30 oct, 2025, 16:01 ET
Revenus tirés des abonnements SaaS1) supérieurs aux prévisions, à 35,9 M$
Croissance des revenus tirés des abonnements SaaS2) à la plateforme principale de Coveo de 17 %
Les solutions de commerce demeurent le segment de Coveo connaissant la croissance la plus rapide, propulsées par le partenariat en plein essor expansion avec SAP
Les solutions d'IA générative continuent sur leur lancée, comme en témoigne la croissance des clients et des revenus d'environ 2,5 fois d'un exercice à l'autre
Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »)
MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Coveo (TSX : CVO), le chef de file en matière d'AI-RelevanceMC, qui propulse la recherche ainsi que des expériences génératives de pointe, maximisant les résultats d'affaires à chaque point d'expérience, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de son exercice 2026 terminé le 30 septembre 2025.
« Nos clients obtiennent des résultats parmi les meilleurs de l'industrie lorsqu'ils intègrent notre plateforme à leur stratégie d'IA », a déclaré Laurent Simoneau, cofondateur et chef de la direction de Coveo. « Le dynamisme de nos principaux moteurs de croissance et l'expansion de nos relations avec nos clients sont à la source des occasions de croissance à long terme qui se présentent pour Coveo. »
« L'IA générative et l'IA agentique sont les opportunités les plus importantes de notre époque », a déclaré Louis Têtu, président exécutif du conseil d'administration de Coveo. « Alors que de nombreuses entreprises visent toujours des résultats tangibles, les clients et les partenaires de Coveo réalisent déjà un retour sur investissement significatif dans nos plateformes, comme en témoignent encore une fois les résultats du trimestre. »
Faits saillants financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 et en cumul depuis le début de l'exercice
Le tableau suivant résume les résultats financiers de Coveo pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 :
|
En milliers de dollars américains, sauf indication contraire
|
T2 2026
|
T2
|
Variation
|
Cumul de
|
Cumul de l'exercice
2025
|
Variation
|
Revenus tirés des abonnements SaaS1)
|
35,9 $
|
31,2 $
|
15 %
|
70,1 $
|
61,7 $
|
13 %
|
Plateforme principale de Coveo2)
|
35,0 $
|
29,9 $
|
17 %
|
68,1 $
|
58,6 $
|
16 %
|
Plateforme de Qubit3)
|
0,9 $
|
1,2 $
|
(24) %
|
2,0 $
|
3,1 $
|
(37) %
|
Total des revenus
|
37,3 $
|
32,7 $
|
14 %
|
72,9 $
|
65,0 $
|
12 %
|
Marge brute
|
79 %
|
79 %
|
-
|
78 %
|
79 %
|
(1) %
|
Marge brute de produits
|
82 %
|
82 %
|
-
|
81 %
|
82 %
|
(1) %
|
Perte nette
|
(4,4) $
|
(5,4) $
|
18 %
|
(19,4) $
|
(11,5) $
|
(69) %
|
BAIIA ajusté4)
|
0,6 $
|
1,5 $
|
(61) %
|
(1,4) $
|
(0,2) $
|
(482) %
|
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
|
(10,8) $
|
1,4 $
|
(858) %
|
(3,7) $
|
4,5 $
|
(183) %
Faits saillants financiers - deuxième trimestre de l'exercise 2026
(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois close le 30 septembre 2024, sauf indication contraire)
- Revenus tirés des abonnements SaaS1) de 35,9 M$, en hausse de 15 % par rapport à 31,2 M$. À l'intérieur de ce total, les revenus tirés des abonnements SaaS provenant de la plateforme principale de Coveo2) ont atteint 35,0 M$, reflétant une croissance de 17 %.
- Revenus totaux de 37,3 M$, en progression de 14 % par rapport à 32,7 M$.
- Pourcentage de marge brute à 79 % et le pourcentage de marge brute de produits à 82 %, équivalant à la période précédente.
- Perte d'exploitation de 6,7 M$, comparativement à 4,8 M$. La perte nette pour le trimestre a été de 4,4 M$, comparativement à une perte nette de 5,4 M$.
- BAIIA ajusté4) de 0,6 M$, comparativement à 1,5 M$ pour la période comparable.
- Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de (10,8 M$), comparativement à 1,4 M$ à la même période l'an dernier.
- Trésorerie et équivalents de trésorerie de 108,2 M$ au 30 septembre 2025.
