Paul-Émile Borduas naît en 1905 à Saint-Hilaire (aujourd'hui Mont-Saint-Hilaire), au Québec. Jeune apprenti du peintre Ozias Leduc, il étudie à l'École des beaux-arts de Montréal, puis poursuit sa formation à Paris au cours des années 1920. Suivant la formation du mouvement des Automatistes, il publie en 1948 un essai intitulé Refus global. Ce manifeste radical, rédigé par Borduas à Saint-Hilaire, et cosigné par les quinze autres artistes du groupe des Automatistes, déclenche de fortes réactions au Québec. Dans ce document phare, Borduas remet en question les valeurs traditionnelles québécoises et fait appel à une société plus libre et ouverte sur le monde. Les opinions contestataires de Borduas lui valent la perte de son emploi de professeur à l'École du meuble de Montréal.

En 1953, en raison des conditions de vie difficiles, Borduas quitte Montréal pour s'installer à New York où il espère se positionner sur la scène internationale. Il y découvre l'expressionnisme abstrait qui donne un nouvel élan à sa peinture. Borduas rayonne sur la scène artistique internationale grâce à sa participation à de nombreuses expositions dans des musées et des galeries. Il fut également un représentant du Canada dans plusieurs expositions internationales. En 1960, on lui attribue à titre posthume le prix Guggenheim pour sa peinture L'étoile noire (1957), laquelle est considérée comme l'un de ses chefs-d'œuvre.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et de Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, le patrimoine et les réalités diversifiées du passé et du présent du Canada.

Citations

« Les désignations historiques nationales témoignent des tournants de l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et nous rapprochent de notre passé, enrichissant notre compréhension de nous-mêmes, des uns les autres et de notre pays. L'un des plus grands artistes de l'histoire du Québec, Paul-Émile Borduas a contribué à faire valoir les idées progressistes dans cette province. Il laisse derrière lui une œuvre considérable particulièrement bien représentée dans les musées canadiens et demeure l'un des peintres canadiens les plus influents du XXe siècle. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La désignation par le gouvernement du Canada de Paul-Émile Borduas (1905-1960) comme personnage historique nationale, valorise son importance dans l'histoire de l'art canadien et plus largement, pour l'histoire du Québec et du Canada moderne. Le rôle de meneur et l'engagement de Borduas pour la recherche de nouvelles pratiques artistiques, ont mené à la fondation du mouvement automatiste, qui continue d'inspirer nombre d'artistes contemporains. Cette désignation est l'occasion pour les Canadiennes et Canadiens de s'intéresser de plus près à une période charnière de leur histoire et d'en apprendre davantage sur le legs de Paul-Émile Borduas. »

Geneviève Létourneau, directrice générale

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

Les faits en bref

Au début des années 1940, sous l'influence de mouvements d'avant-garde européens, notamment le surréalisme et les écrits d'André Breton , Borduas délaisse son style figuratif pour se tourner vers la peinture abstraite au sein de ce qu'on appelle plus tard le mouvement automatiste. D'ailleurs, il forme peu après le groupe des Automatistes, en compagnie d'autres jeunes artistes.





, Borduas délaisse son style figuratif pour se tourner vers la peinture abstraite au sein de ce qu'on appelle plus tard le mouvement automatiste. D'ailleurs, il forme peu après le groupe des Automatistes, en compagnie d'autres jeunes artistes. Dans les années précédant sa mort, Borduas expose à Londres ( 1957 et 1958), à Düsseldorf ( 1958) et à Paris (1959). Il représente le Canada à la Biennale de São Paulo ( 1955) et à l'Exposition universelle de Bruxelles (1958). Il meurt à Paris le 22 février 1960 d'un arrêt cardiaque à l'âge de 55 ans.





1958), à Düsseldorf ( à (1959). Il représente le à la Biennale de São Paulo ( à l'Exposition universelle de (1958). Il meurt à le 22 février 1960 d'un arrêt cardiaque à l'âge de 55 ans. Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande de désignation pour une personne, un lieu ou un événement historique d'importance, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.





Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.





conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une approche globale et attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

Document connexe

Document d'information : Paul-Émile Borduas

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]