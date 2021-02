GATINEAU, QC, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada livre des navires à la Garde côtière canadienne et à la Marine royale canadienne, ce qui renforce le secteur maritime du Canada et crée des emplois pour les Canadiens partout au pays.

Depuis le lancement de la Stratégie, quatre grands navires ont été livrés et plusieurs petits bateaux ont été construits. Un certain nombre de projets de réparation, de radoub et d'entretien sont en cours dans tout le pays. Les contrats attribués en vue de réaliser ces travaux ont contribué à l'économie canadienne pour un montant estimé à 20 milliards de dollars et ont soutenu près de 17 000 emplois.

Compte tenu de l'importance de la Stratégie, nous accueillons favorablement le rapport de la vérificatrice générale du Canada et acceptons toutes les recommandations. Comme l'a reconnu la vérificatrice générale dans son rapport, la construction navale est une activité complexe et exigeante, et nous continuons à chercher des possibilités d'améliorer la Stratégie.

Au cours des premières années de la mise en œuvre de la Stratégie, les projections et les plans initiaux ne s'appuyaient pas encore sur une expérience réelle de la construction dans les chantiers navals, et l'expertise de l'industrie et du gouvernement se développait. De nombreuses décisions prises durant cette période ont conduit à l'établissement de calendriers désormais reconnus comme irréalistes. Aujourd'hui, nous disposons de davantage de données probantes pour comprendre de manière beaucoup plus fiable le temps, les efforts et les dépenses nécessaires à la construction de navires de renommée internationale.

Le rapport indique que le gouvernement a apporté plusieurs améliorations clés pour positionner la Stratégie sur une voie plus viable. Nous avons géré des risques importants et élaboré de meilleurs calendriers, augmentant ainsi les chances que la flotte fédérale de grands navires soit renouvelée en temps opportun.

Bien que nous ayons progressé, la Stratégie est une initiative qui s'étend sur plusieurs décennies et des améliorations continues seront nécessaires. Nous poursuivrons notre étroite collaboration avec nos partenaires des chantiers navals de sorte que nous puissions livrer les navires le plus rapidement possible et continuer à procurer au Canada d'importants avantages socioéconomiques et des emplois.

