqu'il s'agit d'obtenir des capitaux ou d'utiliser leurs actifs comme garantie, ce qui fait augmenter les taux d'emprunt et fait obstacle à l'investissement de capitaux dans des projets liés à l'énergie et aux ressources naturelles.

