OTTAWA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui le Plan des niveaux d'immigration 2025-2027 : un plan qui mettra un frein à la croissance démographique à court terme afin de parvenir à une croissance bien gérée et durable à long terme. Le plan des niveaux d'immigration comprend des cibles contrôlées pour les résidents temporaires, en particulier les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers, ainsi que pour les résidents permanents.

L'immigration est essentielle à la réussite économique et à la croissance de notre pays. Lors de la réouverture du Canada après la pandémie, les besoins des entreprises étaient plus importants que l'offre de travailleurs disponibles pour soutenir leur redressement. Nous avons pris des mesures décisives pour attirer certains des meilleurs et des plus brillants éléments du monde afin qu'ils étudient et travaillent au Canada, et pour les intégrer rapidement dans l'économie. La reprise économique s'en est trouvée accélérée. Cela signifie également qu'une immigration vigoureuse a permis d'éviter une récession, tout en contribuant à la main-d'œuvre du Canada.

En réponse à l'évolution des besoins de notre pays, ce plan transitoire allège les pressions sur le logement, les infrastructures et les services sociaux, de sorte qu'à long terme, nous puissions accroître notre prospérité économique et sociale grâce à l'immigration. Ce plan sans précédent propose une approche globale de l'accueil des nouveaux arrivants, qui préserve l'intégrité de nos programmes d'immigration et donne aux nouveaux arrivants les moyens de réussir. Il est également clair que les Canadiens attendent du gouvernement du Canada un système d'immigration bien géré.

Le Plan des niveaux d'immigration 2025-2027 devrait entraîner une baisse marginale de la population de 0,2 % autant en 2025 qu'en 2026, avant de revenir à une croissance démographique de 0,8 % en 2027. Ces prévisions tiennent compte de l'annonce faite aujourd'hui de la réduction des cibles pour plusieurs volets d'immigration au cours des deux prochaines années, ainsi que des départs de résidents temporaires prévus en raison de la cible de 5 %, de la perte naturelle de population et d'autres facteurs.

Avec le plan de niveaux de cette année, nous avons écouté les Canadiens. Pour la première fois, nous réduisons nos cibles de résidents permanents. Par rapport au plan de l'an dernier, nous procédons à :

une réduction de 500 000 résidents permanents à 395 000 en 2025;

une réduction du nombre de résidents permanents de 500 000 à 380 000 en 2026;

l'établissement d'une cible de 365 000 résidents permanents en 2027.

Le plan des niveaux soutient également les efforts visant à réduire le nombre de résidents temporaires à 5 % de la population canadienne d'ici à la fin de 2026. Compte tenu des mesures de réduction du nombre de résidents temporaires annoncées en septembre et au cours de la dernière année, la population temporaire du Canada diminuera au cours des prochaines années, car beaucoup plus de résidents temporaires passeront au statut de résidents permanents ou quitteront le Canada qu'il en arrivera de nouveaux. Plus précisément, par rapport à chaque année précédente, la population temporaire du Canada diminuera de

445 901 en 2025

445 662 en 2026

une légère augmentation de 17 439 en 2027.

Ces réductions sont le résultat d'une série de changements intervenus au cours de l'année écoulée, notamment un plafonnement du nombre d'étudiants étrangers et un resserrement des conditions d'admissibilité des travailleurs étrangers temporaires, mis en œuvre pour réduire les volumes et renforcer l'intégrité et la qualité de nos programmes de résidents temporaires. Les changements sont conçus en fonction d'objectifs économiques à long terme, afin que nous puissions continuer à attirer les meilleurs talents.

Ces changements aideront les provinces, les territoires et les parties prenantes à aligner leurs capacités et permettront à la population de croître à un rythme durable alors que nous encourageons les institutions à faire leur part pour mieux accueillir les nouveaux arrivants.

Parmi les autres mesures prévues dans le Plan des niveaux d'immigration 2025-2027, on peut citer les suivantes :

La transition vers la résidence permanente pour un plus grand nombre de résidents temporaires qui se trouvent déjà au Canada en tant qu'étudiants et travailleurs

Représentant au-delà de 40 % de l'ensemble des admissions de résidents permanents en 2025, ces résidents sont qualifiés, instruits et intégrés dans la société canadienne. Ils continueront à soutenir la main-d'œuvre et l'économie sans solliciter davantage nos services sociaux, car ils sont déjà établis, et disposent d'un logement et d'un emploi.

Les admissions de résidents permanents dans la catégorie économique atteindront 61,7 % du total des admissions d'ici 2027.

Sur l'ensemble des cibles d'admission de résidents permanents, l'immigration francophone représentera : 8,5 % en 2025; 9,5 % en 2026; 10 % en 2027.

Grâce à ce plan, nous utilisons nos programmes existants pour que chaque personne - y compris les nouveaux arrivants - ait accès aux emplois bien rémunérés, aux logements abordables et aux services sociaux dont elle a besoin pour s'épanouir dans notre beau pays.

« L'annonce d'aujourd'hui est la prochaine étape de notre plan visant à répondre à l'évolution des besoins de notre pays en matière d'immigration. S'il est clair que notre économie a besoin de nouveaux arrivants, nous voyons les pressions auxquelles notre pays est confronté, et nous devons adapter nos politiques en conséquence. Ces changements mettront l'immigration au service de notre pays afin que chacun ait accès aux emplois de qualité, aux logements et aux aides dont il a besoin pour s'épanouir. Nous avons écouté les Canadiens, et nous continuerons à protéger l'intégrité de notre système et à accroître notre population de manière responsable. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

La population du Canada a augmenté ces dernières années, atteignant 41 millions d'habitants en avril 2024. L'immigration représentait près de 98 % de cette croissance en 2023, dont 60 % peuvent être attribués aux résidents temporaires.

a augmenté ces dernières années, atteignant 41 millions d'habitants en avril 2024. L'immigration représentait près de 98 % de cette croissance en 2023, dont 60 % peuvent être attribués aux résidents temporaires. Ce plan visant à redimensionner la croissance démographique après la poussée postpandémique soutiendra la poursuite d'une croissance robuste du PIB et permettra à la croissance du PIB par habitant de s'accélérer entre 2025 et 2027, tout en améliorant l'accessibilité des logements et en réduisant le taux de chômage.

Les cibles de résidents temporaires dans le plan de niveaux ne comprennent pas les visiteurs de courte durée ni les travailleurs saisonniers, qui ne sont pas pris en compte dans les estimations annuelles de la population. Les cibles concernent le nombre net de nouveaux résidents temporaires entrant au Canada chaque année.

chaque année. Le gouvernement du Canada a mis en place des mesures pour gérer le volume des arrivées de résidents temporaires, maintenir l'intégrité de notre système d'immigration et protéger les personnes vulnérables, dont les suivantes : la réforme du Programme des étudiants étrangers; le renforcement des conditions d'admissibilité pour les travailleurs étrangers temporaires, les permis de travail postdiplôme, les permis de travail pour les conjoints d'étudiants étrangers et de travailleurs étrangers temporaires.