- Taux d'expansion net1) de 104 % au 30 septembre 2025. Le taux d'expansion net1) était de 105 % en excluant l'attrition des clients utilisant la plateforme de Qubit5). La diminution de 300 points de base par rapport au 30 juin 2025 rend essentiellement compte d'une réduction de la valeur d'un contrat annuel conclu avec un client important, au moment de son renouvellement.
Autres faits saillants et événements postérieurs à la clôture du trimestre
- Dynamisme des solutions de commerce
- Les solutions d'IA générative ont continué d'engendrer un rendement élevé et ont représenté plus de 35 % du total des nouvelles ventes du trimestre.
- Le nombre de clients et les revenus affichent une croissance d'environ 2,5x par rapport à l'exercice précédent, témoignant d'une forte demande de la part des nouveaux clients et des clients existants.
- Après la clôture du trimestre, Coveo a reçu le prix SAP ® Global SAP Customer Experience Award for Partner Excellence 2025, pour la réussite de sa solution en partenariat avec SAP. Cette reconnaissance témoigne de la solidité de la collaboration entre Coveo et SAP et de la valeur mesurable de nos solutions de commerce dont bénéficient les clients conjoints grâce à des solutions d'expérience client propulsées par l'IA.
- Croissance des solutions d'IA générative et d'IA agentique
- Les solutions d'IA générative ont continué d'engendrer un rendement élevé et ont représenté plus de 35 % du total des nouvelles ventes du trimestre.
- Le nombre de clients et les revenus affichent une croissance d'environ 2,5x par rapport à l'exercice précédent, témoignant d'une forte demande de la part des nouveaux clients et des clients existants.
- Les nouveaux clients comprennent notamment Halliburton, Deckers Outdoor Corp., Intermountain Healthcare et le groupe BMR.
- Les entreprises déjà clientes, telles que Nvidia, Intel, General Electric, ScienceLogic, Freedom Furniture et ABB Ltd., ont augmenté leur utilisation de ces solutions à la suite du déploiement initial réussi de l'IA générative avec Coveo.
- Après la clôture du trimestre, Coveo a obtenu la désignation AWS Generative AI Competency, qui vient confirmer sa position de chef de file dans l'offre de solutions d'IA axées sur les résultats pour les entreprises.
- Coveo a également annoncé l'amélioration continue de son produit Agentforce, rehaussant ainsi son leadership en vue de permettre aux entreprises d'adopter des stratégies d'IA agentique avec précision, rapidité et confiance.
- Mise à jour sur l'équipe de direction
- Pranshu Tewari a été nommé chef du marketing et entrera en fonction le 10 novembre. Monsieur Tewari compte plus de 25 années d'expérience en marketing à l'échelle mondiale, dont plus d'une décennie en SaaS d'entreprise à entreprise (B2B), plus récemment à titre de chef du marketing chez Mendix (acquise par Siemens AG). Auparavant, monsieur Tewari a gravi les échelons chez Dell Technologies pendant 16 ans, occupant diverses fonctions jusqu'au poste de vice-président du marketing du groupe Dell Software.
- John Grosshans, chef des opérations de Coveo, quittera Coveo le 1er novembre pour se consacrer à un autre projet.
Perspectives financières
Coveo continue d'observer une forte demande pour sa plateforme propulsée par l'IA, comme l'illustre son adoption à grande échelle par les clients de tous segments. La société a revu le seuil supérieur de ses fourchettes de prévision de revenus de même que ses prévisions de flux de trésorerie d'exploitation, principalement pour tenir compte de l'incidence de la réduction de la valeur du contrat d'un seul client au moment de son renouvellement mentionnée précédemment. Les prévisions à l'égard du BAIIA ajusté4) restent inchangées, ce qui met en lumière l'accent mis par Coveo sur sa croissance disciplinée et ses leviers d'exploitation.
Les prévisions en ce qui a trait aux revenus tirés des abonnements SaaS1), au total des revenus et au BAIIA ajusté4) pour le T3 2026 et pour l'exercice 2026 dans son ensemble se situent dans les fourchettes ci-dessous :
|
|
T3 de l'exercice 2026
|
Exercice 2026
|
Revenus tirés des abonnements SaaS1)
|
35,7 M$ - 36,2 M$
|
141,5 M$ - 142,5 M$
|
Total des revenus
|
37,1 M$ - 37,6 M$
|
147,5 M$ - 148,5 M$
|
BAIIA ajusté 4)
|
Proche de l'équilibre
|
Proche de l'équilibre
La société s'attend à générer des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation positifs pour l'ensemble de l'exercice.
