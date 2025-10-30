Revenus tirés des abonnements SaaS1) supérieurs aux prévisions, à 35,9 M$

Croissance des revenus tirés des abonnements SaaS2) à la plateforme principale de Coveo de 17 %

Les solutions de commerce demeurent le segment de Coveo connaissant la croissance la plus rapide, propulsées par le partenariat en plein essor expansion avec SAP

Les solutions d'IA générative continuent sur leur lancée, comme en témoigne la croissance des clients et des revenus d'environ 2,5 fois d'un exercice à l'autre

Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »)

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Coveo (TSX : CVO), le chef de file en matière d'AI-RelevanceMC, qui propulse la recherche ainsi que des expériences génératives de pointe, maximisant les résultats d'affaires à chaque point d'expérience, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de son exercice 2026 terminé le 30 septembre 2025.

« Nos clients obtiennent des résultats parmi les meilleurs de l'industrie lorsqu'ils intègrent notre plateforme à leur stratégie d'IA », a déclaré Laurent Simoneau, cofondateur et chef de la direction de Coveo. « Le dynamisme de nos principaux moteurs de croissance et l'expansion de nos relations avec nos clients sont à la source des occasions de croissance à long terme qui se présentent pour Coveo. »

« L'IA générative et l'IA agentique sont les opportunités les plus importantes de notre époque », a déclaré Louis Têtu, président exécutif du conseil d'administration de Coveo. « Alors que de nombreuses entreprises visent toujours des résultats tangibles, les clients et les partenaires de Coveo réalisent déjà un retour sur investissement significatif dans nos plateformes, comme en témoignent encore une fois les résultats du trimestre. »

Faits saillants financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 et en cumul depuis le début de l'exercice

Le tableau suivant résume les résultats financiers de Coveo pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 :

En milliers de dollars américains, sauf indication contraire T2 2026 T2

2025 Variation Cumul de

l'exercice 2026 Cumul de l'exercice 2025 Variation Revenus tirés des abonnements SaaS1) 35,9 $ 31,2 $ 15 % 70,1 $ 61,7 $ 13 % Plateforme principale de Coveo2) 35,0 $ 29,9 $ 17 % 68,1 $ 58,6 $ 16 % Plateforme de Qubit3) 0,9 $ 1,2 $ (24) % 2,0 $ 3,1 $ (37) % Total des revenus 37,3 $ 32,7 $ 14 % 72,9 $ 65,0 $ 12 % Marge brute 79 % 79 % - 78 % 79 % (1) % Marge brute de produits 82 % 82 % - 81 % 82 % (1) % Perte nette (4,4) $ (5,4) $ 18 % (19,4) $ (11,5) $ (69) % BAIIA ajusté4) 0,6 $ 1,5 $ (61) % (1,4) $ (0,2) $ (482) % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (10,8) $ 1,4 $ (858) % (3,7) $ 4,5 $ (183) %

Faits saillants financiers - deuxième trimestre de l'exercise 2026

(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois close le 30 septembre 2024, sauf indication contraire)

Revenus tirés des abonnements SaaS 1) de 35,9 M$, en hausse de 15 % par rapport à 31,2 M$. À l'intérieur de ce total, les revenus tirés des abonnements SaaS provenant de la plateforme principale de Coveo 2) ont atteint 35,0 M$, reflétant une croissance de 17 %.

de 35,9 M$, en hausse de 15 % par rapport à 31,2 M$. À l'intérieur de ce total, les revenus tirés des abonnements SaaS provenant de la plateforme principale de Coveo ont atteint 35,0 M$, reflétant une croissance de 17 %. Revenus totaux de 37,3 M$, en progression de 14 % par rapport à 32,7 M$.

Pourcentage de marge brute à 79 % et le pourcentage de marge brute de produits à 82 %, équivalant à la période précédente.

Perte d'exploitation de 6,7 M$, comparativement à 4,8 M$. La perte nette pour le trimestre a été de 4,4 M$, comparativement à une perte nette de 5,4 M$.

