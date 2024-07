Le gouvernement du Canada reconnaît le leadership du Québec alors que l'élan mondial en faveur de la tarification du carbone s'intensifie

QUÉBEC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - La tarification du carbone est largement reconnue comme le moyen le plus efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent à l'intensification des incendies de forêt, des sécheresses et des inondations causées par les changements climatiques.

Le Canada croit que personne ne devrait polluer sans en payer le prix. L'efficacité de la tarification du carbone est optimale lorsqu'un grand nombre de pays et de nations l'adoptent - une couverture plus vaste signifie plus de possibilités de trouver des solutions propres et d'investir dans ces dernières.

En tant que coprésident avec le Panama de l'initiative Carbon Pricing in the Americas, le Québec a établi des partenariats solides dans toute la région, encourageant la collaboration sur les pratiques exemplaires dans le domaine de la tarification du carbone. Cet effort illustre la manière dont la tarification du carbone peut réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre tout en stimulant la croissance économique. En vue de soutenir ce leadership, le gouvernement fédéral a également annoncé l'octroi de 750 000 dollars à l'initiative Carbon Pricing in the Americas. Ce financement soutiendra le renforcement des capacités en matière d'expertise technique avec les partenaires membres de l'initiative Carbon Pricing in the Americas.

Le Canada demeure un chef de file pour ce qui est de militer en faveur de la mise en œuvre de la tarification du carbone, au pays comme à l'étranger. L'initiative Carbon Pricing in the Americas a été lancée par le Canada et le Mexique en 2018 et a favorisé l'adoption et la mise en œuvre de la tarification du carbone dans l'ensemble des Amériques. Le Canada a également lancé le Défi mondial sur la tarification du carbone afin d'étendre l'utilisation de la tarification du carbone à l'échelle mondiale. Le Défi mondial sur la tarification du carbone est ainsi complémentaire à l'initiative Carbon Pricing in the Americas, en ce sens qu'il vise lui aussi à faire connaître les expériences en matière de tarification du carbone et qu'il rallie les dirigeants mondiaux afin de promouvoir la valeur de la tarification du carbone. Ce défi, lancé par le premier ministre Justin Trudeau, vise à atteindre comme objectif que 60 p. 100 des émissions mondiales soient assujetties à une tarification du carbone d'ici 2030 et il établit un engagement à soutenir les pays en voie de développement.

Le Canada et le Québec ne sont pas les seules administrations à avoir mis en place une tarification de la pollution par le carbone. Selon la Banque mondiale, il existe actuellement 75 instruments de tarification du carbone en vigueur dans le monde. Les mesures prises par le Canada sont harmonisées avec celles de certaines des plus grandes économies du monde, qui ont également adopté la tarification du carbone comme un outil efficace et peu coûteux afin de réduire les émissions tout en stimulant la croissance économique.

Le Canada est heureux de travailler avec le Québec à accélérer l'adoption de la tarification du carbone et incite d'autres administrations à agir et à se joindre à la fois à l'initiative Carbon Pricing in the Americas et au Défi mondial sur la tarification du carbone pour créer une dynamique visant à étendre la tarification du carbone, qui est un moyen peu coûteux et efficace de réduire les émissions et de stimuler l'innovation.)

Citations

« Nous savons que certaines des plus grandes occasions de ce siècle se présenteront dans le domaine des énergies propres et des technologies à faibles émissions de carbone. Le Québec montre au monde entier que la mise en place d'une tarification sur la pollution par le carbone constitue le moyen le plus simple et le plus rentable de lutter contre les changements climatiques et de créer de bons emplois pour la population canadienne dans une économie à faibles émissions de carbone ».

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les efforts pionniers du Québec en matière de tarification du carbone ont constitué un puissant exemple pour le reste du Canada et du monde. L'engagement de la province en faveur de solutions climatiques novatrices montre que la croissance économique et la responsabilité environnementale peuvent aller de pair ».

