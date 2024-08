Sites prêts à être aménagés au Village des Riverains à Ottawa

OTTAWA, ON, le 29 août 2024 /CNW/ - Le Canada fait face à une crise du logement qui a des répercussions sur la vie des gens et sur les collectivités partout au pays. Nous devons construire plus de logements, plus rapidement, pour permettre aux Canadiens d'accéder à des logements qui répondent à leurs besoins et qui sont abordables.

Le 25 août 2024, le gouvernement du Canada a annoncé la mise en place d'un nouvel outil pour les constructeurs qui s'intitule la banque de terrains publics du Canada comme premières mesures dans le cadre du Plan pour construire des logements sur des terrains publics. La banque de terrains publics du Canada comprend 56 propriétés fédérales désignées comme pouvant accueillir des logements, dont 5 nouvelles propriétés maintenant destinées à la location et prêtes en vue de la soumission de plans de la part des constructeurs. La nouvelle liste s'allongera régulièrement au cours des mois à venir, et des renseignements plus détaillés seront fournis sur les propriétés répertoriées.

Aujourd'hui, l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier, ont présenté, au nom de l'honorable Jean‑Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, les 22 propriétés fédérales désignées comme pouvant accueillir des logements, ainsi que le réaménagement de 2 parcelles d'une propriété fédérale maintenant prêtes à être converties en logements. Les parcelles sont situés au 370, chemin Codd's, et au 800, rue Winisik, dans le Village des Riverains de la Société immobilière du Canada, à Ottawa (Ontario). Elles ont une superficie de 1,36 hectare (3,9 acres) et doivent accueillir environ 495 logements, dont au moins 30 % seront des logements abordables.

Dans le cadre du Plan pour construire des logements sur des terrains publics, nous travaillerons en partenariat avec le secteur du logement et les collectivités pour construire des logements sur chaque site adapté au logement dans l'ensemble du portefeuille fédéral. Dans la mesure du possible, nous conclurons un nouveau type de bail à long terme, et non une vente unique, afin que chaque site permette d'offrir des logements abordables et que les terrains publics demeurent publics.

Afin de recueillir des commentaires sur la banque de terrains et les propriétés qui y figurent, le gouvernement du Canada a également lancé un appel à solutions en matière de logement pour les collectivités : une plateforme en ligne sécurisée. Les commentaires fournis serviront à orienter l'aménagement de ces propriétés, notamment en permettant aux populations et organismes autochtones, aux organisations communautaires, aux constructeurs et autres partenaires et fournisseurs de logements d'exprimer leur intérêt.

La Société immobilière du Canada joue un rôle essentiel dans l'aménagement des terrains fédéraux. Conformément au budget de 2024, le gouvernement fera évoluer et adaptera le mandat de la Société immobilière du Canada pour permettre à l'organisme d'apporter plus rapidement des solutions en matière de logement dans le cadre du nouveau Plan pour construire des logements sur des terrains publics.

La Société immobilière du Canada, en partenariat avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement, a lancé un appel de propositions auprès des fournisseurs de logements pour accéder à certaines des propriétés de la banque de terrains publics du Canada qui sont disponibles à Toronto, à Edmonton, à Calgary, à Ottawa et à Montréal en vue de la location à long terme à un prix réduit. Les renseignements détaillés sur les propositions sont accessibles au moyen de liens qui se trouvent directement dans les listes de propriétés de la banque de terrains.

De plus, le gouvernement du Canada accélère son processus d'aliénation des biens immobiliers afin de répondre à la rapidité des constructeurs et à l'urgence de construire des logements abordables pour le Canada. Services publics et Approvisionnement Canada adoptera des normes de service pour rendre ces biens immobiliers disponibles aux partenaires intéressés dans le but d'en faire des habitations. De nouvelles mesures continueront d'être annoncées dans le cadre du Plan pour construire des logements sur des terrains publics au cours des prochains mois.

