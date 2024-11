OTTAWA, ON, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à accroître l'équité sociale et l'égalité des genres. Aujourd'hui, lors du Forum sur la finance durable, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, a annoncé le lancement du Système de codification pilote d'investissement à optique d'équité sociale (ou Système de codification pilote d'IOES). Basé sur une taxonomie, ce nouvel outil permettra de définir, d'évaluer et de suivre les progrès accomplis dans le cadre de l'atteinte des objectifs d'investissement du Fonds de finance sociale en matière d'équité sociale et d'égalité des genres. Le Système de codification pilote d'IOES servira à garantir que le gouvernement du Canada atteint ses objectifs en matière d'équité sociale et d'égalité des genres lorsqu'il s'agit d'investir dans des initiatives de finance sociale. De plus, la réconciliation avec les peuples autochtones a été intégrée en tant que principe fondateur dans le Système de codification pilote d'IOES.

Le gouvernement du Canada a alloué 1,35 million de dollars à l'assistance technique et au financement de la construction de l'écosystème pour soutenir la mise en œuvre du Système de codification pilote d'IOES dans l'ensemble de l'écosystème de la finance sociale. La taxonomie complète et le guide de mise en œuvre seront mis à la disposition du public au printemps 2025; tous les investisseurs qui souhaitent adopter la taxonomie et des pratiques plus équitables pourront alors en bénéficier.

La ministre Sudds a également annoncé qu'Emploi et Développement social Canada était maintenant membre de 2X Global, un réseau qui relie les membres à des ressources et à des partenariats dans le domaine de l'investissement à optique d'égalité des genres dans le monde entier. Cette adhésion permet à Emploi et Développement social Canada de faire part de pratiques exemplaires et de solutions novatrices à l'appui du travail du Fonds de finance sociale dans l'ensemble du Canada.

En outre, la ministre Sudds a souligné les progrès réalisés par le Canada dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui a été adopté par les Nations Unies pour aider à bâtir des communautés plus fortes, plus sûres et plus inclusives qui ne laissent personne de côté. Une consultation en ligne est en cours afin de recueillir des récits au niveau communautaire de la part de Canadiens qui font progresser les efforts en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable. Les résultats de cette consultation contribueront à l'élaboration du rapport annuel de 2025, qui mettra en lumière le travail accompli par le Canada pour faire avancer la progression vers ces objectifs.

« Le Fonds de finance sociale favorise la mise en place de solutions nouvelles et novatrices pour résoudre des problèmes sociaux et environnementaux persistants au Canada. Le Système de codification pilote d'IOES soutient les progrès cruciaux en matière d'équité sociale et d'égalité des genres pour le marché de la finance sociale d'un océan à l'autre. Le Canada est un chef de file mondial en matière de finance sociale et, aujourd'hui, nous poursuivons notre travail pour favoriser l'innovation et bâtir une économie inclusive qui ne laisse personne de côté. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

« Boann considère l'adoption du Système de codification d'investissement à optique d'équité sociale et d'égalité des genres comme une étape clé dans l'établissement de points de référence clairs et mesurables pour le Fonds de finance sociale. La collaboration et le perfectionnement continus nous permettront de nous assurer que le Système répond efficacement aux différents besoins des communautés. »

- Le directeur général de Boann Social Impact, Derek Ballantyne

« Nous sommes fiers de nous joindre à ce projet pilote du système de codage des investissements, une initiative qui démontrera que l'inclusivité et l'équité sociale sont au cœur de nos décisions d'investissement. Ce système innovant permettra à nos partenaires d'analyser et de codifier les investissements non seulement sous l'angle de la rentabilité, mais aussi à travers le prisme du genre et de l'impact social. En mettant en lumière les choix d'investissement plus éclairés et responsables, nous ouvrons la voie à un avenir financier plus équitable et durable, en plus de permettre la démonstration du changement qui se mettra en marche au fil de ce programme. »

