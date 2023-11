Le prix le plus prestigieux décerné pour des percées remarquables et un leadership à l'échelle internationale dans le domaine de l'intelligence artificielle

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - La recherche scientifique est à la base des progrès qui font évoluer la société canadienne. Les scientifiques et les ingénieures et ingénieurs font preuve d'une persévérance et d'une ingéniosité remarquables pour faire les découvertes et développer les technologies qui contribuent à faire croître l'économie, à protéger l'environnement et à améliorer le bien-être de la population canadienne.

Aujourd'hui, Alejandro Adem, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), a annoncé les lauréates et lauréats des prix du CRSNG de cette année. Vingt-deux chercheuses et chercheurs canadiens de renommée mondiale et six de leurs partenaires du secteur privé ont été récompensés pour leur travail exceptionnel et leurs contributions à la recherche et à la formation dans un large éventail de domaines des sciences naturelles et du génie. Leurs réalisations comprennent des travaux de pointe sur l'intelligence artificielle, des avancées dans le domaine de la santé visuelle, des innovations qui ont permis la production de trousses de dépistage essentielles dans la lutte contre la COVID-19 et des contributions novatrices à l'étude de la pollution par le plastique des habitats aquatiques.

Yoshua Bengio se voit décerner le prix le plus prestigieux au Canada dans la sphère scientifique, la Médaille d'or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada, qui est assortie d'une subvention pouvant atteindre 1 million de dollars. Au cours de sa carrière, il a mené des travaux de recherche qui ont donné lieu à des découvertes et à des avancées remarquables dans le domaine de l'intelligence artificielle et, grâce à son précieux leadership, il a grandement influé sur le développement et l'application de l'intelligence artificielle dans le monde. Ses travaux ont une dimension humaniste : ils visent la mise au point de technologies qui favorisent le bien commun ainsi que le développement durable.

Peter Vanrolleghem, un expert de renom dans le domaine du génie des eaux, reçoit le Prix Donna-Strickland du CRSNG soulignant les retombées sociales de la recherche en sciences naturelles et en génie. M. Vanrolleghem a axé ses recherches sur le développement et la mise en œuvre de méthodes avancées pour la modélisation de la qualité de l'eau dans les systèmes intégrés d'eaux usées en milieu urbain, comme les systèmes d'égouts et d'évacuation des eaux de ruissellement. Ses travaux ont mené à des applications concrètes et contribué à améliorer la santé environnementale et humaine.

Cathleen Crudden se voit décerner le Prix John-C.-Polanyi du CRSNG de cette année en reconnaissance de ses avancées remarquables dans les revêtements organiques de métaux et de l'ensemble de sa contribution à l'avancement de la chimie. Elle collabore maintenant avec un éventail de partenaires dans le monde pour promouvoir l'utilisation de ces nouveaux nanomatériaux à des fins diverses : traitements contre le cancer, revêtements nouvelle génération pour les puces à semi-conducteurs, renforcement des oléoducs et protection contre la corrosion des éoliennes en mer.

Heather Sheardown et les autres membres de l'équipe du C20/20 Innovation Hub de la McMaster University, de la University of Toronto et de la University of Waterloo sont les lauréats cette année du Prix Brockhouse du Canada pour la recherche interdisciplinaire en sciences et en génie. Le C20/20 Innovation Hub est maintenant un centre d'innovation reconnu mondialement pour ses thérapies et appareils ophtalmiques ainsi que pour la diversité des expériences de formation et de mentorat qu'il offre au personnel hautement qualifié. Les travaux réalisés par le groupe ont permis d'améliorer la qualité de vie de millions de Canadiennes et Canadiens souffrant de troubles oculaires et de déficiences visuelles.

Le CRSNG a également annoncé les six récipiendaires des bourses Arthur-B.-McDonald, qui sont accordées en reconnaissance des réalisations de chercheuses et chercheurs universitaires canadiens en début de carrière en sciences naturelles et en génie. Il a aussi souligné des collaborations remarquables qui sont des modèles de partenariats efficaces entre des organisations et des collèges ou des universités en décernant quatre Prix Synergie pour l'innovation.

Citations

« Grâce aux chercheuses et chercheurs mis à l'honneur aujourd'hui, nous sommes en mesure d'apporter de remarquables contributions à la science et à la recherche qui guident nos décisions et créent une culture d'innovation au Canada. Félicitations aux lauréates et lauréats des prestigieux prix du CRSNG de cette année, qui sont des chefs de file, des personnes d'innovation et une grande source d'inspiration pour la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieures et ingénieurs. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La communauté de la recherche en sciences naturelles et en génie brille aujourd'hui de tous ses feux alors que nous rendons hommage aux lauréates et lauréats des prix du CRSNG de cette année. En célébrant les travaux de ces personnes exceptionnelles, nous saluons la portée de leurs contributions et leur leadership en matière de découverte et d'innovation au Canada. Leurs réalisations ont permis de repousser les frontières de la connaissance partout dans le monde et d'enrichir le patrimoine des scientifiques, ingénieures et ingénieurs remarquables qui inspirent la prochaine génération de chercheuses et chercheurs au pays. »

Alejandro Adem, MSRC, président du CRSNG

« Je suis grandement honoré de recevoir la médaille d'or Gerhard-Herzberg du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et de voir mon nom s'ajouter à la longue liste de scientifiques aux contributions exceptionnelles qui m'ont précédé. Je suis également très reconnaissant pour le soutien exceptionnel que mes collègues, étudiantes et étudiants, collaboratrices et collaborateurs et moi-même avons reçu du gouvernement du Canada dans notre quête pour comprendre les principes qui sous-tendent l'intelligence et la synergie qui existe entre la cartographie des intelligences biologiques et la conception d'intelligences artificielles, pour le bien commun. Sans ce soutien, l'écosystème de l'IA au Canada ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. »

Yoshua Bengio, Université de Montréal

Faits saillants

La Médaille d'or Gerhard-Herzberg, qui honore la mémoire du lauréat canadien du prix Nobel du même nom, est la plus haute distinction décernée par le CRSNG. Elle est accompagnée d'une subvention à la découverte pouvant atteindre 1 million de dollars sur cinq ans.

Cette année, dans le cadre de la cérémonie de remise des prix, 28 lauréates et lauréats (22 chercheuses et chercheurs et 6 partenaires du secteur privé) recevront six prix du CRSNG différents, d'une valeur totale de 4,05 millions de dollars.

Chaque année, le CRSNG rend hommage aux meilleurs chercheurs et chercheuses qu'il appuie en soulignant des réalisations qui témoignent d'un remarquable talent et de la recherche novatrice menée dans les collèges et les universités du Canada .

Lien connexe

