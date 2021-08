La Sous-section de l'examen a contribué à l'effort de guerre des Alliés et au développement de la capacité du Canada en matière de renseignement extérieur.

OTTAWA, ON , le 3 août 2021 /CNW/ - Parmi les nombreuses contributions du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale, la Sous-section de l'examen (XU) était un bureau civil de cryptographie qui a contribué aux efforts des Alliés pour décrypter les codes et les messages cryptés utilisés dans les signaux de communication entre 1941 et 1945.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé la désignation de la Sous-section de l'examen comme événement historique national dans le cadre du Programme national de commémoration historique, sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, le Canada n'avait pas de bureau civil de cryptographie chargé de décrypter les signaux de communication. N'ayant aucun moyen de lire les messages interceptés par les militaires et les agents de la censure canadiens, le gouvernement n'avait guère d'autre choix que de dépendre de la Grande-Bretagne pour obtenir des renseignements étrangers. La création de la XU en 1941 représentait une étape pour le gouvernement canadien, qui souhaitait à la fois gagner en indépendance et devenir un partenaire précieux en matière de renseignement.

La Sous-section de l'examen relevait du ministère des Affaires extérieures (aujourd'hui Affaires mondiales Canada), mais fonctionnait sous l'administration du Conseil national de recherches du Canada, ce qui lui permettait de dissimuler son budget et de garder ses travaux secrets. Les rapports produits par la XU pendant la guerre ont contribué à faire comprendre aux autorités et aux ministres du gouvernement canadien la valeur du renseignement étranger pour la prise de décision au Canada.

Les désignations historiques nationales reflètent le patrimoine riche et varié de notre pays et offrent aux Canadiennes et Canadiens la possibilité d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnages, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiennes et Canadiens à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités du Canada passé et présent.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'un personnage, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour obtenir de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.



« La Sous-section de l'examen du Canada, dont les femmes représentent environ 40 pour cent de l'effectif total connu, offre un aperçu fascinant des activités de renseignement du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce bureau spécialisé a fait de la cryptographie une fonction du gouvernement fédéral et a contribué à donner au Canada un siège à la table lorsque le moment est venu de négocier les alliances d'après-guerre en matière de renseignement. Au nom du gouvernement du Canada, j'ai le plaisir de commémorer l'importance historique nationale de la Sous-section de l'examen. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le travail de la Sous-section de l'examen s'inscrivait dans le cadre du décryptage et de la surveillance des communications de l'ennemi par les Alliés, qui ont joué un rôle essentiel dans la victoire. Certains disent que cela a écourté la guerre de deux ans. Nombre de ceux qui y ont travaillé ont ensuite participé à la création de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Centre de la sécurité des télécommunications, l'agence cryptologique nationale du Canada. »

Diana Pepall

Auteure, Canada's Bletchley Park: The Examination Unit in Ottawa's Sandy Hill, 1941-1945

A présenté la demande de désignation de la Sous-section de l'examen comme événement historique national

Les faits en bref :

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont communiquées à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont communiquées à la population canadienne. Le réseau des lieux historiques nationaux et des désignations au Canada aide à raconter qui nous sommes et nous rapproche de notre passé pour enrichir notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux apportent un large éventail d'avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux à leurs collectivités.

aide à raconter qui nous sommes et nous rapproche de notre passé pour enrichir notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux apportent un large éventail d'avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux à leurs collectivités. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec la population canadienne afin de raconter des histoires de vaste portée et plus inclusives dans les lieux qu'elle gère. À l'appui de cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une nouvelle approche attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en faisant la lumière sur des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

