OTTAWA, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Afin d'atteindre son objectif de bâtir l'économie à la plus forte croissance du G7, le gouvernement du Canada appuie la constitution d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Il élargit donc les occasions d'apprentissage intégré au travail pour les étudiants auprès d'employeurs du secteur privé aux quatre coins du Canada.

Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé l'octroi d'un soutien fédéral à la Table ronde des affaires + de l'enseignement supérieur (TRAES) pour déployer au pays de nouvelles activités d'apprentissage intégré au travail. La TRAES créera des milliers de stages, fournira des outils pratiques aux entreprises et aux étudiants, et favorisera les collaborations entre les établissements d'enseignement postsecondaire et les employeurs.

De 2022-2023 à 2024-2025, la TRAES a créé plus de 22 300 occasions d'apprentissage intégré au travail. L'investissement annoncé aujourd'hui facilitera la tenue de 8 000 stages étudiants de pair avec 2 500 employeurs additionnels du secteur privé d'ici mars 2028. Le renforcement des programmes offerts aux étudiants francophones du Québec et d'ailleurs au Canada constitue une priorité.

Cette initiative permet aux entreprises de tirer parti de nouveaux talents, aux étudiants d'acquérir une expérience concrète en milieu de travail et de se préparer à entrer sur le marché du travail, et au Canada de demeurer concurrentiel en cette période de changements économiques rapides.

Citations

« Il est indispensable d'offrir de plus amples possibilités d'apprentissage intégré au travail pour préparer les étudiants à occuper les emplois d'aujourd'hui et de demain, ainsi que pour permettre aux entreprises canadiennes en croissance de se doter des talents dont elles ont besoin. Notre gouvernement investit dans la Table ronde des affaires + de l'enseignement supérieur dans l'objectif de tracer des voies claires entre le monde de l'éducation et celui de l'emploi, de stimuler la productivité et d'aider les entreprises à tirer parti de nouvelles compétences. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« L'apprentissage intégré au travail transforme la façon dont les jeunes se préparent au marché du travail de demain. La Table ronde des affaires + de l'enseignement supérieur mettra ces fonds à contribution pour non seulement créer des milliers de possibilités, mais aussi pour bâtir un écosystème robuste, inclusif et adapté aux besoins de l'industrie. »

- La présidente-directrice générale de la Table ronde des affaires + de l'enseignement supérieur, Val Walker

Faits en bref

De 2022-2023 à 2024-2025, la Table ronde des affaires + de l'enseignement supérieur (TRAES) a créé plus de 22 300 stages d'apprentissage intégré au travail, de concert avec au-delà de 6 000 employeurs.

De 2025-2026 à 2027-2028, des programmes d'apprentissage intégré au travail seront mis à la disposition de 8 000 étudiants supplémentaires ainsi que de 2 500 nouveaux employeurs du secteur privé.

Les outils de la TRAES sont adaptés aux besoins des utilisateurs et soutiennent à la fois les entreprises et les étudiants. Les représentants de l'organisme participeront également à plus de 30 événements du milieu des affaires pour promouvoir l'apprentissage intégré au travail et mettront sur pied des événements de jumelage entre employeurs et établissements d'enseignement postsecondaire.

L'un des objectifs clés de cette initiative est d'accroître l'accès à l'apprentissage intégré au travail pour les étudiants francophones et ceux issus de groupes en quête d'équité.

Le projet vise à ce que 80 % des étudiants participants indiquent être mieux préparés à entrer dans le monde du travail et disposer de meilleures possibilités d'emploi après leur stage.

De même, on espère que, grâce aux occasions d'apprentissage intégré au travail, 80 % des employeurs fassent état d'une meilleure productivité d'ensemble et d'une plus grande facilité de recrutement de personnes de talent, et indiquent avoir reçu un précieux soutien.

