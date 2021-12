L'un des principaux entrepreneurs montréalais à la fin du XVIIIe siècle et dans les premières décennies du XIXe siècle, John Molson, est reconnu comme une personne d'importance historique nationale

GATINEAU, QC, le 15 déc. 2021 /CNW/ - Peut-être mieux connu aujourd'hui pour son rôle dans l'industrie brassicole canadienne, John Molson (1763 - 1836) a été l'un des grands entrepreneurs montréalais de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècles. Il s'est fait connaître par ses intérêts commerciaux, ainsi que par ses contributions politiques, philanthropiques et culturelles au Bas-Canada.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault, a annoncé la désignation de John Molson comme une personne d'importance historique nationale sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Quittant l'Angleterre pour la province du Québec en 1782, John Molson est devenu l'unique propriétaire d'une petite entreprise qui s'est développée au point de devenir l'une des plus grandes brasseries de la colonie. Fort du succès de la brasserie Molson, il a financé d'autres entreprises, notamment des hôtels et le premier centre permanent de la ville destiné aux arts de la scène, et il a contribué au développement d'institutions de premier plan, comme la Banque de Montréal et l'Hôpital général de Montréal.

Molson a facilité la transition à l'industrie mécanisée dans le Bas-Canada en équipant ses entreprises de machines à vapeur. Il a également contribué aux débuts de la révolution des transports dans les colonies avec la construction du premier bateau à vapeur (1809) et du premier chemin de fer (1836) en Amérique du Nord britannique - des technologies qui se sont avérées essentielles au progrès économique de ces colonies. À sa mort en 1836, Molson avait contribué à faire de Montréal la capitale commerciale et financière du Bas et du Haut-Canada.

Les désignations historiques nationales reflètent le patrimoine riche et varié de notre pays et donnent à la population canadienne l'occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et les Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités du Canada passé et présent.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

« Devenu célèbre en tant qu'entrepreneur aux intérêts commerciaux variés, Molson a contribué à la croissance et à la maturité de Montréal, qui est passée d'une petite ville coloniale à une métropole commerciale et financière. Ses nombreuses contributions à la ville -- et à un Canada alors jeune et naissant -- continuent de se faire sentir encore aujourd'hui. Au nom du gouvernement du Canada, j'ai le plaisir de commémorer l'importance historique nationale de John Molson. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« À la différence des grands marchands de fourrures ou de bois qu'il côtoie par ailleurs, John Molson montre davantage d'égard pour la majorité francophone. Il entrevoit aussi plus tôt un développement économique axé sur la vallée du Saint-Laurent plutôt qu'à l'intérieur de l'Empire britannique. Ces faits tiennent sans doute à la nature de ses activités, à la fois variées et tournées vers le marché local, que ce soit par la brasserie, la navigation à vapeur ou l'hôtellerie. »

Gilles Laporte

Historien et chargé de cours, Département d'histoire, Université du Québec à Montréal

Auteur de Molson et le Québec

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada sur la désignation de lieux, de personnes et d'événements d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

La désignation des personnes, lieux et événements qui revêtent une importance historique nationale au Canada aide à raconter les histoires de notre identité et nous rapproche de notre passé pour enrichir notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux apportent un large éventail d'avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux à leurs collectivités.

Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux que l'Agence gère. À l'appui de cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada.