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Faire payer les pollueurs pour la pollution qu'ils créent relève du bon sens. Je suis ravi de voir les gouvernements fédéraux et provinciaux agir comme des chefs de file sur la scène mondiale pour aider d'autres administrations à diminuer leurs émissions et à faire croître des économies durables. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert, Québec

« Le Québec a acquis une expertise en matière de tarification du carbone grâce à notre marché lié avec la Californie. Nous saluons l'annonce du financement de 750 000 dollars sur trois ans qui permettra à l'initiative Carbon Pricing in the Americas de poursuivre le travail pour renforcer et développer les mécanismes de tarification du carbone dans l'ensemble des Amériques. Cette avancée est essentielle pour nos efforts collectifs en matière de lutte contre les changements climatiques, et nous sommes impatients d'en voir les bénéfices concrets. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et coprésident de Carbon Pricing in the Americas

« Nous nous réjouissons d'apprendre que le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 750 000 dollars à l'initiative Carbon Pricing in the Americas au cours des trois prochaines années. Ce financement essentiel renforcera les efforts visant à étendre les mécanismes de tarification du carbone dans les Amériques et facilitera la collaboration entre les pays participants, ce qui garantira une mise en œuvre plus efficace des politiques de tarification du carbone et contribuera au renforcement des capacités dans les nations moins expérimentées en matière de tarification du carbone. En accroissant les ressources consacrées à cette initiative, nous progresserons plus rapidement dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la promotion d'une croissance économique durable et le respect de nos engagements climatiques internationaux. Nous sommes enthousiastes à l'idée de constater les avantages environnementaux et économiques à long terme qui découleront de cet investissement. »

Javier Martínez, chef de la direction générale de l'Atténuation du changement climatique du ministère de l'Environnement du Panama et coprésident de l'initiative Carbon Pricing in the Americas

Les faits en bref

L'initiative Carbon Pricing in the Americas est un réseau régional établi de gouvernements nationaux et infranationaux qui travaillent ensemble pour mettre en commun leurs expériences et leurs pratiques exemplaires en matière de tarification du carbone dans les Amériques. Coprésidée par le Québec et le Panama , l'initiative permet à ses membres de se réunir périodiquement dans le cadre de dialogues techniques et d'ateliers. Ces travaux visent d'abord à soutenir les pays en développement, à reconnaître les défis uniques qu'ils doivent relever pour lutter contre les changements climatiques et à garantir que les avantages de la collaboration mondiale profitent à diverses économies.

, l'initiative permet à ses membres de se réunir périodiquement dans le cadre de dialogues techniques et d'ateliers. Ces travaux visent d'abord à soutenir les pays en développement, à reconnaître les défis uniques qu'ils doivent relever pour lutter contre les changements climatiques et à garantir que les avantages de la collaboration mondiale profitent à diverses économies. Les membres nationaux actuels de l'initiative Carbon Pricing in the Americas sont le Canada, le Panama , le Paraguay , le Chili, le Mexique et la République dominicaine. Les membres infranationaux sont le Pernambouc, l'État de Rio de Janeiro et le district fédéral du Brésil (Brésil); le Querétaro, le Sonora et le Yucatán (Mexique); la Californie (États-Unis); le Québec, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse (Canada). La Colombie est un membre observateur.

, le , le Chili, le Mexique et la République dominicaine. Les membres infranationaux sont le Pernambouc, l'État de et le district fédéral du Brésil (Brésil); le Querétaro, le et le Yucatán (Mexique); la Californie (États-Unis); le Québec, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse (Canada). La Colombie est un membre observateur. Depuis 2017, l'élan entourant la tarification du carbone en Amérique s'est considérablement accru grâce à des pays comme le Canada, le Mexique, la Colombie et le Chili qui ont mis en place une tarification sur le carbone ou un système de plafonnement et d'échange, ou qui en ont élargi la portée.

Lancé par le Canada lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (la COP26 ), le Défi mondial sur la tarification du carbone donne l'occasion aux administrations de s'appuyer sur de solides bases de leadership en matière de tarification du carbone qu'ils partagent avec des partenaires aux vues similaires. Ancré dans l'équité et la justice, le Défi permet de créer une tribune pour le dialogue et la coordination afin de mieux comprendre les choix de conception des politiques ainsi que d'aider d'autres pays à adopter la tarification du carbone.

), le Défi mondial sur la tarification du carbone donne l'occasion aux administrations de s'appuyer sur de solides bases de leadership en matière de tarification du carbone qu'ils partagent avec des partenaires aux vues similaires. Ancré dans l'équité et la justice, le Défi permet de créer une tribune pour le dialogue et la coordination afin de mieux comprendre les choix de conception des politiques ainsi que d'aider d'autres pays à adopter la tarification du carbone. Le Canada est internationalement reconnu comme un chef de file de la lutte contre les changements climatiques, en grande partie en raison de son robuste système national de tarification du carbone. L'approche du Canada laisse aux provinces et aux territoires le choix de mettre en œuvre leurs propres systèmes de tarification du carbone mieux adaptés à leurs besoins, à condition qu'ils satisfassent aux normes nationales minimales.

