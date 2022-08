CALGARY, AB, le 24 août 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada croit fermement que tout le monde devrait avoir accès à des services de santé sexuelle et reproductive sûrs et cohérents. Pour ce faire, nous sommes résolus à éliminer les obstacles à l'accès qui subsistent d'un océan à l'autre.

Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'améliorer l'accessibilité et de promouvoir l'inclusion pour tout le monde au Canada, y compris les jeunes. L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, annonce aujourd'hui un financement de plus de 2,8 millions de dollars provenant du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive pour des projets du Centre for Sexuality et du Conseil d'information et d'éducation sexuelles du Canada (CIÉSCAN). Ces projets amélioreront l'accès à des services et à des ressources en ce qui concernant la santé sexuelle et reproductive pour les personnes au Canada qui font face au plus grand nombre d'obstacles en matière d'accès, en particulier les jeunes, les personnes en situation de handicap et les Autochtones.

Le Centre for Sexuality recevra 2 033 062 $ pour adapter son actuel programme d'éducation aux relations et à la santé sexuelle (Relationship and Sexual Health Education program) en personne pour y inclure un volet en ligne ainsi que du contenu relatif aux besoins particuliers des jeunes LGBTQ2, des collectivités des Premières Nations ainsi que des personnes vivant avec des troubles du développement. Ce projet appuiera aussi l'élaboration de ressources de formation pour les fournisseurs de soins de santé afin de les aider à mieux répondre aux besoins de ces populations particulières.

Le CIÉSCAN recevra 805 916 $ pour offrir aux fournisseurs de services de santé du matériel et des outils pour améliorer la promotion de la santé sexuelle pour les jeunes autistes et les jeunes handicapés. Ce projet élaborera des trousses d'outils qui amélioreront les soins et les services adaptés à ces populations.

Ces investissements reflètent notre conviction que les droits en matière de procréation sont des droits fondamentaux et, à ce titre, notre gouvernement protégera toujours ces droits pour tous les Canadiens.

Citations

« Toute personne devrait avoir accès aux services sanitaires de qualité dont elle a besoin. Voilà pourquoi notre gouvernement est résolu à démanteler les obstacles et la stigmatisation auxquels plusieurs personnes au pays doivent envisager, en matière d'accès à des services de santé sexuelle et reproductive. Grâce au travail d'organismes comme le Centre for Sexuality et le CIÉSCAN, ensemble, nous pouvons améliorer l'accès à ces services essentiels pour les jeunes, les personnes avec un handicap, les personnes autochtones et les collectivités LGBTQ2. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

"Le Centre for Sexuality est au service de la communauté depuis 50 ans. Nous connaissons les répercussions positives d'une éducation globale en matière de santé sexuelle et l'importance de créer des programmes qui répondent aux besoins de diverses collectivités. Nous savons également qu'il est essentiel de veiller à ce que les professionnels renforcent leur capacité d'aider les personnes qui se heurtent aux obstacles à l'accès aux services de santé sexuelle et génésique. Nous sommes reconnaissants de ce financement, qui permettra au Centre for Sexuality d'élargir le programme d'éducation sur les relations et la santé sexuelle et d'atteindre les Canadiens qui n'ont pas eu accès à nos services auparavant."

Pam Krause

Présidente et directrice générale, Centre for Sexuality

« Les besoins en santé sexuelle des jeunes autistes et handicapés ont longtemps été négligés, surtout en raison de la stigmatisation et des idées fausses qui prévalent. Les fournisseurs de services de santé et autres soutiens ont besoin de ressources pour mieux comprendre les besoins en santé sexuelle des jeunes autistes et handicapés afin de les soutenir efficacement. Nous sommes reconnaissants à Santé Canada d'avoir constaté ce besoin et de nous avoir donné l'occasion de travailler avec des personnes ayant une vaste gamme d'expertise et d'expériences vécues pour améliorer la promotion de la santé sexuelle des jeunes autistes et handicapés. »

Yi Wen Shao

Coordinateur de projet, Conseil d'information et d'éducation sexuelles du Canada (CIÉSCAN)

Faits en bref

Le budget de 2021 prévoit des fonds de 45 millions de dollars étalés sur trois ans à compter de 2021-2022, afin d'améliorer l'accès à une gamme complète de mesures de soutien, de renseignements et de services en matière de santé sexuelle et reproductive pour les personnes au Canada qui font face au plus grand nombre d'obstacles en matière d'accès.

qui font face au plus grand nombre d'obstacles en matière d'accès. De cet engagement de 45 millions de dollars, 24,9 millions ont été accordés à ce jour. Neuf projets d'une valeur pécuniaire de 15,2 millions de dollars sont e cours. De ces neuf projets, deux portent sur l'accès à l'avortement, cinq sur les communautés LGBTQ2+ et deux sur les jeunes. Deux projets incluent des volets axés sur les Autochtones. En outre, un financement proportionnel au nombre d'habitants de 9,7 millions de dollars sera versé à la province de Québec à l'appui d'organismes communautaires situés au Québec.

Le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive a été créé afin d'appuyer un vaste éventail de projets novateurs fondés sur des données probantes pour les populations qui ont un risque accru de piètres résultats sur leur santé sexuelle et reproductive, comme les membres des communautés LGBTQ2+, les Autochtones, les personnes racisées, les femmes et les jeunes.

Le budget de 2022 prévoit une somme de 79 millions de dollars étalés sur six ans pour appuyer les personnes au Canada qui souhaitent devenir parents

qui souhaitent devenir parents En permettant que certains frais médicaux liés à la maternité de substitution ou à un donneur de sperme, d'ovules ou d'embryons soient considérés comme admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux pour 2022 et les années d'imposition suivantes.

