OTTAWA, ON, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Le Canada est résolu à fournir aux jeunes Canadiens les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour mieux comprendre et affronter les trois grandes menaces que sont les changements climatiques, l'appauvrissement de la biodiversité et la pollution.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le gouvernement du Canada investira 12,5 millions de dollars issus du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat du Fonds pour dommages à l'environnement dans un partenariat innovateur avec la communauté philanthropique pour aider à accroître les connaissances sur l'environnement partout au Canada. Le financement ira vers des projets qui amélioreront les connaissances scientifiques et la conscience environnementale des jeunes Canadiens, de leurs éducateurs et de leurs familles, ce qui est un exemple de solutions à long terme pour lutter contre les changements climatiques. Une partie du financement sera consacrée à des initiatives menées par des Autochtones.

Pour accroître la valeur de cet investissement, Environnement et Changement climatique Canada s'associe à plusieurs organisations philanthropiques qui s'engagent à égaler le financement du gouvernement du Canada pour les projets admissibles. Des collaborations étroites avec des partenaires de confiance dans le domaine de l'éducation et de la conscientisation environnementales permettront de réaliser des progrès à long terme dans le combat contre les changements climatiques et la perte de biodiversité.

L'éducation environnementale est un élément important - et souvent négligé - des solutions d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques. Les projets financés viseront à développer des connaissances, des outils ou des compétences pour les jeunes Canadiens, leurs familles et leurs éducateurs, en vue principalement de préparer les jeunes à l'avenir et de contribuer aux objectifs que s'est fixés le Canada pour le climat, comme celui de devenir carboneutre d'ici 2050.

Pour pouvoir bénéficier d'un financement, les projets doivent s'inscrire dans l'une des quatre priorités suivantes : écologisation des espaces d'apprentissage, création de matériel et d'occasions d'apprentissage, intégration de l'éducation environnementale dans la formation des enseignants et le perfectionnement professionnel des éducateurs, ou amélioration de la recherche sur l'éducation environnementale et ses incidences. Les déclarations d'intérêt seront acceptées dans le système de gestion d'entreprise sur les subventions et contributions jusqu'au 31 octobre 2023.

« Le climat aura un impact sur presque toutes les facettes de l'avenir des jeunes : leurs emplois, leurs logements, leur consommation d'énergie, leurs modes de transport, leur alimentation, leur utilisation de l'eau, leur santé, leur sécurité personnelle, et bien d'autres choses encore. L'éducation environnementale est essentielle pour comprendre les changements climatiques et trouver de nouvelles solutions au problème. Nous devons donner aux jeunes Canadiens, à leurs éducateurs et à leurs familles les moyens d'acquérir les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour prospérer dans un avenir où les défis climatiques seront bien présents. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

L'éducation environnementale est un objectif clé de l'apprentissage dans ce domaine. Il s'agit de la capacité à comprendre et à prendre en compte les liens entre les activités humaines, les systèmes écologiques et l'évolution du climat. L'éducation environnementale implique de comprendre non seulement les sciences du climat et les forces environnementales à l'œuvre, mais aussi les pratiques durables et les aspects éthiques et sociaux des défis environnementaux.

L'amélioration de l'accès à une éducation environnementale de qualité permettra d'accroître le degré de connaissances des Canadiens sur l'environnement.

L'amélioration de l'éducation environnementale permettra aux jeunes Canadiens d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour comprendre et affronter les trois grandes menaces que sont les changements climatiques, l'appauvrissement de la biodiversité et la pollution.

Le Fonds pour dommages à l'environnement est administré par Environnement et Changement climatique Canada. Il s'agit d'un mécanisme permettant d'investir les fonds provenant des amendes, des ordonnances de la cour et des contributions volontaires dans des projets prioritaires qui profiteront à l'environnement naturel du pays.

Créé en 2020 et administré par le Fonds pour dommages à l'environnement, le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat investit jusqu'à 206 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir des projets conçus et réalisés au Canada qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays. Ces projets sont essentiels pour créer une économie carboneutre durable d'ici 2050.

