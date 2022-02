Le gouvernement du Canada s'emploie à mieux faire connaître les véhicules à émission zéro

OTTAWA, ON, le 11 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Ressources naturelles Canada

Pour atteindre nos objectifs climatiques et maintenir une bonne qualité de l'air au Canada, il est essentiel de réduire les émissions du secteur des transports. C'est pourquoi notre gouvernement fait en sorte que les Canadiens puissent acheter et conduire en toute confiance des véhicules électriques à émission zéro partout au pays.

Dans le cadre d'un événement virtuel tenu avec Éco-Ouest Canada et l' Alberta Motor Transport Association , la secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi d'un montant cumulé de 4 646 577 $ à 22 organisations situées au Canada en appui à des projets de sensibilisation aux véhicules à émission zéro (VEZ). Ces projets permettront de renseigner les Canadiens sur les options vertes qui s'offrent à eux au moment de choisir leur prochain véhicule.

Voici la liste des projets :

Les fonds fédéraux pour l'ensemble de ces projets proviennent de l' Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie les démarches visant à accroître la sensibilisation et la confiance de la population et à mieux la renseigner sur les VEZ, les bornes de recharge publiques et l'infrastructure de ravitaillement.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les bornes plus accessibles au pays. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de recharge rapide et d'installer des bornes de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, en plus d'aider ces derniers à acheter des VE en leur offrant des remises pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

Ces investissements sont un autre pas vers l'atteinte de la cible du Canada : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade vendus au Canada soient des véhicules à émission zéro. Et, à l'instar de n'importe quel autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus vert, plus sain et abordable pour tous les Canadiens.

Citations

« Grâce à des investissements comme ceux que nous avons annoncés aujourd'hui, nous sensibilisons et renseignons les Canadiens pour qu'ils choisissent, en toute confiance, de rouler à bord d'un véhicule à émission zéro. Assurer l'accès aux véhicules à émission zéro à l'échelle du pays fait partie intégrante de notre plan pour réduire les émissions et atteindre nos objectifs climatiques internationaux. En faisant ces investissements et d'autres investissements du genre, nous permettons aux Canadiens de s'engager résolument sur la voie d'un avenir carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Depuis près de 15 ans, Éco-Ouest Canada incarne l'engagement et la contribution du leadership municipal bilingue du Manitoba en matière d'économie verte dans l'Ouest canadien. Par cet investissement, le gouvernement fédéral capitalise sur l'expertise et la crédibilité d'Éco-Ouest Canada auprès des municipalités et des collectivités des Prairies pour propulser leur adoption des véhicules à émission zéro. L'esprit de cette initiative cadre parfaitement avec l'investissement de 222,4 millions de dollars en infrastructures de développement durable prévu dans notre Stratégie de relance économique municipale. »

Ivan Normandeau

Président du conseil d'administration d'Éco-Ouest Canada et de l'Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM)

« L'Alberta Motor Transport Association (AMTA) remercie Ressources naturelles Canada de son généreux soutien pour l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro d'AMTA. Dans le cadre de ce projet original, l'AMTA travaillera en étroite collaboration avec ses précieux alliés pour présenter à l'industrie canadienne du transport commercial des innovations technologiques qui aideront à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Notre industrie aura la possibilité d'explorer ces technologies pour améliorer l'efficacité de ses activités alors que nous tâchons ensemble d'atteindre l'objectif de notre pays d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

Chris Nash

Président, Alberta Motor Transport Association

« La transition vers des motorisations électriques est un pilier de la stratégie torontoise d'action climatique TransformTO et nous aidera grandement à atteindre notre objectif d'avoir une ville carboneutre d'ici 2040. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral de nous épauler dans cette opération majeure de sensibilisation aux véhicules électriques et de nous aider à préparer le terrain à une adoption plus rapide de ces véhicules dans notre ville. Pour faire face aux impacts des changements climatiques et protéger notre environnement, il faut un effort concerté, et nous avons besoin de l'aide de tous les gouvernements pour aller de l'avant. »

John Tory

Maire de Toronto

Quelques faits

Les transports sont à l'origine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge au Canada , plus de 25 200 nouvelles bornes seront accessibles au public dans les lieux de vie, de travail et de loisirs.

, plus de 25 200 nouvelles bornes seront accessibles au public dans les lieux de vie, de travail et de loisirs. À ce jour, plus de 125 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule à émission zéro.