BAIIA ajusté 4) de 0,6 M$, comparativement à 1,5 M$ pour la période comparable.

de 0,6 M$, comparativement à 1,5 M$ pour la période comparable. Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de (10,8 M$), comparativement à 1,4 M$ à la même période l'an dernier.

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 108,2 M$ au 30 septembre 2025.

Taux d'expansion net1) de 104 % au 30 septembre 2025. Le taux d'expansion net1) était de 105 % en excluant l'attrition des clients utilisant la plateforme de Qubit5). La diminution de 300 points de base par rapport au 30 juin 2025 rend essentiellement compte d'une réduction de la valeur d'un contrat annuel conclu avec un client important, au moment de son renouvellement.

Autres faits saillants et événements postérieurs à la clôture du trimestre

Dynamisme des solutions de commerce Les solutions d'IA générative ont continué d'engendrer un rendement élevé et ont représenté plus de 35 % du total des nouvelles ventes du trimestre. Le nombre de clients et les revenus affichent une croissance d'environ 2,5x par rapport à l'exercice précédent, témoignant d'une forte demande de la part des nouveaux clients et des clients existants. Après la clôture du trimestre, Coveo a reçu le prix SAP ® Global SAP Customer Experience Award for Partner Excellence 2025, pour la réussite de sa solution en partenariat avec SAP. Cette reconnaissance témoigne de la solidité de la collaboration entre Coveo et SAP et de la valeur mesurable de nos solutions de commerce dont bénéficient les clients conjoints grâce à des solutions d'expérience client propulsées par l'IA.

Croissance des solutions d'IA générative et d'IA agentique Les solutions d'IA générative ont continué d'engendrer un rendement élevé et ont représenté plus de 35 % du total des nouvelles ventes du trimestre. Le nombre de clients et les revenus affichent une croissance d'environ 2,5x par rapport à l'exercice précédent, témoignant d'une forte demande de la part des nouveaux clients et des clients existants. Les nouveaux clients comprennent notamment Halliburton, Deckers Outdoor Corp., Intermountain Healthcare et le groupe BMR. Les entreprises déjà clientes, telles que Nvidia, Intel, General Electric, ScienceLogic, Freedom Furniture et ABB Ltd., ont augmenté leur utilisation de ces solutions à la suite du déploiement initial réussi de l'IA générative avec Coveo. Après la clôture du trimestre, Coveo a obtenu la désignation AWS Generative AI Competency, qui vient confirmer sa position de chef de file dans l'offre de solutions d'IA axées sur les résultats pour les entreprises. Coveo a également annoncé l'amélioration continue de son produit Agentforce, rehaussant ainsi son leadership en vue de permettre aux entreprises d'adopter des stratégies d'IA agentique avec précision, rapidité et confiance.

Mise à jour sur l'équipe de direction Pranshu Tewari a été nommé chef du marketing et entrera en fonction le 10 novembre. Monsieur Tewari compte plus de 25 années d'expérience en marketing à l'échelle mondiale, dont plus d'une décennie en SaaS d'entreprise à entreprise (B2B), plus récemment à titre de chef du marketing chez Mendix (acquise par Siemens AG). Auparavant, monsieur Tewari a gravi les échelons chez Dell Technologies pendant 16 ans, occupant diverses fonctions jusqu'au poste de vice-président du marketing du groupe Dell Software. John Grosshans, chef des opérations de Coveo, quittera Coveo le 1er novembre pour se consacrer à un autre projet.



Perspectives financières

Coveo continue d'observer une forte demande pour sa plateforme propulsée par l'IA, comme l'illustre son adoption à grande échelle par les clients de tous segments. La société a revu le seuil supérieur de ses fourchettes de prévision de revenus de même que ses prévisions de flux de trésorerie d'exploitation, principalement pour tenir compte de l'incidence de la réduction de la valeur du contrat d'un seul client au moment de son renouvellement mentionnée précédemment. Les prévisions à l'égard du BAIIA ajusté4) restent inchangées, ce qui met en lumière l'accent mis par Coveo sur sa croissance disciplinée et ses leviers d'exploitation.