Ces énoncés sont de l'information prospective et les résultats réels peuvent différer de manière significative de ceux anticipés. Ces perspectives représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d'aider les investisseurs et autres à comprendre certains éléments clés des résultats financiers auxquels nous nous attendons, ainsi que de nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, et à mieux comprendre l'environnement opérationnel que nous prévoyons. Les investisseurs et autres personnes sont avisés que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Veuillez vous référer aux rubriques « Information prospective » et « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci-dessous pour de l'information supplémentaire sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers considérablement différents des perspectives financières ainsi qu'une description des hypothèses qui les sous-tendent.
Informations sur la conférence téléphonique et la diffusion Web du deuxième trimestre
Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 17:00 heure de l'Est afin de discuter des résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2026. L'appel sera mené par Laurent Simoneau, co-fondateur et chef de la direction, Louis Têtu, président exécutif du conseil d'administration, et Brandon Nussey, chef de la direction financière.
|
Numéro d'appel :
|
https://emportal.ink/3KKrA4i
|
Webdiffusion en direct :
|
Rediffusion :
|
ir.coveo.com/fr dans la section « Nouvelles et événements »
Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l'International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS, à savoir (i) le BAIIA ajusté; (ii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustés (collectivement désignés comme nos « mesures de marge brute ajustée »); (iii) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustés (collectivement désignés comme nos « mesures de pourcentage de marge brute ajustée »); (iv) les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement désignés comme nos « mesures des charges d'exploitation ajustées »; (v) le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement désignés comme nos « mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées »). Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS sont plutôt présentés à titre d'information en complément aux états financiers pour permettre une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de Coveo du point de vue de la direction.
Ces mesures et ratios ne doivent donc pas être pris en considération isolément ni être considérés comme pouvant remplacer, aux fins d'analyse, l'information financière de la société établie conformément aux IFRS. Le BAIIA ajusté, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d'exploitation ajustées et les mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées sont présentés afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d'évaluer le rendement d'exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS à elles seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures et ratios non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d'une période à l'autre et de préparer les budgets d'exploitation et prévisions annuels.
Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » de notre rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, lequel est disponible en date des présentes sous notre profil sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, pour une description de ces mesures. Voir les tableaux d'information financière annexés dans ce communiqué de presse pour des informations supplémentaires incluant un rapprochement entre (i) le BAIIA ajusté à la perte nette; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits et (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs.
Indicateurs de performance clés
Ce communiqué de presse fait référence aux « Revenus tirés des abonnements SaaS » et au « taux d'expansion net ». Il s'agit de mesures d'exploitation utilisées dans le secteur d'activité de Coveo. Nous surveillons nos indicateurs de performance clés pour nous aider à évaluer nos activités, à mesurer notre performance, à cerner les tendances, à élaborer des plans d'affaires et à prendre des décisions stratégiques. Nos indicateurs de performance clés fournissent aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et permettent ainsi de dégager les tendances relatives à nos principales activités que, à elles seules, les mesures conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous sommes également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties prenantes utilisent fréquemment des paramètres du secteur dans l'évaluation des émetteurs. Certains de nos indicateurs clés de performance sont des mesures qui n'ont aucune signification normalisée prescrite par les normes comptables IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs ou être rapprochées de mesures IFRS directement comparables. Nos indicateurs de performance clés pourraient être calculés et désignés d'une manière différente des indicateurs de performance clés similaires utilisés par d'autres sociétés.
Le terme « revenus tirés des abonnements SaaS » désigne les revenus tirés des abonnements SaaS de Coveo, tels qu'ils sont présentés dans nos états financiers conformément aux IFRS.
Le « taux d'expansion net » est calculé en considérant une cohorte de clients à la fin de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée, et en divisant la valeur annualisée des contrats SaaS (« VAC SaaS », telle que définie ci-dessous) attribuable à cette cohorte à la fin de la période considérée sélectionnée par la VAC SaaS attribuable à cette cohorte au début de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée. Exprimé en pourcentage, le ratio (i) exclut la VAC SaaS des nouveaux clients ajoutés au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (ii) inclut l'accroissement de la VAC SaaS provenant des ventes faites à la cohorte au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iii) est présenté après déduction de la VAC SaaS des clients dont les abonnements ont pris fin ou pour lesquels les services ont diminué au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iv) est en monnaie courante et donc, exclut l'effet de la variation des taux de change.
