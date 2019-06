Le gouvernement du Canada réhabilitera et écologisera un point d'attraction de la région de la capitale nationale

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, a annoncé que la Commission de la capitale nationale a approuvé les plans de conception pour l'entrée des visiteurs, l'aménagement et l'éclairage extérieur de l'Édifice commémoratif de l'Ouest. Ce jalon important permet à Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) de passer à l'étape de conception détaillée et de construction du projet de réhabilitation. Les conceptions comprennent des caractéristiques d'écologisation qui rendront cet édifice historique plus durable et écoénergétique. Celles-ci amélioreront le mieux-être des employés grâce à un éclairage plus naturel, à des puits de lumière haute performance et à des stations de remplissage de bouteilles d'eau intérieures et extérieures.

La ministre Qualtrough a également réitéré l'engagement du gouvernement du Canada à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses immeubles fédéraux. L'Édifice commémoratif de l'Ouest réhabilité intégrera des éléments de durabilité, dont une isolation accrue des murs et du toit, des fenêtres à triple vitrage, des systèmes de chauffage et de climatisation à haute efficacité et des systèmes d'éclairage écoénergétiques. L'édifice réhabilité aura aussi plus d'arbres, des installations pour les bicyclettes et des bornes de recharge pour véhicules électriques. De plus, la ministre Qualtrough a parlé du plan d'accessibilité du projet de réhabilitation, qui permettra d'éliminer les obstacles à l'accès et à l'inclusion pour que tous les Canadiens et Canadiennes puissent profiter de cet édifice historique.

Ces mesures permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'édifice de 55 % et sa consommation énergétique de 45 %. Grâce à ces changements, SPAC obtiendra la cote quatre de la certification Green Globes pour les immeubles fédéraux. La certification est axée sur les principales priorités, dont l'économie d'énergie, la diminution de la consommation d'eau et l'utilisation responsable des matériaux.

L'Édifice commémoratif de l'Ouest accueillera les occupants de l'édifice de la Cour suprême du Canada, qui fera également l'objet d'une réhabilitation.

Plus d'un milliard de dollars sont investis dans la réhabilitation de l'édifice de la Cour suprême du Canada et de l'Édifice commémoratif de l'Ouest. Ce projet apportera de nombreux avantages économiques locaux et nationaux en créant des possibilités d'emploi importantes pour les Canadiens grâce à l'attribution de contrats aux petites, moyennes et grandes entreprises du pays dans les industries des matériaux de construction, de fabrication et des services professionnels.

Citation



« Dans le cadre de la réhabilitation de l'Édifice commémoratif de l'Ouest, notre gouvernement intègre des mesures d'écologisation tout en préservant l'importance historique de l'édifice. Celui-ci sera un point d'attraction dans la région de la capitale nationale, il réaffirmera notre engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie dans le cadre de nos propres opérations et il nous aidera à réaliser notre objectif de faire d'Ottawa la capitale la plus verte au monde. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

Les faits en bref

L'Édifice commémoratif de l'Ouest, le premier monument commémoratif de la Seconde Guerre mondiale du Canada , a été construit entre 1954 et 1958. L'Édifice commémoratif de l'Ouest, l'Édifice commémoratif de l'Est et la colonnade commémorative qui les relie constituent le principal monument commémoratif de la Seconde Guerre mondiale du Canada .

Les travaux de construction de l'Édifice commémoratif de l'Ouest devraient débuter à l'automne 2019.

Une fois que les occupants temporaires seront retournés à l'édifice réhabilité de la Cour suprême du Canada (prévu pour 2028), l'Édifice commémoratif de l'Ouest sera réaménagé pour offrir aux employés de la fonction publique fédérale un milieu de travail moderne, entièrement accessible, souple, durable et axé sur la collaboration.

Liens connexes