Les prévisions en ce qui a trait aux revenus tirés des abonnements SaaS1), au total des revenus et au BAIIA ajusté4) pour le T3 2026 et pour l'exercice 2026 dans son ensemble se situent dans les fourchettes ci-dessous :



T3 de l'exercice 2026 Exercice 2026 Revenus tirés des abonnements SaaS1) 35,7 M$ - 36,2 M$ 141,5 M$ - 142,5 M$ Total des revenus 37,1 M$ - 37,6 M$ 147,5 M$ - 148,5 M$ BAIIA ajusté 4) Proche de l'équilibre Proche de l'équilibre

La société s'attend à générer des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation positifs pour l'ensemble de l'exercice.

Ces énoncés sont de l'information prospective et les résultats réels peuvent différer de manière significative de ceux anticipés. Ces perspectives représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d'aider les investisseurs et autres à comprendre certains éléments clés des résultats financiers auxquels nous nous attendons, ainsi que de nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, et à mieux comprendre l'environnement opérationnel que nous prévoyons. Les investisseurs et autres personnes sont avisés que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Veuillez vous référer aux rubriques « Information prospective » et « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci-dessous pour de l'information supplémentaire sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers considérablement différents des perspectives financières ainsi qu'une description des hypothèses qui les sous-tendent.

Informations sur la conférence téléphonique et la diffusion Web du deuxième trimestre

Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 17:00 heure de l'Est afin de discuter des résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2026. L'appel sera mené par Laurent Simoneau, co-fondateur et chef de la direction, Louis Têtu, président exécutif du conseil d'administration, et Brandon Nussey, chef de la direction financière.

Numéro d'appel : https://emportal.ink/3KKrA4i

Utilisez le lien ci-dessus pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'aide de l'opérateur. Si vous préférez avoir l'assistance d'un opérateur, veuillez composer le : 1 (888) 699-1199 Webdiffusion en direct : https://app.webinar.net/gAO9maAm8oq Rediffusion : ir.coveo.com/fr dans la section « Nouvelles et événements »

Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l'International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS, à savoir (i) le BAIIA ajusté; (ii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustés (collectivement désignés comme nos « mesures de marge brute ajustée »); (iii) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustés (collectivement désignés comme nos « mesures de pourcentage de marge brute ajustée »); (iv) les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement désignés comme nos « mesures des charges d'exploitation ajustées »; (v) le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement désignés comme nos « mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées »). Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS sont plutôt présentés à titre d'information en complément aux états financiers pour permettre une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de Coveo du point de vue de la direction.

Ces mesures et ratios ne doivent donc pas être pris en considération isolément ni être considérés comme pouvant remplacer, aux fins d'analyse, l'information financière de la société établie conformément aux IFRS. Le BAIIA ajusté, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d'exploitation ajustées et les mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées sont présentés afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d'évaluer le rendement d'exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS à elles seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures et ratios non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d'une période à l'autre et de préparer les budgets d'exploitation et prévisions annuels.

Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » de notre rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, lequel est disponible en date des présentes sous notre profil sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, pour une description de ces mesures. Voir les tableaux d'information financière annexés dans ce communiqué de presse pour des informations supplémentaires incluant un rapprochement entre (i) le BAIIA ajusté à la perte nette; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits et (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs.

Indicateurs de performance clés

Ce communiqué de presse fait référence aux « Revenus tirés des abonnements SaaS » et au « taux d'expansion net ». Il s'agit de mesures d'exploitation utilisées dans le secteur d'activité de Coveo. Nous surveillons nos indicateurs de performance clés pour nous aider à évaluer nos activités, à mesurer notre performance, à cerner les tendances, à élaborer des plans d'affaires et à prendre des décisions stratégiques. Nos indicateurs de performance clés fournissent aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et permettent ainsi de dégager les tendances relatives à nos principales activités que, à elles seules, les mesures conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous sommes également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties prenantes utilisent fréquemment des paramètres du secteur dans l'évaluation des émetteurs. Certains de nos indicateurs clés de performance sont des mesures qui n'ont aucune signification normalisée prescrite par les normes comptables IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs ou être rapprochées de mesures IFRS directement comparables. Nos indicateurs de performance clés pourraient être calculés et désignés d'une manière différente des indicateurs de performance clés similaires utilisés par d'autres sociétés.

