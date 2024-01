GATINEAU, QC, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Alors qu'Ottawa continue de faire face à des conditions météorologiques extrêmes, le gouvernement du Canada et la Ville d'Ottawa s'associent pour offrir aux personnes vulnérables et aux personnes en situation d'itinérance un espace intérieur chaud pour se reposer.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a signé une entente avec la Ville d'Ottawa en vue de l'utilisation temporaire de l'immeuble Graham Spry, situé au 250 avenue Lanark, en tant que refuge d'urgence temporaire pour les personnes cherchant à se protéger du froid. Le refuge, qui devrait ouvrir ses portes le 20 janvier, offrira un espace sûr et chaud pouvant accueillir jusqu'à 45 personnes à la fois.

L'immeuble Graham Spry est l'un des 10 bâtiments appartenant au gouvernement fédéral dans la région de la capitale nationale faisant l'objet d'un processus d' aliénation par SPAC.

SPAC continue de travailler avec le public, les organisations communautaires et d'autres intervenants afin de cerner de nouvelles possibilités d'exploiter ses biens excédentaires pour soutenir le logement et d'autres besoins communautaires. SPAC élabore également un plan à long terme visant son portefeuille immobilier afin d'optimiser les locaux à bureaux fédéraux, diminuer les coûts d'exploitation, réduire les émissions de gaz à effet de serre et servir les communautés locales.

« Durant ces mois de grand froid, il est essentiel que nous travaillions ensemble à protéger tous les membres de nos communautés, y compris les plus vulnérables. C'est précisément ce que nous permettra d'accomplir ce partenariat avec la Ville d'Ottawa. Alors que nous œuvrons à accélérer et simplifier le processus de conversion des propriétés fédérales excédentaires en logements abordables et en espaces réaménagés qui profiteront aux Canadiennes et Canadiens, nous cherchons des occasions importantes d'utiliser ces propriétés pour servir le mieux possible les communautés locales. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Ottawa a toujours été un endroit bienveillant et accueillant, et une ville où règne l'empathie. L'entente d'aujourd'hui permettra l'aménagement d'un nouveau refuge d'urgence temporaire pour les personnes en situation d'itinérance pendant les mois de grand froid. La Ville se fait un devoir de continuer à trouver des solutions pour qu'il y ait des endroits chauds pour tout le monde en hiver. »

Mark Sutcliffe

Maire d'Ottawa

« Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger nos citoyens les plus vulnérables, en particulier pendant les mois d'hiver. Je me réjouis de ce partenariat avec la ville d'Ottawa, qui utilise à bon escient des biens fédéraux excédentaires pour offrir un refuge sûr à ceux qui cherchent à fuir le froid. »

Yasir Naqvi

Député d'Ottawa Centre



Les faits en bref

L'immeuble Graham Spry est situé au 250, avenue Lanark , à Ottawa ( Ontario ).

est situé au 250, avenue , à ( ). Un espace d'environ 715 mètres carrés situé au rez-de-chaussée sera utilisé pour le refuge d'urgence temporaire.

L'espace du rez-de-chaussée comprend des toilettes et des douches.

L'entente avec la Ville d' Ottawa viendra à échéance le 31 mars 2024.

viendra à échéance le 31 mars 2024. Dans le cadre de cette entente, SPAC est le propriétaire de l'immeuble. En tant que locataire, la Ville d' Ottawa gère les opérations du refuge d'urgence temporaire.

