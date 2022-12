Le gouvernement du Canada reconnaît que la confrontation des barrières raciales dans la LNH est un événement d'importance historique nationale

Paul Jacobs, Henry « Elmer » Maracle, Larry Kwong, Fred Sasakamoose et Willie O'Ree ont tous brisé les barrières raciales pour jouer au plus haut niveau du hockey.

TORONTO, le 7 déc. 2022 /CNW/ - L'amour du hockey, le sport national du Canada, rassemble les Canadiens et les Canadiennes d'un océan à l'autre. Mais alors que notre passion collective pour le jeu nous rassemble tous, l'organisation du sport lui-même n'a pas reflété l'idéaux canadiens de diversité, d'égalité et de multiculturalisme.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports et député de Milton, a annoncé la désignation de la confrontation des barrières raciales dans la Ligue nationale de hockey (LNH) comme événement d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada. La désignation a été commémorée lors d'une cérémonie spéciale organisée au Temple de la renommée du hockey à Toronto, en Ontario.

Les désignations historiques nationales illustrent de nombreux moments déterminants de l'histoire du Canada et les récits divers et complexes qui sont partagés. En reconnaissant à la fois les victoires et les difficultés qui ont fait du Canada ce qu'il est aujourd'hui, les désignations historiques nationales nous aident à réfléchir à la façon de bâtir une société réfléchie et inclusive pour les générations actuelles et futures.

Alors que les Canadiens de toutes origines jouaient et appréciaient le hockey, la discrimination raciale et les préjugés existaient dans les programmes de perfectionnement des joueurs partout au Canada. Selon l'endroit où ils se trouvaient au Canada, certains joueurs autochtones, sino-canadiens, noirs et racisés ont plutôt joué dans des ligues séparées, dans des équipes ségréguées comme la Colored Hockey League of the Maritimes (CHL), fondée à Halifax en 1895. De nombreux joueurs autochtones ont découvert ce sport alors qu'ils étaient contraints de fréquenter les pensionnats.

Lorsque la LNH a été créée en 1917, ces programmes séparés et ségrégués n'ont pas été intégrés au système de perfectionnement de la LNH, ce qui limitait les possibilités pour les joueurs issus de communautés racisées et autochtones de jouer au plus haut niveau du sport et a perpétué le statu quo. Paul Jacobs, Henry « Elmer » Maracle, Larry Kwong, Fred Sasakamoose et Willie O'Ree sont cinq joueurs qui ont chacun brisé les barrières raciales au cours de leur carrière, pour atteindre la première ligue de hockey pendant les premières décennies de la NHL et au-delà. Leurs histoires sont un témoignage de la lutte contre le racisme et les préjugés dans le hockey et au Canada. Pendant et après leurs carrières, ces joueurs ont inspiré des millions de joueurs qui ont suivi leurs pas.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

« Le hockey est le Canada, et les luttes auxquelles les joueurs ont été confrontés dans ce sport reflètent les luttes des communautés racisées et autochtones de la société canadienne de l'époque et qui perdurent trop souvent aujourd'hui. Pendant et après leur carrière, Paul Jacobs, Henry « Elmer » Maracle, Larry Kwong, Fred Sasakamoose et Willie O'Ree ont fait preuve de leadership pour leurs communautés respectives et ont servi d'exemples pour une plus grande inclusion dans le sport. En reconnaissant l'importance historique nationale de ces joueurs influents, nous honorons leurs compétences et leur persévérance, et nous encourageons une plus grande inclusion dans le sport à l'avenir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous reconnaissons l'énorme contribution de Paul Jacobs, Henry « Elmer » Maracle, Larry Kwong, Fred Sasakamoose et Willie O'Ree, cinq joueurs qui ont ouvert la voie en se positionnant en tant qu'exemples pour leurs communautés et pour tous les Canadiens en atteignant le plus haut niveau du hockey. Ils figurent parmi les premiers joueurs à avoir franchi les barrières raciales pour atteindre la LNH : leurs luttes et leurs héritages retentissent encore aujourd'hui. »

Adam van Koeverden,

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, et député de Milton

« Alors que nous commémorons la confrontation des barrières raciales dans la Ligue nationale de hockey, je tiens à souligner le travail que la LNH continue de faire par le biais de programmes comme Hockey is for Everyone « Le hockey est pour tous ». Ce travail est plus important que jamais, et un soutien continu est nécessaire et apprécié. »

Willie O'Ree

Joueur retraité de la LNH et ambassadeur de la diversité de la LNH

Paul Jacobs , un défenseur de Kahnawá:ke, est apparu sur la liste de la LNH des Arenas de Toronto au cours de la saison 1918-1919. Henry « Elmer » Maracle (également connu sous le nom de « Buddy »), dont les parents étaient des Haudenosaunee de la bande Six Nations de Grand River, a joué 11 matchs pour les Rangers de New York au cours de la saison 1930-1931. En mars 1948, Larry Kwong , un joueur sino-canadien de Vernon (Colombie-Britannique) fait ses débuts dans la LNH avec les Rangers de New York. Un peu plus de cinq ans plus tard, en novembre 1953, Fred Sasakamoose , membre de la nation crie d'Ahtahkakoop de la Saskatchewan , joue son premier match de la LNH avec les Blackhawks de Chicago. Il faudra attendre encore cinq ans pour que Willie O'Ree , de Fredericton (Nouveau-Brunswick), devienne le premier joueur noir de la LNH et fasse ses débuts avec les Bruins de Boston en janvier 1958.

Ces dernières années, la NHL s'est appuyée sur son influence mondiale pour susciter un changement social positif et favoriser des communautés plus inclusives, en établissant des programmes communautaires pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans le sport.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