-- Bernard Ndour, Directeur général du Fonds de finance sociale Cap finance

« Chez Realize Capital Partners, nous assumons la responsabilité des investissements que nous faisons, pour veiller à ce que notre portefeuille soit établi de façon à atteindre nos objectifs, ainsi que les objectifs plus vastes du Fonds de finance sociale. Nous soutenons le gouvernement du Canada dans sa volonté de définir ce qu'est un investissement en équité sociale. Nous apprécions les définitions, la spécificité et les méthodologies claires! Elles nous donnent, ainsi qu'à tous les participants au marché de la finance sociale, la clarté et la confiance nécessaires pour construire le marché. Ainsi, nous sommes heureux d'intégrer le nouvel outil qu'est le Système de codification pilote d'investissement à optique d'équité sociale, qui nous permet d'évaluer l'équité sociale et l'égalité des genres. Au cours de la phase de projet pilote du Système de codification d'IOES, nous continuerons de collaborer avec le gouvernement du Canada et les autres participants du marché de la finance sociale et d'apprendre d'eux afin d'approfondir notre compréhension commune de ce à quoi ressemblent des pratiques et des résultats solides en matière d'équité sociale. »

- Kelly Gauthier, Realize Capital Partners

« Il est naturel qu'EDSC devienne membre de 2X Global étant donné les liens déjà solides entre l'organisation et le Canada. L'idée de la création de 2X Global est née lors du lancement du tout premier 2X Challenge au Sommet du G7 de 2018 organisé par le Canada, et depuis lors, notre relation avec le Canada n'a cessé de fleurir et d'évoluer grâce à notre engagement commun à faire progresser l'égalité des genres. Nous sommes heureux d'accueillir EDSC au sein de notre réseau, aux côtés d'autres membres importants comme Affaires mondiales Canada et FinDev Canada, ce qui nous permet d'avoir une plus grande incidence et de guider les investissements qui soutiennent l'égalité des genres. »

- La directrice générale de 2X Global, Jessica Espinoza

Le Fonds de finance sociale est une initiative avant-gardiste à long terme de 755 millions de dollars visant à faire progresser la croissance du marché de la finance sociale au Canada. Il vise à remédier aux préjugés et aux inégalités systémiques qui existent dans l'écosystème de la finance traditionnel et a été conçu dans une optique d'équité sociale.

Le Fonds de finance sociale vise à s'attaquer aux préjugés systémiques et aux inégalités présents dans l'écosystème financier traditionnel. Le Fonds a été conçu dans une optique d'équité sociale.

Au moins 35 % des investissements du Fonds de finance sociale doivent être consacrés à la cause de l'équité sociale, dont un minimum de 15 % à l'égalité des genres.

Le Système de codification pilote d'IOES a été mis en œuvre pour faire en sorte que les cibles d'investissement soient atteintes et qu'elles aient l'impact attendu.

Les groupes en quête l'équité ont souvent été exclus des systèmes financiers traditionnels. L'intégration d'une optique d'équité sociale dans le Fonds de finance sociale et le Système de codification pilote d'IOES nous permet de nous attaquer aux obstacles systémiques et ouvre de nouvelles possibilités pour ces groupes.

Le Système de codification pilote d'IOES a été élaboré en collaboration avec plus de 60 intervenants clés de l'écosystème de l'innovation sociale et de la finance sociale qui œuvrent à faire progresser l'équité sociale. Il intègre l'expertise des partenaires Criterion Institute et SVX et il s'harmonise avec les pratiques internationalement reconnues, comme le 2X Criteria.

Le contexte de la finance sociale et de l'équité sociale continuera de se transformer au cours des 16 années d'existence du Fonds de finance sociale. Le Système de codification pilote d'IOES, qui est un outil évolutif, sera modifié au fil du temps pour faire en sorte que la taxonomie reste significative et pertinente.