Le terme « revenus tirés des abonnements SaaS » désigne les revenus tirés des abonnements SaaS de Coveo, tels qu'ils sont présentés dans nos états financiers conformément aux IFRS.





Le « taux d'expansion net » est calculé en considérant une cohorte de clients à la fin de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée, et en divisant la valeur annualisée des contrats SaaS (« VAC SaaS », telle que définie ci-dessous) attribuable à cette cohorte à la fin de la période considérée sélectionnée par la VAC SaaS attribuable à cette cohorte au début de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée. Exprimé en pourcentage, le ratio (i) exclut la VAC SaaS des nouveaux clients ajoutés au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (ii) inclut l'accroissement de la VAC SaaS provenant des ventes faites à la cohorte au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iii) est présenté après déduction de la VAC SaaS des clients dont les abonnements ont pris fin ou pour lesquels les services ont diminué au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iv) est en monnaie courante et donc, exclut l'effet de la variation des taux de change.

Dans cette rubrique et tout au long de ce communiqué, la « valeur annualisée des contrats SaaS » désigne la valeur annualisée des contrats SaaS des engagements d'un client calculée sur la base des conditions des abonnements de ce client et représente le montant de l'abonnement annualisé engagé à la date de mesure.

Veuillez également vous reporter à la section « Indicateurs de performance clés » de notre dernier rapport de gestion qui est disponible sous notre profil dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca pour plus de détails sur les indicateurs de performance clés mentionnés ci-haut.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant les perspectives financières données (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) et hypothèses associées (comme indiqué ci-dessous et ailleurs dans ce communiqué de presse) pour les périodes de trois mois se terminant le 31 décembre 2025 et l'exercice se terminant le 31 mars 2026 (pour plus de clarté, en ce qui concerne les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, uniquement pour l'exercice se terminant le 31 mars 2026) et les attentes concernant la portion restante de la VAC SaaS de Qubit, les ventes et la croissance des revenus pour l'exercice 2026 (ensemble, l'« information prospective »). Cette information prospective se reconnaît à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir », « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou circonstances à venir.

L'information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses (y compris ceux discutés sous la section « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci-dessous et ceux discutés immédiatement ci-dessous) que nous considérons comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous estimons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer des informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s'y restreindre (en plus de celles indiquées à la section « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci-dessous) : notre capacité de tirer profit des opportunités de croissance et de mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité d'attirer de nouveaux clients, tant sur le marché local qu'international; notre capacité d'augmenter nos relations avec nos clients existants et de nous assurer que nos clients existants renouvellent leur abonnement; le succès de nos efforts pour élargir notre portefeuille de produits et accroître notre présence sur le marché; notre capacité de maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; la connaissance du marché, et l'acceptation des solutions d'IA d'entreprise en général et de nos produits en particulier; la pénétration du marché de nos solutions d'IA générative et d'autres nouvelles solutions, tant auprès de nouveaux clients que de clients existants, et notre capacité de continuer de saisir les opportunités engendrées par l'IA; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs et les capitaux généralement disponibles; l'exactitude de nos hypothèses et estimations quant aux opportunités de marché, à nos prévisions de croissance et à nos attentes concernant les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation; notre succès pour identifier et évaluer, ainsi que financer et intégrer, des acquisitions, partenariats ou coentreprises; l'influence importante de nos principaux actionnaires; notre capacité de générer des opportunités commerciales (pipeline) et de convertir ces opportunités commerciales en ventes, et le calendrier de ces transactions et notre capacité à réaliser nos plans d'expansion et de croissance de manière plus générale. De plus, l'information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, les incertitudes liées au contexte macroéconomique et les facteurs de risque présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de la société et sous « facteurs clés influant sur notre performance » du rapport de gestion le plus récent, tous les deux disponibles sous notre profil dans SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'au moment de leur formulation. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés publiquement et disponibles sous notre profil sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément visés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l'occurrence d'événements imprévus.

Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières

Nos perspectives financières présentées dans la section « Perspectives financières » ci-dessus, ou ailleurs dans ce communiqué, reposent sur un ensemble d'hypothèses, dont les suivantes, en plus de celles énoncées ci-haut, dans les sections « Perspectives financières » et « Information prospective » ci-dessus :

Déclin prévu de la VAC SaaS de Qubit 6) : La portion restante de la valeur actualisée contractuelle (VAC) associée aux abonnements SaaS de Qubit devrait continuer de se déprécier durant le troisième trimestre de l'exercice 2026. Cela se traduirait par une diminution d'environ la moitié des revenus tirés des abonnements SaaS 1) pour les abonnements à la plateforme de Qubit au cours de l'exercice 2026.

: La portion restante de la valeur actualisée contractuelle (VAC) associée aux abonnements SaaS de Qubit devrait continuer de se déprécier durant le troisième trimestre de l'exercice 2026. Cela se traduirait par une diminution d'environ la moitié des revenus tirés des abonnements SaaS pour les abonnements à la plateforme de Qubit au cours de l'exercice 2026. Maintien du rythme des nouvelles ventes d'ici la fin de l'exercice 2026.

Maintien des taux de rétention bruts 7) à des niveaux comparables aux niveaux attendus.

à des niveaux comparables aux niveaux attendus. Atteindre les niveaux attendus de ventes d'abonnements SaaS à de nouveaux clients ainsi qu'aux clients existants, incluant le momentum attendu des ventes, ainsi que des renouvellements d'abonnements SaaS avec les clients existants.

Atteindre les niveaux attendus d'implémentations et d'autres sources de revenus des services professionnels.

Maintien des marges d'exploitation attendues conformément à nos mesures de marge brute ajustée 4) et à nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée 8) .

et à nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée . Amélioration continue du comportement d'achats des clients sur les marchés de nos solutions.

Notre capacité d'attirer et de retenir les talents clés nécessaires à l'exécution de nos plans.

Des taux de change constants par rapport aux niveaux de la fin du T2 et une stabilité ou une amélioration de l'inflation, des taux d'intérêts, des niveaux de dépenses clients et autres conditions macroéconomiques.

Notre capacité de recouvrer comme prévu nos comptes clients et de gérer nos entrées de trésorerie (y compris les aides gouvernementales et les crédits d'impôt) et nos sorties de trésorerie comme nous le prévoyons actuellement.

Atteinte d'une performance financière attendue telle que mesurée par nos mesures des charges d'exploitation ajustées 4) et nos mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées 8) .

et nos mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées . Notre capacité de continuer de gérer nos dépenses conformément à nos plans.

Nos perspectives financières n'incluent pas l'impact d'éventuelles acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues de temps à autre.

* * * * *

Notes sur ce communiqué de presse :