Dans cette rubrique et tout au long de ce communiqué, la « valeur annualisée des contrats SaaS » désigne la valeur annualisée des contrats SaaS des engagements d'un client calculée sur la base des conditions des abonnements de ce client et représente le montant de l'abonnement annualisé engagé à la date de mesure.
Veuillez également vous reporter à la section « Indicateurs de performance clés » de notre dernier rapport de gestion qui est disponible sous notre profil dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca pour plus de détails sur les indicateurs de performance clés mentionnés ci-haut.
Information prospective
Le présent communiqué de presse contient de I'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant les perspectives financières données (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) et hypothèses associées (comme indiqué ci-dessous et ailleurs dans ce communiqué de presse) pour les périodes de trois mois se terminant le 31 décembre 2025 et l'exercice se terminant le 31 mars 2026 (pour plus de clarté, en ce qui concerne les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, uniquement pour l'exercice se terminant le 31 mars 2026) et les attentes concernant la portion restante de la VAC SaaS de Qubit, les ventes et la croissance des revenus pour l'exercice 2026 (ensemble, l'« information prospective »). Cette information prospective se reconnaît à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir », « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou circonstances à venir.
L'information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses (y compris ceux discutés sous la section « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci-dessous et ceux discutés immédiatement ci-dessous) que nous considérons comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous estimons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer des informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s'y restreindre (en plus de celles indiquées à la section « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci-dessous) : notre capacité de tirer profit des opportunités de croissance et de mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité d'attirer de nouveaux clients, tant sur le marché local qu'international; notre capacité d'augmenter nos relations avec nos clients existants et de nous assurer que nos clients existants renouvellent leur abonnement; le succès de nos efforts pour élargir notre portefeuille de produits et accroître notre présence sur le marché; notre capacité de maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; la connaissance du marché, et l'acceptation des solutions d'IA d'entreprise en général et de nos produits en particulier; la pénétration du marché de nos solutions d'IA générative et d'autres nouvelles solutions, tant auprès de nouveaux clients que de clients existants, et notre capacité de continuer de saisir les opportunités engendrées par l'IA; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs et les capitaux généralement disponibles; l'exactitude de nos hypothèses et estimations quant aux opportunités de marché, à nos prévisions de croissance et à nos attentes concernant les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation; notre succès pour identifier et évaluer, ainsi que financer et intégrer, des acquisitions, partenariats ou coentreprises; l'influence importante de nos principaux actionnaires; notre capacité de générer des opportunités commerciales (pipeline) et de convertir ces opportunités commerciales en ventes, et le calendrier de ces transactions et notre capacité à réaliser nos plans d'expansion et de croissance de manière plus générale. De plus, l'information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, les incertitudes liées au contexte macroéconomique et les facteurs de risque présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de la société et sous « facteurs clés influant sur notre performance » du rapport de gestion le plus récent, tous les deux disponibles sous notre profil dans SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'au moment de leur formulation. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.
Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés publiquement et disponibles sous notre profil sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément visés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l'occurrence d'événements imprévus.
Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières
Nos perspectives financières présentées dans la section « Perspectives financières » ci-dessus, ou ailleurs dans ce communiqué, reposent sur un ensemble d'hypothèses, dont les suivantes, en plus de celles énoncées ci-haut, dans les sections « Perspectives financières » et « Information prospective » ci-dessus :
- Déclin prévu de la VAC SaaS de Qubit6) : La portion restante de la valeur actualisée contractuelle (VAC) associée aux abonnements SaaS de Qubit devrait continuer de se déprécier durant le troisième trimestre de l'exercice 2026. Cela se traduirait par une diminution d'environ la moitié des revenus tirés des abonnements SaaS1) pour les abonnements à la plateforme de Qubit au cours de l'exercice 2026.
- Maintien du rythme des nouvelles ventes d'ici la fin de l'exercice 2026.
- Maintien des taux de rétention bruts7) à des niveaux comparables aux niveaux attendus.
- Atteindre les niveaux attendus de ventes d'abonnements SaaS à de nouveaux clients ainsi qu'aux clients existants, incluant le momentum attendu des ventes, ainsi que des renouvellements d'abonnements SaaS avec les clients existants.
- Atteindre les niveaux attendus d'implémentations et d'autres sources de revenus des services professionnels.
- Maintien des marges d'exploitation attendues conformément à nos mesures de marge brute ajustée4) et à nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée8).
- Amélioration continue du comportement d'achats des clients sur les marchés de nos solutions.
