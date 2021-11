Les prix du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada soulignent l'excellence en recherche en mettant en valeur certains des plus grands et des plus brillants cerveaux du monde

OTTAWA, ON, le 17 nov. 2021 /CNW/ - Alors que les scientifiques et les ingénieures et ingénieurs canadiens laissent leur marque sur la scène mondiale par la qualité de leurs travaux de recherche, nous sommes fiers de mettre à l'honneur l'excellence en rendant hommage à des chercheuses et à des chercheurs dont les contributions ont des retombées importantes sur la société.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et Alejandro Adem, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), ont annoncé les lauréates et les lauréats des prix du CRSNG de cette année. Vingt-six scientifiques et ingénieurs et ingénieures parmi les meilleurs au pays et au monde et dix de leurs partenaires du secteur privé ont reçu un prix du CRSNG pour leurs contributions dans divers domaines de recherche. Parmi ces contributions, citons les progrès dans la compréhension des causes du déclin des abeilles sauvages en milieu urbain, l'étude des connexions neuronales dans le cerveau qui lient le rythme et le mouvement, la compréhension des effets sur la santé de la pollution causée par le trafic et la réponse à ces effets ainsi que la mise au point d'innovations dans la technologie à ultrasons.

Cette année, M. Sajeev John est le lauréat du prix le plus prestigieux en sciences au Canada, la Médaille d'or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada, d'une valeur de 1 million de dollars. M. John est un physicien théoricien de renommée mondiale dont les travaux de recherche d'avant-garde rendent possibles le piégeage et le contrôle des photons dans une micropuce optique. Grâce à ses découvertes, il serait possible de traiter l'information par voie optique plutôt qu'électronique, ce qui permettrait la mise au point d'une technologie de superinformatique plus stable et plus évolutive que les ordinateurs quantiques. Le professeur John et son équipe ont récemment appliqué leur idée de piège de lumière à la conception de cellules photovoltaïques au silicium pouvant être utilisées pour recouvrir diverses surfaces en un film flexible, léger et mince. Ces cellules ont une capacité sans précédent de capter la lumière solaire et peuvent convertir l'énergie avec une efficacité bien supérieure à celle des panneaux solaires standards.

Mme Hanadi Sleiman reçoit le Prix John-C.-Polanyi du CRSNG en reconnaissance de ses travaux révolutionnaires dans le domaine de la nanotechnologie de l'ADN. L'équipe du Sleiman Lab a créé une catégorie de nanostructures d'ADN exceptionnelles pouvant servir de vecteurs de médicaments en médecine de précision, une approche de soins qui vise à adapter le plan de traitement en fonction de la génétique et de l'environnement du patient. À terme, les percées réalisées par Mme Sleiman aideront les médecins et les entreprises pharmaceutiques à contrer la résistance aux médicaments et à obtenir de meilleurs taux de réussite pour toute une gamme de traitements contre le cancer.

Le CRSNG souligne l'excellence en recherche en décernant une vaste gamme de prix. Les prix individuels mettent l'accent sur des réalisations qui vont de découvertes novatrices faites par de jeunes scientifiques à l'influence et aux réalisations de toute une vie.

Citations

- « J'offre mes félicitations aux lauréats de ces prix annuels prestigieux du CRSNG. Ces scientifiques et chercheurs apportent une précieuse contribution dans leur domaine, ce qui est le fruit de leur travail acharné et de leur dévouement. C'est ainsi que le Canada se dotera de collectivités plus saines et plus vertes, d'un océan à l'autre. »

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

- « Au CRSNG, nous sommes fiers de financer l'excellence en recherche et de stimuler la découverte et l'innovation, l'accent étant toujours mis sur l'excellence. Les lauréates et les lauréats des prix du CRSNG sont mis en nomination par leurs pairs et collègues et sont considérés comme des chefs de file dans leurs domaines respectifs. À tous égards, les personnes à qui nous rendons hommage aujourd'hui -- des personnes visionnaires, qui explorent de nouvelles possibilités et trouvent des solutions à des problèmes -- ne sont pas seulement certains des meilleurs chercheurs et chercheuses au Canada, mais bien parmi les meilleurs au monde. »

Alejandro Adem, président du CRSNG

- « La Médaille d'or Gerhard-Herzberg est une distinction unique. Je suis très reconnaissant envers la University of Toronto, le CRSNG et mes autres partenaires de financement qui appuient mes travaux de recherche depuis 32 ans. Ce prix extraordinaire qui m'est décerné par le CRSNG me permettra de mobiliser davantage les talents de jeunes scientifiques et d'étendre l'application des mécanismes de piégeage de la lumière observés dans les cristaux photoniques aux secteurs de l'énergie renouvelable, de l'assainissement de l'environnement ainsi que des technologies médicales et de l'information. »

Sajeev John, professeur de physique, University of Toronto

Faits en bref

Créée en mémoire de Gerhard Herzberg, lauréat canadien du prix Nobel de chimie, la Médaille d'or Gerhard-Herzberg du CRSNG est la plus haute distinction décernée par l'organisme. La personne lauréate reçoit une subvention pouvant atteindre 1 million de dollars sur une période de cinq ans pour réaliser des travaux de recherche fondamentale.



La cérémonie d'aujourd'hui met à l'honneur les réalisations exceptionnelles des lauréates et lauréats de cinq prix du CRSNG assortis de subventions d'une valeur totale de 3,7 millions de dollars.



Chaque année, le CRSNG rend hommage aux meilleurs chercheurs et chercheuses qu'il appuie pour leurs réalisations qui témoignent du talent remarquable et de la recherche innovatrice menée dans les collèges et les universités du Canada .

Liens connexes

Liste complète et profils des lauréates et lauréats des prix du CRSNG de cette année