1) Les revenus tirés des abonnements SaaS et le taux d'expansion net sont des indicateurs de performance clés de Coveo. Veuillez vous référer à la section « Indicateurs de performance clés » ci-dessus. 2) Les revenus tirés des abonnements SaaS générés en lien avec les abonnements des clients de la plateforme principale de Coveo pour la période, et excluant donc les revenus des abonnements de la plateforme de Qubit. 3) Les revenus tirés des abonnements SaaS générés par les abonnements de la plateforme de Qubit pour la période couverte. 4) Les mesures de marge brute ajustée, les mesures de charges d'exploitation ajustées et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS qui peuvent ne pas être comparables à des mesures ou ratios similaires utilisés par d'autres sociétés. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de rapprochement dans ce communiqué. 5) Taux d'expansion net excluant l'effet de la VAC SaaS des abonnements à la plateforme de Qubit. 6) Le VAC SaaS désigne la valeur contractuelle SaaS annualisée des engagements d'un client, calculée en fonction des conditions des abonnements de ce client, et représente le montant annualisé de l'abonnement engagé à la date de mesure. 7) Le taux de rétention brut est généralement calculé pour une période en soustrayant l'attrition et la contraction de la VAC SaaS sur la période sélectionnée à la VAC SaaS au début de la période sélectionnée et en divisant le résultat par la VAC SaaS au début de la période sélectionnée. Nous utilisons le taux de rétention brut pour nous donner un aperçu du succès de l'entreprise à fidéliser ses clients existants. 8) Les mesures de marge brute ajustée, les mesures de % de charges d'exploitation ajustées et la marge brute des produits ajustés sont des mesures non conformes aux IFRS. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de rapprochement dans ce communiqué.

À propos de Coveo

Coveo apporte l'AI-Relevance (la pertinence IA) à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs employés pour optimiser leurs résultats commerciaux.

La pertinence, c'est passer du persona à la personne réelle : c'est le degré d'alignement entre le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne, et son contexte, ses besoins, ses préférences, son comportement et son intention. C'est ce qui établit le standard d'excellence des expériences numériques hautement concurrentielles. Le parcours de chaque individu étant unique, seule l'intelligence artificielle peut gérer la complexité de la personnalisation de ces expériences pour des audiences massives et diversifiées, tout en traitant d'importants volumes et une grande variété de contenus et de produits.

La plateforme Coveo AI-Relevance™ de Coveo, permet aux entreprises de livrer une hyper-personnalisation à chaque point d'expérience, en unifiant de manière sécurisée l'ensemble de leurs données avec le plus haut niveau de précision contextuelle et prescriptive, tout en optimisant la performance commerciale.

Coveo apporte l'AI-Relevance aux expériences numériques des marques les plus importantes et innovantes au monde, au service de millions de personnes à travers des milliards d'interactions.

Coveo est une marque déposée de Coveo Solutions Inc.

Restez informé(e)s des dernières actualités et contenus de Coveo en vous abonnant au blogue Coveo et en suivant Coveo sur LinkedIn, Twitter, et YouTube.

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et données par action, non audités)





Trois mois clos les

30 septembre Six mois clos les

30 septembre



2025 2024 2025 2024



$ $ $ $ Revenus









Abonnements SaaS

35 902 31 174 70 052 61 731 Plateforme principale de Coveo

34 955 29 934 68 080 58 598 Plateforme Qubit

947 1 240 1 972 3 133 Services professionnels

1 435 1 566 2 830 3 226 Total des revenus

37 337 32 740 72 882 64 957











Coût des revenus









Abonnements SaaS

6 534 5 558 13 031 11 175 Services professionnels

1 387 1 275 3 009 2 629 Total du coût des revenus

7 921 6 833 16 040 13 804 Marge brute

29 416 25 907 56 842 51 153











Charges d'exploitation









Frais de vente et de commercialisation

17 942 14 072 37 055 28 599 Frais de recherche et de développement de produits

10 058 8 648 20 576 19 045 Frais généraux et administratifs

6 592 6 233 13 710 12 896 Amortissement des immobilisations corporelles

541 628 1 159 1 375 Amortissement des immobilisations incorporelles

468 737 929 1 462 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

493 358 965 736 Total des charges d'exploitation

36 094 30 676 74 394 64 113 Perte d'exploitation

(6 678) (4 769) (17 552) (12 960)











Produits financiers nets

(1 062) (1 262) (2 223) (2 988) Perte (profit) de change

(1 950) 1 723 3 459 742 Perte avant la charge d'impôt

(3 666) (5 230) (18 788) (10 714) Charge d'impôt

723 147 653 767 Perte nette

(4 389) (5 377) (19 441) (11 481)











Perte nette par action - de base et diluée

(0,05) (0,05) (0,20) (0,11) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et dilué