- Notre capacité d'attirer et de retenir les talents clés nécessaires à l'exécution de nos plans.
- Des taux de change constants par rapport aux niveaux de la fin du T2 et une stabilité ou une amélioration de l'inflation, des taux d'intérêts, des niveaux de dépenses clients et autres conditions macroéconomiques.
- Notre capacité de recouvrer comme prévu nos comptes clients et de gérer nos entrées de trésorerie (y compris les aides gouvernementales et les crédits d'impôt) et nos sorties de trésorerie comme nous le prévoyons actuellement.
- Atteinte d'une performance financière attendue telle que mesurée par nos mesures des charges d'exploitation ajustées4) et nos mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées8).
- Notre capacité de continuer de gérer nos dépenses conformément à nos plans.
Nos perspectives financières n'incluent pas l'impact d'éventuelles acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues de temps à autre.
* * * * *
Notes sur ce communiqué de presse :
|
1)
|
Les revenus tirés des abonnements SaaS et le taux d'expansion net sont des indicateurs de performance clés de Coveo. Veuillez vous référer à la section « Indicateurs de performance clés » ci-dessus.
|
2)
|
Les revenus tirés des abonnements SaaS générés en lien avec les abonnements des clients de la plateforme principale de Coveo pour la période, et excluant donc les revenus des abonnements de la plateforme de Qubit.
|
3)
|
Les revenus tirés des abonnements SaaS générés par les abonnements de la plateforme de Qubit pour la période couverte.
|
4)
|
Les mesures de marge brute ajustée, les mesures de charges d'exploitation ajustées et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS qui peuvent ne pas être comparables à des mesures ou ratios similaires utilisés par d'autres sociétés. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de rapprochement dans ce communiqué.
|
5)
|
Taux d'expansion net excluant l'effet de la VAC SaaS des abonnements à la plateforme de Qubit.
|
6)
|
Le VAC SaaS désigne la valeur contractuelle SaaS annualisée des engagements d'un client, calculée en fonction des conditions des abonnements de ce client, et représente le montant annualisé de l'abonnement engagé à la date de mesure.
|
7)
|
Le taux de rétention brut est généralement calculé pour une période en soustrayant l'attrition et la contraction de la VAC SaaS sur la période sélectionnée à la VAC SaaS au début de la période sélectionnée et en divisant le résultat par la VAC SaaS au début de la période sélectionnée. Nous utilisons le taux de rétention brut pour nous donner un aperçu du succès de l'entreprise à fidéliser ses clients existants.
|
8)
|
Les mesures de marge brute ajustée, les mesures de % de charges d'exploitation ajustées et la marge brute des produits ajustés sont des mesures non conformes aux IFRS. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de rapprochement dans ce communiqué.
À propos de Coveo
Coveo apporte l'AI-Relevance (la pertinence IA) à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs employés pour optimiser leurs résultats commerciaux.
La pertinence, c'est passer du persona à la personne réelle : c'est le degré d'alignement entre le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne, et son contexte, ses besoins, ses préférences, son comportement et son intention. C'est ce qui établit le standard d'excellence des expériences numériques hautement concurrentielles. Le parcours de chaque individu étant unique, seule l'intelligence artificielle peut gérer la complexité de la personnalisation de ces expériences pour des audiences massives et diversifiées, tout en traitant d'importants volumes et une grande variété de contenus et de produits.
La plateforme Coveo AI-Relevance™ de Coveo, permet aux entreprises de livrer une hyper-personnalisation à chaque point d'expérience, en unifiant de manière sécurisée l'ensemble de leurs données avec le plus haut niveau de précision contextuelle et prescriptive, tout en optimisant la performance commerciale.
Coveo apporte l'AI-Relevance aux expériences numériques des marques les plus importantes et innovantes au monde, au service de millions de personnes à travers des milliards d'interactions.
Coveo est une marque déposée de Coveo Solutions Inc.
Restez informé(e)s des dernières actualités et contenus de Coveo en vous abonnant au blogue Coveo et en suivant Coveo sur LinkedIn, Twitter, et YouTube.
