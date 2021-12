Le gouvernement du Canada s'attaque aux problèmes de soins de santé dans les communautés éloignées et dans l'espace

L'Agence spatiale canadienne se tourne vers les innovateurs canadiens pour favoriser le développement de nouvelles technologies de soins de santé à distance.

LONGUEUIL, QC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'Agence spatiale canadienne (ASC) a créé l'initiative Nouveaux horizons en santé pour tirer parti de l'expertise du Canada en soins de santé, en recherche médicale et en technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle. L'initiative vise à trouver et à développer des solutions novatrices, pertinentes et durables pour répondre aux besoins en soins de santé des astronautes en mission dans l'espace lointain. Les découvertes faites dans le cadre de cette initiative serviront aussi à aider les Canadiens qui habitent en régions éloignées ou isolées.

Afin de guider ces efforts, l'ASC a invité certains des plus éminents experts médicaux du Canada à former le Conseil consultatif sur les soins de santé dans l'espace lointain. Le Conseil a produit un rapport détaillé qui présente les possibilités d'un programme complet qui pourrait profiter aux soins de santé des astronautes dans l'espace et des populations sur Terre.

Par suite de l'une des recommandations du Conseil consultatif, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé le Défi des soins de santé dans l'espace lointain. Dans le cadre de ce concours, les participants doivent créer de nouvelles technologies pour détecter des maladies et poser un diagnostic, à l'appui des intervenants de première ligne dans les communautés éloignées du Canada et des astronautes des futures missions dans l'espace lointain. Les innovateurs canadiens sont invités à soumettre leur concept de technologie de soins de santé d'ici le 1er février 2022. L'ASC s'est associée à l'initiative Impact Canada du Bureau du Conseil privé pour réaliser le Défi de l'alimentation dans l'espace lointain.

« Les Canadiens des communautés éloignées ou isolées éprouvent certaines des mêmes difficultés concernant les soins de santé que les astronautes en mission dans l'espace lointain. Avec le Défi des soins de santé dans l'espace lointain, le gouvernement du Canada veut trouver des solutions qui profiteront à la fois aux astronautes en mission spatiale et aux populations des régions éloignées où l'accès aux services médicaux est limité. »





L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Défi des soins de santé dans l'espace lointain est un succès ici au Canada grâce à la création de nouvelles technologies de soins de santé destinées aux Canadiens en régions éloignées, tout en soutenant le rêve de l'exploration de l'espace lointain. Investir dans l'innovation canadienne permettra d'améliorer les soins de santé à distance pour tous les Canadiens, qu'ils vivent dans une région où l'accès aux services médicaux est difficile ou à bord d'un vaisseau dans les profondeurs de l'espace. »

L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile.

Faits en bref

Au cours des trois étapes du Défi des soins de santé dans l'espace lointain, l'ASC distribuera un maximum de 2,85 millions de dollars aux gagnants canadiens :

1 re étape : Les équipes soumettront un concept de nouvelle technologie pour détecter des maladies et poser un diagnostic. Jusqu'à 20 demi-finalistes recevront 30 000 dollars et passeront à la 2 e étape.

2 e étape : Les demi-finalistes procéderont à une validation de principe de leur concept dans un laboratoire. Jusqu'à cinq finalistes recevront 350 000 dollars et passeront à la 3 e étape.

3 e étape : Les finalistes testeront leurs prototypes avec l'ASC dans un environnement analogue. Le gagnant recevra 500 000 dollars.

Le Défi des soins de santé dans l'espace lointain est ouvert à tous les Canadiens établis au Canada : les organisations commerciales, les organisations non commerciales et les particuliers.





L'initiative Impact Canada est un effort pangouvernemental qui aidera les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices pour produire des résultats significatifs pour les Canadiens.





est un effort pangouvernemental qui aidera les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices pour produire des résultats significatifs pour les Canadiens. Services aux Autochtones Canada et le Réseau de santé CAN sont des partenaires du Défi de l'alimentation dans l'espace lointain.

