Le cimetière Brookside est l'un des plus anciens et des plus vastes exemples de la tradition des cimetières-jardins euro-américains dans l'Ouest du Canada

GATINEAU, QC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation du cimetière Brookside à titre de lieu historique national dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada. Les désignations historiques nationales reconnaissent les personnes, les endroits et les événements qui ont marqués l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et permettent d'établir des liens avec notre passé, ce qui nous aide à acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes, des autres et du pays.

Photo gauche : Cimetière Brookside, section du Champ d’honneur nommée « Tear Drop », 2020. © Parcs Canada / Jeffrey Thorsteinson Cimetière Brookside, chemin curviligne bordé d’arbres, 2020. © Parcs Canada / Jeffrey Thorsteinson (Groupe CNW/Parcs Canada)

Établi en 1878, le cimetière Brookside se trouve sur le territoire visé par le Traité no 1 et sur le territoire ancestral de la Nation métisse. Ce cimetière municipal non confessionnel possède de nombreuses belles caractéristiques construites, dont des allées sinueuses, des îlots de formes irrégulières, un cours d'eau et une conception qui rappelle les parcs.

La forme et l'aménagement du cimetière illustrent la préoccupation à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle de nombreuses personnes au Canada à l'égard de la beauté des villes et de l'offre d'espaces verts publics dans les villes. Le cimetière Brookside est d'abord aménagé de 1877 à 1883 dans le style des cimetières-jardins (ou ruraux) par l'arpenteur et architecte anglais Thomas H. Parr. Toutefois, la transformation d'un paysage ouvert en un site qui traduit cette approche pittoresque euro-américains de la conception paysagère prend réellement son élan en 1896, lors du transfert du cimetière au conseil d'administration des parcs publics de Winnipeg, nouvellement créé. Les responsables imaginent un endroit où tout le monde, sans égard à la classe sociale, peut échapper aux foules et aux bruits de la ville dans des lieux conçus de façon à rappeler un décor champêtre agréable. De 1899 à 1904, David D. England, le premier surintendant des parcs publics de Winnipeg, modifie et amplifie les plans de Parr et dirige la plantation de milliers d'arbres à Brookside. Le surintendant des parcs qui lui succède, George Champion, ajoute un étang et un pont, plante d'autres arbres et aménage la partie nord du site en respectant le style des cimetières-jardins.

Le cimetière Brookside compte aussi l'un des plus grands Champs d'honneur au Canada. La section du Champ d'honneur datant de l'époque de la Première Guerre mondiale est particulièrement importante et présente une conception singulière de cimetière militaire qui est antérieure à l'approche normalisée de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth. Cette section témoigne des efforts des groupes de service locaux voulant rendre hommage aux soldats tombés au combat.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné le Canada. La présentation de ces histoires à la population canadienne contribue à favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https ://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

« Le cimetière Brookside est un bel exemple significatif de conception de cimetière-jardin. Développé dans le paysage des Prairies canadiennes, il illustre également une période d'expansion coloniale, comme en témoigne l'approche de conception pittoresque. Il est important de noter que le cimetière est également apprécié comme un lieu de repos final et comme un mémorial pour ceux qui ont sacrifié leur vie dans le service militaire à leur pays pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Pour beaucoup d'entre nous, le cimetière Brookside est un exemple de notre histoire commune et un endroit où honorer nos proches disparus. »

« En tant que l'un des lieux de sépulture des anciens combattants les plus vastes et les plus importants au Canada, le cimetière Brookside mérite grandement la distinction d'être un lieu historique national. Le Champ d'honneur du cimetière Brookside est un lieu de repos pour plus de 10 000 de nos anciens combattants. C'est depuis longtemps un endroit respecté et honoré où nous nous souvenons des sacrifices de ceux qui ont servi. J'aimerais remercier les membres de la fonction publique de la Ville de Winnipeg pour les efforts qu'ils ont déployés dans la poursuite de cette désignation, et j'encourage la population canadienne à en apprendre davantage sur l'importance du cimetière Brookside et de son champ d'honneur. »

Le cimetière Brookside abrite d'autres monuments importants et éléments historiques, notamment les portails en pierre calcaire et en fer forgé du début du XX e siècle, un cairn dédié aux anciens combattants de la guerre de Corée, un cairn dédié aux anciens combattants de la bataille de Hong Kong , un monument à la mémoire des victimes de l'accident ferroviaire de 1947 à Dugald , le monument commémoratif des pompiers de Winnipeg , et le monument de l'Université du Manitoba à la mémoire des personnes qui font don de leur corps à la science.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