États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global
(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et données par action, non audités)
|
|
|
Trois mois clos les
|
Six mois clos les
|
|
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
|
|
$
|
$
|
$
|
$
|
Revenus
|
|
|
|
|
|
Abonnements SaaS
|
|
35 902
|
31 174
|
70 052
|
61 731
|
Plateforme principale de Coveo
|
|
34 955
|
29 934
|
68 080
|
58 598
|
Plateforme Qubit
|
|
947
|
1 240
|
1 972
|
3 133
|
Services professionnels
|
|
1 435
|
1 566
|
2 830
|
3 226
|
Total des revenus
|
|
37 337
|
32 740
|
72 882
|
64 957
|
|
|
|
|
|
|
Coût des revenus
|
|
|
|
|
|
Abonnements SaaS
|
|
6 534
|
5 558
|
13 031
|
11 175
|
Services professionnels
|
|
1 387
|
1 275
|
3 009
|
2 629
|
Total du coût des revenus
|
|
7 921
|
6 833
|
16 040
|
13 804
|
Marge brute
|
|
29 416
|
25 907
|
56 842
|
51 153
|
|
|
|
|
|
|
Charges d'exploitation
|
|
|
|
|
|
Frais de vente et de commercialisation
|
|
17 942
|
14 072
|
37 055
|
28 599
|
Frais de recherche et de développement de produits
|
|
10 058
|
8 648
|
20 576
|
19 045
|
Frais généraux et administratifs
|
|
6 592
|
6 233
|
13 710
|
12 896
|
Amortissement des immobilisations corporelles
|
|
541
|
628
|
1 159
|
1 375
|
Amortissement des immobilisations incorporelles
|
|
468
|
737
|
929
|
1 462
|
Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation
|
|
493
|
358
|
965
|
736
|
Total des charges d'exploitation
|
|
36 094
|
30 676
|
74 394
|
64 113
|
Perte d'exploitation
|
|
(6 678)
|
(4 769)
|
(17 552)
|
(12 960)
|
|
|
|
|
|
|
Produits financiers nets
|
|
(1 062)
|
(1 262)
|
(2 223)
|
(2 988)
|
Perte (profit) de change
|
|
(1 950)
|
1 723
|
3 459
|
742
|
Perte avant la charge d'impôt
|
|
(3 666)
|
(5 230)
|
(18 788)
|
(10 714)
|
Charge d'impôt
|
|
723
|
147
|
653
|
767
|
Perte nette
|
|
(4 389)
|
(5 377)
|
(19 441)
|
(11 481)
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette par action - de base et diluée
|
|
(0,05)
|
(0,05)
|
(0,20)
|
(0,11)
|
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et dilué
|
|
95 915 010
|
98 409 854
|
96 052 155
|
100 665 293
Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société :
|
|
Trois mois clos les
|
|
Six mois clos les
|
|
2025
|
2024
|
|
2025
|
2024
|
|
$
|
$
|
|
$
|
$
|
Paiements fondés sur des actions
|
|
|
|
|
|
Coût des revenus - abonnements SaaS
|
364
|
222
|
|
674
|
360
|
Coût des revenus - services professionnels
|
149
|
142
|
|
360
|
181
|
Frais de vente et de commercialisation
|
1 796
|
919
|
|
4 215
|
1 848
|
Frais de recherche et de développement de produits
|
1 462
|
1 391
|
|
3 411
|
2 878
|
Frais généraux et administratifs
|
1 975
|
1 725
|
|
4 471
|
3 497
|
Paiements fondés sur des actions et charges connexes
|
5 746
|
4 399
|
|
13 131
|
8 764
Rapprochement de la perte nette au BAIIA ajusté
(en milliers de dollars américains, non-audités)
|
|
Trois mois clos les
|
|
Six mois clos les
|
|
2025
|
2024
|
|
2025
|
2024
|
|
$
|
$
|
|
$
|
$
|
Perte nette
|
(4 389)
|
(5 377)
|
|
(19 441)
|
(11 481)
|
Produits financiers nets
|
(1 062)
|
(1 262)
|
|
(2 223)
|
(2 988)
|
Perte (profit) de change
|
(1 950)
|
1 723
|
|
3 459
|
742
|
Charge d'impôt
|
723
|
147
|
|
653
|
767
|
Paiements fondés sur des actions et charges connexes1)
|
5 746
|
4 399
|
|
13 131
|
8 764
|
Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles
|
468
|
737
|
|
929
|
1 462
|
Dotation aux amortissements2)
|
1 034
|
986
|
|
2 124
|
2 111
|
Charges liées aux transactions3)
|
-
|
114
|
|
-
|
388
|
BAIIA ajusté
|
570
|
1 467
|
|
(1 368)
|
(235)
|
1)
|
Ces charges sont relatives aux options sur actions émises et aux attributions fondées sur des actions aux termes de nos régimes à base d'actions à nos employés et administrateurs ainsi que les charges sociales connexes étant donné qu'elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans les coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs.
|
2)
|
Les charges d'amortissements comprennent l'amortissement des immobilisations corporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation.
|
3)
|
Ces charges se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables et aux honoraires de consultation et de services-conseils ainsi qu'aux autres frais liés aux transactions qui n'auraient pas été engagés autrement. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs.
