OTTAWA, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Chaque jour, les Canadiens et les Canadiennes constatent que notre monde change. Les catastrophes naturelles deviennent plus fréquentes et plus graves en raison des changements climatiques, ce qui accroît les risques pour les Canadiens et les Canadiennes. L'amélioration continue de notre réponse collective aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux catastrophes naturelles et aux autres urgences est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé trois mesures clés pour renforcer la gestion fédérale des urgences : l'amélioration de la capacité fédérale de coordination et d'intervention en cas d'urgence grâce à la création d'un nouveau centre des opérations à Sécurité publique Canada, le lancement d'une consultation du public et des intervenants sur l'avenir de la gestion fédérale des urgences et la mise en avant des investissements prévus dans le budget de 2025 pour renforcer notre capacité à intervenir en cas d'urgence dans l'avenir.

D'abord, à la suite de la deuxième pire saison des feux de forêt de l'histoire canadienne, la ministre Olszewski a lancé une consultation nationale du public qui sera menée auprès de Canadiens, de Canadiennes et d'intervenants clés dans le domaine de la gestion des urgences. Le gouvernement du Canada souhaite connaître l'avis des Canadiens et des Canadiennes sur l'évolution du rôle du gouvernement fédéral en matière de gestion des urgences à l'avenir, en partenariat avec les provinces et les territoires. La consultation publique est maintenant ouverte au public en ligne. La ministre Olszewski tiendra également des tables rondes avec des intervenants du domaine de la gestion des urgences, ainsi que des réunions avec des gouvernements et des dirigeants autochtones et des autorités provinciales et territoriales dans le cadre de ce processus de consultation.

De plus, la ministre Olszewski a procédé à l'ouverture officielle de la nouvelle installation de pointe qui abritera le Centre des opérations du gouvernement fédéral. La nouvelle installation a été conçue pour répondre aux besoins liés à l'augmentation de la fréquence et de la gravité des catastrophes. Elle comporte des locaux robustes, sécurisés et modernisés destinés à la coordination de la réponse fédérale aux urgences à l'échelle du pays. Le nouveau site sera en mesure de gérer simultanément plusieurs situations d'urgence de grande envergure et d'accueillir des représentants issus de ministères fédéraux clés afin d'optimiser la circulation des renseignements et la coordination des ressources. Ce nouveau centre des opérations améliore la capacité fédérale à soutenir les provinces, les territoires, les Canadiens et les Canadiennes en cas de besoin et contribuera à remplir le mandat de notre gouvernement, soit de protéger les Canadiens et les Canadiennes contre les menaces actuelles et émergentes.

Enfin, la ministre Olszewski a souligné les investissements prévus dans le budget de 2025, visant à renforcer le système canadien de gestion des urgences. Le budget de 2025 prévoit des investissements de 55,4 millions de dollars sur quatre ans et de 13,4 millions de dollars par année par la suite pour financer le renouvellement du Système national d'alertes au public, et un investissement de 257,6 millions de dollars sur quatre ans pour permettre la location de bombardiers à eau dans le but de renforcer la capacité des provinces et des territoires à lutter contre les feux de forêt par voie aérienne. Le budget de 2025 prévoit aussi un investissement de 40 millions de dollars pour la création du Groupe des jeunes pour le climat, qui dotera de jeunes Canadiens et Canadiennes des compétences nécessaires pour répondre aux urgences climatiques, notamment les catastrophes naturelles, appuyer les efforts de rétablissement et renforcer la résilience communautaire à l'échelle du pays.

La gestion des urgences est une responsabilité partagée. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les administrations locales jouent des rôles clés à cet effet. La gestion des urgences nécessite aussi l'établissement de partenariats solides avec les peuples autochtones et tous les secteurs de la société. Ensemble, nous renforçons notre capacité à prévenir les catastrophes, à s'y préparer, à y répondre et à s'en remettre, afin de bâtir un Canada plus durable et plus résilient face aux catastrophes.

Citations

« Notre gouvernement sera toujours prêt à intervenir pour lutter contre les feux de forêt, les inondations et d'autres urgences en fournissant des ressources et un soutien aux intervenants de première ligne, notamment les provinces, les territoires et les communautés autochtones. Alors que nous faisons le point sur une saison de feux de forêt éprouvante, ce nouveau centre des opérations renforce la capacité de notre gouvernement à être plus résilient, à mieux répondre à tous les risques auxquels les Canadiens et les Canadiennes font face et à mieux protéger la population contre ces risques. »

-- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Nos Forces armées canadiennes continueront à être prêtes à intervenir en cas de crise. La coordination d'une réponse efficace aux urgences est une tâche complexe qui exige la collaboration de tous les ordres de gouvernement, de nombreux ministères et organismes, d'organismes sans but lucratif et d'innombrables bénévoles. Nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables de la gestion des urgences pour évaluer les besoins sur le terrain et déterminer quelles ressources peuvent le mieux soutenir les partenaires provinciaux et locaux. Notre objectif est toujours le même : contribuer à rétablir la stabilité et à rassurer les communautés touchées. »

-- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Le nouveau Centre des opérations du gouvernement renforcera concrètement notre capacité à gérer des urgences multiples ou de grande envergure selon un cadre global et coordonné. Nous intensifions nos efforts pour soutenir les provinces et les territoires tout en protégeant les Canadiens et les Canadiennes. »

-- Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés

Faits en bref

La consultation publique comporte une courte liste de questions sur le rôle du gouvernement fédéral en matière de gestion des urgences. Les Canadiens et les Canadiennes peuvent aussi envoyer leurs réponses par courriel.

Le Centre des opérations du gouvernement fait partie de Sécurité publique Canada et dirige la coordination de la réponse fédérale aux urgences. Il assure la surveillance des urgences d'origine naturelle ou humaine, nouvelles ou en cours, ainsi que des urgences liées à la sécurité nationale, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il coordonne la planification nationale et les mesures prises par l'ensemble du gouvernement pour faire face à ces urgences.

Le budget de 2025 propose d'accorder 55,4 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2026-2027, et 13,4 millions de dollars par année par la suite pour le renouvellement du Système national d'alertes au public.

Le budget de 2025 propose d'accorder 257,6 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2026-2027, pour permettre la location de bombardiers à eau dans le but de renforcer la capacité des provinces et des territoires de lutter contre les feux de forêt par voie aérienne.