95 915 010 98 409 854 96 052 155 100 665 293

Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société :



Trois mois clos les

30 septembre

Six mois clos les

30 septembre

2025 2024

2025 2024

$ $

$ $ Paiements fondés sur des actions

et charges connexes









Coût des revenus - abonnements SaaS 364 222

674 360 Coût des revenus - services professionnels 149 142

360 181 Frais de vente et de commercialisation 1 796 919

4 215 1 848 Frais de recherche et de développement de produits 1 462 1 391

3 411 2 878 Frais généraux et administratifs 1 975 1 725

4 471 3 497 Paiements fondés sur des actions et charges connexes 5 746 4 399

13 131 8 764

Rapprochement de la perte nette au BAIIA ajusté

(en milliers de dollars américains, non-audités)



Trois mois clos les

30 septembre

Six mois clos les

30 septembre

2025 2024

2025 2024

$ $

$ $ Perte nette (4 389) (5 377)

(19 441) (11 481) Produits financiers nets (1 062) (1 262)

(2 223) (2 988) Perte (profit) de change (1 950) 1 723

3 459 742 Charge d'impôt 723 147

653 767 Paiements fondés sur des actions et charges connexes1) 5 746 4 399

13 131 8 764 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles 468 737

929 1 462 Dotation aux amortissements2) 1 034 986

2 124 2 111 Charges liées aux transactions3) - 114

- 388 BAIIA ajusté 570 1 467

(1 368) (235)

1) Ces charges sont relatives aux options sur actions émises et aux attributions fondées sur des actions aux termes de nos régimes à base d'actions à nos employés et administrateurs ainsi que les charges sociales connexes étant donné qu'elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans les coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. 2) Les charges d'amortissements comprennent l'amortissement des immobilisations corporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation. 3) Ces charges se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables et aux honoraires de consultation et de services-conseils ainsi qu'aux autres frais liés aux transactions qui n'auraient pas été engagés autrement. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs.

Rapprochement des mesures de marge brute ajustée et mesures de pourcentage de marge brute ajustée

(en milliers de dollars américains, non audités)



Trois mois clos les

30 septembre

Six mois clos les

30 septembre

2025 2024

2025 2024

$ $

$ $ Total des revenus 37 337 32 740

72 882 64 957 Marge brute 29 416 25 907

56 842 51 153 % de marge brute 79 % 79 %

78 % 79 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 513 364

1 034 541 Marge brute ajustée 29 929 26 271

57 876 51 694 % de marge brute ajustée 80 % 80 %

79 % 80 %











Revenus de produits 35 902 31 174

70 052 61 731 Coûts des revenus de produits 6 534 5 558

13 031 11 175 Marge brute des produits 29 368 25 616

57 021 50 556 % de marge brute des produits 82 % 82 %

81 % 82 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 364 222

674 360 Marge brute des produits ajustée 29 732 25 838

57 695 50 916 % de marge brute des produits ajustée 83 % 83 %

82 % 82 %











Revenus de services professionnels 1 435 1 566

2 830 3 226 Coûts des revenus de services professionnels 1 387 1 275

3 009 2 629 Marge brute des services professionnels 48 291

(179) 597 % de marge brute des services professionnels 3 % 19 %

(6 %) 19 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 149 142

360 181 Marge brute des services professionnels ajustée 197 433

181 778 % de marge brute des services professionnels ajustée 14 % 28 %

6 % 24 %

Rapprochement des mesures des charges d'exploitation ajustées et mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées

(en milliers de dollars américains, non-audités)



Trois mois clos les

30 septembre

Six mois clos les

30 septembre

2025 2024

2025 2024

$ $

$ $ Frais de vente et de commercialisation 17 942 14 072

37 055 28 599 Frais de vente et de commercialisation

(en % du total des revenus) 48 % 43 %

51 % 44 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 1 796 919

4 215 1 848 Frais de vente et de commercialisation ajustés 16 146 13 153

32 840 26 751 Frais de vente et de commercialisation ajustés

(en % du total des revenus) 43 % 40 %

45 % 41 %











Frais de recherche et de développement de produits 10 058 8 648

20 576 19 045 Frais de recherche et de développement de produits

(en % du total des revenus) 27 % 26 %

28 % 29 % Moins : Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 1 462 1 391