Rapprochement des mesures de marge brute ajustée et mesures de pourcentage de marge brute ajustée
(en milliers de dollars américains, non audités)
|
|
Trois mois clos les
|
|
Six mois clos les
|
|
2025
|
2024
|
|
2025
|
2024
|
|
$
|
$
|
|
$
|
$
|
Total des revenus
|
37 337
|
32 740
|
|
72 882
|
64 957
|
Marge brute
|
29 416
|
25 907
|
|
56 842
|
51 153
|
% de marge brute
|
79 %
|
79 %
|
|
78 %
|
79 %
|
Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes
|
513
|
364
|
|
1 034
|
541
|
Marge brute ajustée
|
29 929
|
26 271
|
|
57 876
|
51 694
|
% de marge brute ajustée
|
80 %
|
80 %
|
|
79 %
|
80 %
|
|
|
|
|
|
|
Revenus de produits
|
35 902
|
31 174
|
|
70 052
|
61 731
|
Coûts des revenus de produits
|
6 534
|
5 558
|
|
13 031
|
11 175
|
Marge brute des produits
|
29 368
|
25 616
|
|
57 021
|
50 556
|
% de marge brute des produits
|
82 %
|
82 %
|
|
81 %
|
82 %
|
Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes
|
364
|
222
|
|
674
|
360
|
Marge brute des produits ajustée
|
29 732
|
25 838
|
|
57 695
|
50 916
|
% de marge brute des produits ajustée
|
83 %
|
83 %
|
|
82 %
|
82 %
|
|
|
|
|
|
|
Revenus de services professionnels
|
1 435
|
1 566
|
|
2 830
|
3 226
|
Coûts des revenus de services professionnels
|
1 387
|
1 275
|
|
3 009
|
2 629
|
Marge brute des services professionnels
|
48
|
291
|
|
(179)
|
597
|
% de marge brute des services professionnels
|
3 %
|
19 %
|
|
(6 %)
|
19 %
|
Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes
|
149
|
142
|
|
360
|
181
|
Marge brute des services professionnels ajustée
|
197
|
433
|
|
181
|
778
|
% de marge brute des services professionnels ajustée
|
14 %
|
28 %
|
|
6 %
|
24 %
Rapprochement des mesures des charges d'exploitation ajustées et mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées
(en milliers de dollars américains, non-audités)
|
|
Trois mois clos les
|
|
Six mois clos les
|
|
2025
|
2024
|
|
2025
|
2024
|
|
$
|
$
|
|
$
|
$
|
Frais de vente et de commercialisation
|
17 942
|
14 072
|
|
37 055
|
28 599
|
Frais de vente et de commercialisation
|
48 %
|
43 %
|
|
51 %
|
44 %
|
Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes
|
1 796
|
919
|
|
4 215
|
1 848
|
Frais de vente et de commercialisation ajustés
|
16 146
|
13 153
|
|
32 840
|
26 751
|
Frais de vente et de commercialisation ajustés
|
43 %
|
40 %
|
|
45 %
|
41 %
|
|
|
|
|
|
|
Frais de recherche et de développement de produits
|
10 058
|
8 648
|
|
20 576
|
19 045
|
Frais de recherche et de développement de produits
|
27 %
|
26 %
|
|
28 %
|
29 %
|
Moins : Paiements fondés sur des actions
|
1 462
|
1 391
|
|
3 411
|
2 878
|
Frais de recherche et de développement
|
8 596
|
7 257
|
|
17 165
|
16 167
|
Frais de recherche et de développement de produits ajustés
|
23 %
|
22 %
|
|
24 %
|
25 %
|
|
|
|
|
|
|
Frais généraux et administratifs
|
6 592
|
6 233
|
|
13 710
|
12 896
|
Frais généraux et administratifs (en % du total des revenus)
|
18 %
|
19 %
|
|
19 %
|
20 %
|
Moins : Paiements fondés sur des actions
|
1 975
|
1 725
|
|
4 471
|
3 497
|
Moins : Charges liées aux transactions
|
-
|
114
|
|
-
|
388
|
Frais généraux et administratifs ajustés
|
4 617
|
4 394
|
|
9 239
|
9 011
|
Frais généraux et administratifs ajustés
|
12 %
|
13 %
|
|
13 %
|
14 %
États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière
(en milliers de dollars américains, non audités)
|
|