« Il y a une pénurie de logements disponibles, accessibles et abordables, et un trop grand nombre de personnes n'ont pas accès à un chez-soi sécuritaire. Nous devons faire les choses différemment et travailler en partenariat pour construire plus de logements, plus rapidement. Nous menons un effort pancanadien pour libérer des terrains publics afin d'y construire des logements à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations, ce qui permettra de tirer parti de ces propriétés pour bâtir des collectivités fortes et un plus grand nombre de logements abordables pour le bien de tous les Canadiens. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Nous devons construire plus de logements au Canada, et les terrains constituent l'un des coûts les plus importants de la construction. En construisant sur des terrains publics, nous pouvons faciliter la construction, et en louant ces propriétés, nous pouvons nous assurer que les logements construits demeurent abordables à long terme. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« À Ottawa, nous avons les terrains nécessaires pour construire plus de logements, donc nous allons les utiliser. En construisant plus de logements sur des terrains fédéraux, nous allons offrir aux familles de nos communautés un chez-soi à des prix abordables. Nous nous rapprochons à résoudre la crise du logement ici à Ottawa et à travers le pays. »

L'honorable Jenna Sudds

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Nous avons un défi de logements dans notre pays. Une des solutions immédiates que nous mettons de l'avant est de rendre disponible nos terrains fédéraux pour répondre aux besoins de bâtir des logements abordables pour les Canadiennes et les Canadiens… ici à Ottawa-Vanier et dans la région de la capitale nationale! »

L'Honorable Mona Fortier

Députée d'Ottawa-Vanier

« Le Plan du Canada sur le logement marque un changement historique dans la façon dont tous les paliers de gouvernement, en collaboration avec les partenaires communautaires, s'attaquent aux défis connus en matière de logement abordable auxquels sont confrontées des villes comme Ottawa. Nous sommes prêts à saisir les occasions rendues possibles par le plan qui donnera une nouvelle vie à ces bâtiments vacants, augmentera considérablement l'offre de logements abordables et insufflera une nouvelle vie à notre ville. »

Yasir Naqvi

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et Député d'Ottawa-Centre

Les faits en bref

En 2024, le gouvernement du Canada a lancé Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement , qui présente une approche pangouvernementale ambitieuse pour résoudre la crise du logement en construisant plus de logements, en facilitant l'achat ou la location d'une habitation et en aidant les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se loger.

, qui présente une approche pangouvernementale ambitieuse pour résoudre la crise du logement en construisant plus de logements, en facilitant l'achat ou la location d'une habitation et en aidant les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se loger. Un volet important du Plan du Canada sur le logement est le Plan pour construire des logements sur des terrains publics . Ce plan prévoit un partenariat avec tous les ordres de gouvernement, les constructeurs d'habitations et les fournisseurs de logements pour construire des logements plus rapidement sur des terrains publics excédentaires ou sous-utilisés partout au pays.

. Ce plan prévoit un partenariat avec tous les ordres de gouvernement, les constructeurs d'habitations et les fournisseurs de logements pour construire des logements plus rapidement sur des terrains publics excédentaires ou sous-utilisés partout au pays. Le Plan pour construire des logements sur des terrains publics contribue à l'objectif du gouvernement de débloquer 250 000 nouveaux logements d'ici 2031.

contribue à l'objectif du gouvernement de débloquer 250 000 nouveaux logements d'ici 2031. Le budget de 2024 prévoit également un investissement de 500 millions de dollars, selon la comptabilité de caisse, pour le lancement du nouveau fonds d'acquisition de terrains publics qui permettra d'acheter des terrains d'autres ordres de gouvernement afin que le gouvernement fédéral puisse acquérir davantage de terrains dans le but de construire des logements pour la classe moyenne. Des travaux sont déjà en cours en ce qui concerne le fonds, et d'autres renseignements seront communiqués au cours des semaines à venir.

Les 56 propriétés répertoriées dans la banque de terrains publics du Canada représentent :

un total de 305 hectares de terrain



la taille d'environ 2 000 patinoires de hockey ou près de 400 terrains de football de la Ligue canadienne de football

