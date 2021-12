L'organisation de sauvetage sur le littoral a fourni plus de 150 ans de services de sauvetage entre 1801 et 1958.

OTTAWA, ON, le 20 déc. 2021 /CNW/ - Le Sable Island Humane Establishment, une organisation de sauvetage basée sur le littoral qui a fonctionné entre 1801 et 1958, était peut-être l'exemple le plus marquant des stations et des sociétés de sauvetage qui ont contribué à assurer la sécurité des marins le long des portions dangereuses du rivage avant la création de la Garde côtière canadienne en 1962.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault, a annoncé la désignation du Sable Island Humane Establishment comme événement historique national dans le cadre du Programme national de commémoration historique, sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Le Humane Establishment a sauvé les équipages, les passagers et les cargaisons des navires naufragés sur les hauts-fonds sableux de l'île de Sable, une petite île en forme de croissant située au sud-est de Halifax. Fondé en 1801 en partie en réponse au naufrage très médiatisé du Princess Amelia et Francis, le Sable Island Humane Establishment a été la première organisation permanente de sauvetage côtier parrainée par le gouvernement sur la côte nord-ouest de l'océan Atlantique.

Le succès de ses interventions de sauvetage dépendait de la force et de l'habileté des équipes de sauvetage, plutôt que de l'utilisation d'un équipement de pointe, puisque bon nombre des technologies existantes ne fonctionnaient pas dans des conditions loin d'être parfaites. Lorsqu'il a cessé ses activités en 1958, le Humane Establishment avait contribué à faire progresser les connaissances sur l'île de Sable en cartographiant les sites des naufrages connus, et ses phares et ses exploits de sauvetage étaient connus dans tout le monde atlantique.

Les désignations historiques nationales reflètent le patrimoine riche et varié de notre pays et offrent aux Canadiens la possibilité d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires aux Canadiens, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour présenter une demande désignation d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour obtenir de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.



« Aujourd'hui une réserve de parc national fort appréciée, l'île de Sable était autrefois connue et redoutée pour ses forts courants et ses puissantes tempêtes qui présentaient des risques considérables aux marins. Première station de sauvetage au Canada, le Sable Island Humane Establishment est un superbe exemple des premières pratiques et technologies qui ont permis de réduire les pertes de vies et de marchandises le long des parties dangereuses du littoral. Au nom du gouvernement du Canada, j'ai le plaisir de commémorer l'importance historique nationale du Sable Island Humane Establishment. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Inspiré par la nécessité de soulager les souffrances causées par les périls mouvants de l'Atlantique Nord, le Sable Island Humane Establishment a été un jalon important dans les efforts visant à sécuriser les approches maritimes du Canada et à préserver la vie des marins de toutes les nations. »

Roger Marsters

Conservateur d'histoire maritime, Unité des collections du Musée de la Nouvelle-Écosse, Musée maritime de l'Atlantique

« L'île de Sable est un lieu emblématique qui est spécial pour de nombreuses personnes en Nouvelle-Écosse et dans tout le pays. En tant que député de Halifax, et notamment de l'île de Sable, je suis fier de notre patrimoine maritime et de l'incroyable histoire de sauvetage de l'île qui est reconnue et transmise aux Néo-Écossais et à tous les Canadiens. »

Andy Fillmore

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax



La réserve de parc national de l'Île de Sable a été créée en 2013 en tant que 43 e parc national du Canada . Située au bord du plateau continental, l'île de Sable est l'une des îles les plus éloignées du Canada et fait partie de la région naturelle des hautes terres de la côte atlantique. Abritant une population emblématique de chevaux sauvages qui parcourent l'un des plus grands systèmes de dunes de l'est de l'Amérique du Nord, l'île est un témoignage d'adaptation, un lieu où l'on est témoin du changement et où l'on s'émerveille de la survie dans un environnement improbable.

parc national du . Située au bord du plateau continental, l'île de Sable est l'une des îles les plus éloignées du et fait partie de la région naturelle des hautes terres de la côte atlantique. Abritant une population emblématique de chevaux sauvages qui parcourent l'un des plus grands systèmes de dunes de l'est de l'Amérique du Nord, l'île est un témoignage d'adaptation, un lieu où l'on est témoin du changement et où l'on s'émerveille de la survie dans un environnement improbable. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. La désignation des personnes, lieux et événements qui revêtent une importance historique nationale au Canada aide à raconter les histoires de notre identité et nous rapproche de notre passé pour enrichir notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux apportent un large éventail d'avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux à leurs collectivités.

aide à raconter les histoires de notre identité et nous rapproche de notre passé pour enrichir notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux apportent un large éventail d'avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux à leurs collectivités. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une nouvelle approche attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

Document d'information :Le Sable Island Humane Establishment