|
30 septembre
|
31 mars
|
|
|
$
|
$
|
Actif
|
|
|
|
Actifs courants
|
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie
|
|
108 223
|
124 752
|
Créances clients et autres débiteurs
|
|
34 592
|
36 564
|
Aide gouvernementale
|
|
8 594
|
6 280
|
Frais payés d'avance
|
|
8 158
|
9 845
|
|
|
159 567
|
177 441
|
Actifs non courants
|
|
|
|
Coûts d'acquisition de contrats
|
|
11 805
|
10 908
|
Immobilisations corporelles
|
|
3 782
|
4 192
|
Immobilisations incorporelles
|
|
2 219
|
3 012
|
Actifs au titre de droits d'utilisation
|
|
8 179
|
5 179
|
Actifs d'impôt différé
|
|
3 148
|
3 337
|
Goodwill
|
|
26 968
|
26 290
|
Total de l'actif
|
|
215 668
|
230 359
|
|
|
|
|
Passif
|
|
|
|
Passifs courants
|
|
|
|
Créditeurs et charges à payer
|
|
21 539
|
18 602
|
Revenus différés
|
|
70 592
|
77 387
|
Partie courante des obligations locatives
|
|
2 514
|
1 999
|
|
|
94 645
|
97 988
|
Passifs non courants
|
|
|
|
Obligations locatives
|
|
7 805
|
5 464
|
Total du passif
|
|
102 450
|
103 452
|
Capitaux propres
|
|
|
|
Capital-actions
|
|
762 288
|
768 754
|
Surplus d'apport
|
|
84 052
|
76 273
|
Déficit
|
|
(688 792)
|
(669 351)
|
Cumul des autres éléments du résultat global
|
|
(44 330)
|
(48 769)
|
Total des capitaux propres
|
|
113 218
|
126 907
|
Total du passif et des capitaux propres
|
|
215 668
|
230 359
Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie
(en milliers de dollars américains, non audités)
|
|
|
Six mois clos les 30 septembre
|
|
|
2025
|
2024
|
|
|
$
|
$
|
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux)
|
|
|
|
Perte nette
|
|
(19 441)
|
(11 481)
|
Éléments sans incidence sur la trésorerie
|
|
|
|
Amortissement des coûts d'acquisition de contrats
|
|
2 404
|
2 147
|
Amortissement des immobilisations corporelles
|
|
1 159
|
1 375
|
Amortissement des immobilisations incorporelles
|
|
929
|
1 462
|
Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation
|
|
965
|
736
|
Paiements fondés sur des actions
|
|
11 797
|
9 477
|
Intérêts sur les obligations locatives
|
|
204
|
224
|
Charge d'impôt différé
|
|
576
|
778
|
Perte de change latente
|
|
3 311
|
646
|
|
|
|
|
Variation des actifs et passifs d'exploitation
|
|
(5 603)
|
(910)
|
|
|
(3,699)
|
4,454
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement
|
|
|
|
Entrées d'immobilisations corporelles
|
|
(534)
|
(554)
|
Entrées d'immobilisations incorporelles
|
|
(23)
|
(9)
|
|
|
(557)
|
(563)
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
|
|
|
|
Produit de l'exercice d'options sur actions
|
|
941
|
978
|
Retenue d'impôt pour le règlement net des actions
|
|
(2 862)
|
(1 490)
|
Paiement au titre des obligations locatives
|
|
(1 389)
|
(1 256)
|
Actions rachetées et annulées
|
|
(9 554)
|
(40 588)
|
|
|
(12 864)
|
(42 356)
|
|
|
|
|
Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie
|
|
591
|
41
|
|
|
|
|
Diminution de la trésorerie et équivalents de trésorerie
|
|
(16 529)
|
(38 424)
|
|
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie - début de la période
|
|
124 752
|
166 586
|
|
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie - fin de la période
|
|
108 223
|
128 162
|
|
|
|
|
Trésorerie
|
|
57 730
|
22 888
|
Équivalents de trésorerie
|
|
50 493
|
105 274
SOURCE Coveo Solutions Inc.
Personne-ressource: Adhir Kadve, Relations avec les investisseurs, [email protected]