3 411 2 878 Frais de recherche et de développement

de produits ajustés 8 596 7 257

17 165 16 167 Frais de recherche et de développement de produits ajustés

(en % du total des revenus) 23 % 22 %

24 % 25 %











Frais généraux et administratifs 6 592 6 233

13 710 12 896 Frais généraux et administratifs (en % du total des revenus) 18 % 19 %

19 % 20 % Moins : Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 1 975 1 725

4 471 3 497 Moins : Charges liées aux transactions - 114

- 388 Frais généraux et administratifs ajustés 4 617 4 394

9 239 9 011 Frais généraux et administratifs ajustés

(en % du total des revenus) 12 % 13 %

13 % 14 %

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière

(en milliers de dollars américains, non audités)





30 septembre

2025 31 mars

2025



$ $ Actif





Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie

108 223 124 752 Créances clients et autres débiteurs

34 592 36 564 Aide gouvernementale

8 594 6 280 Frais payés d'avance

8 158 9 845



159 567 177 441 Actifs non courants





Coûts d'acquisition de contrats

11 805 10 908 Immobilisations corporelles

3 782 4 192 Immobilisations incorporelles

2 219 3 012 Actifs au titre de droits d'utilisation

8 179 5 179 Actifs d'impôt différé

3 148 3 337 Goodwill

26 968 26 290 Total de l'actif

215 668 230 359







Passif





Passifs courants





Créditeurs et charges à payer

21 539 18 602 Revenus différés

70 592 77 387 Partie courante des obligations locatives

2 514 1 999



94 645 97 988 Passifs non courants





Obligations locatives

7 805 5 464 Total du passif

102 450 103 452 Capitaux propres





Capital-actions

762 288 768 754 Surplus d'apport

84 052 76 273 Déficit

(688 792) (669 351) Cumul des autres éléments du résultat global

(44 330) (48 769) Total des capitaux propres

113 218 126 907 Total du passif et des capitaux propres

215 668 230 359

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains, non audités)





Six mois clos les 30 septembre



2025 2024



$ $ Flux de trésorerie provenant des (affectés aux)

activités d'exploitation





Perte nette

(19 441) (11 481) Éléments sans incidence sur la trésorerie





Amortissement des coûts d'acquisition de contrats

2 404 2 147 Amortissement des immobilisations corporelles

1 159 1 375 Amortissement des immobilisations incorporelles

929 1 462 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

965 736 Paiements fondés sur des actions

11 797 9 477 Intérêts sur les obligations locatives

204 224 Charge d'impôt différé

576 778 Perte de change latente

3 311 646







Variation des actifs et passifs d'exploitation

(5 603) (910)



(3,699) 4,454







Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement





Entrées d'immobilisations corporelles

(534) (554) Entrées d'immobilisations incorporelles

(23) (9)



(557) (563)







Flux de trésorerie affectés aux activités de financement





Produit de l'exercice d'options sur actions

941 978 Retenue d'impôt pour le règlement net des actions

(2 862) (1 490) Paiement au titre des obligations locatives

(1 389) (1 256) Actions rachetées et annulées

(9 554) (40 588)



(12 864) (42 356)







Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie

et équivalents de trésorerie

591 41







Diminution de la trésorerie et équivalents de trésorerie

au cours de la période

(16 529) (38 424)







Trésorerie et équivalents de trésorerie - début de la période

124 752 166 586







Trésorerie et équivalents de trésorerie - fin de la période

108 223 128 162







Trésorerie

57 730 22 888 Équivalents de trésorerie

50 493 105 274

SOURCE Coveo Solutions Inc.

Personne-ressource: Adhir Kadve, Relations avec les investisseurs, [email protected]