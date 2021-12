L'un des meilleurs boxeurs de la fin du XIXe siècle, George Dixon, est reconnu comme une personne d'importance historique nationale

GATINEAU, QC, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Largement considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de la fin du XIXe siècle, George Dixon (1870-1908) était réputé pour son endurance, sa vitesse et sa défense. Il fut le premier athlète noir et le premier Canadien à remporter un titre mondial.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault, a annoncé la désignation de George Dixon comme une personne d'importance historique nationale sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Né à Africville, Halifax, George Dixon a compétitionner principalement au club de boxe de Boston, haut lieu de la boxe, en tant que poids coq et poids plume. Il est devenu le premier combattant à gagner des titres mondiaux dans plusieurs catégories de poids et le premier à compter plusieurs règnes marqués d'un titre mondial. Les contributions de Dixon à ce sport ne se limitent pas au ring : on lui attribue l'invention de techniques d'entraînement novatrices, plus particulièrement le combat simulé, qui est toujours d'actualité dans ce sport.

En tant qu'athlète noir, il a été confronté aux préjugés raciaux tout au long de sa vie et de sa carrière. Dixon a utilisé sa plateforme et sa popularité en tant que champion du monde pour créer des possibilités pour les boxeurs noirs et les amateurs de boxe noirs et il a régulièrement versé ses gains remportés sur le ring à des causes visant à lutter contre la discrimination et à soutenir les communautés noires.

Les personnes, les lieux et les événements historiques nationaux désignés dans le cadre du Programme national de commémoration historique reflètent le patrimoine riche et varié de notre pays et donnent à la population canadienne l'occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et les Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités du Canada passé et présent.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

Citations

« Confronté aux préjugés et à la discrimination, George Dixon a persévéré pour devenir l'un des meilleurs combattants de son époque et un pionnier des techniques de boxe scientifiques qui perdurent aujourd'hui. Dixon est une figure historique importante et il représente le rôle intégral des Canadiens noirs dans l'édification de notre nation et de son histoire, grâce à ses réalisations en tant qu'athlète noir et champion du monde de boxe. Au nom du gouvernement du Canada, j'ai le plaisir de commémorer l'importance historique nationale de George Dixon. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« Le racisme et l'injustice raciale ont profondément nui à la vie personnelle et professionnelle de Dixon, mais sa popularité et son succès sur le ring de boxe lui ont procuré un tremplin pour combattre la discrimination et soutenir les communautés noires. L'annonce d'aujourd'hui témoigne des nombreuses contributions que les Canadiens noirs ont apportées et continuent d'apporter au Canada et à notre patrimoine commun. Les désignations historiques comme celles-ci contribuent à sensibiliser à l'histoire des Noirs au Canada et aux défis uniques auxquels sont confrontés les Canadiens d'origine africaine et antillaise. »

L'honorable Greg Fergus

Secrétaire parlementaire du premier ministre et président du Caucus des parlementaires noirs

« Nous honorons et célébrons ce grand athlète afro-canadien d'Africville à Halifax, en Nouvelle-Écosse, nous reconnaissons les coups que le racisme anti-Noirs lui aurait portés en son temps et nous saluons son courage pour se lever et se battre. »

Nadine Williams

Poète, auteure et éducatrice en arts

A proposé la candidature de George Dixon à la désignation comme personne d'importance historique nationale

Les faits en bref

Le Canada reconnaît officiellement la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui a débuté en 2015 et sera observée jusqu'en 2024. La Décennie internationale vise à promouvoir une plus grande reconnaissance mondiale et un plus grand respect des cultures, de l'histoire et du patrimoine des personnes d'ascendance africaine.

reconnaît officiellement la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui a débuté en sera observée jusqu'en 2024. La Décennie internationale vise à promouvoir une plus grande reconnaissance mondiale et un plus grand respect des cultures, de l'histoire et du patrimoine des personnes d'ascendance africaine. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada sur la désignation de lieux, de personnes et d'événements d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus dans le cadre du programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes soient partagées avec les Canadiens et les Canadiennes.

La désignation de personnes, de lieux et d'événements d'importance historique nationale au Canada aide à raconter les histoires de qui nous sommes et à renouer avec notre passé, enrichissant notre compréhension et nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux offrent un large éventail d'avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux à leurs collectivités.

Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux que l'Agence gère. À l'appui de cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada.

Documents connexes

Fiche d'information - George Dixon (1870-1908)

Liens connexes

Agence Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Cadre pour l'histoire et la commémoration

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Gabriel Brunet, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du changement climatique, 819-665-6527, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]