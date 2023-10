L'ancien navire de la Garde côtière canadienne Alexander Henry a rempli de nombreuses fonctions dans les Grands Lacs de 1959 à 1985

GATINEAU, QC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation du navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Alexander Henry à titre de lieu historique national dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada. Les lieux historiques nationaux illustrent les moments déterminants de la nation et contribuent concrètement, chacun à leur façon, à notre compréhension de l'histoire du Canada.

Le navire de la Garde côtière canadienne Alexander Henry amarré à Thunder Bay, en Ontario, en 2022. © Parcs Canada / Will Pratt (Groupe CNW/Parcs Canada)

L'ancien navire de la Garde côtière canadienne Alexander Henry, un brise-glace léger, baliseur et navire d'aide à la navigation utilisé dans les Grands Lacs de 1959 à 1985 est aujourd'hui retiré du service. Le navire est l'un des meilleurs exemples encore existants du programme gouvernemental de construction de brise-glaces de la fin des années 1950 et représente l'engagement du gouvernement du Canada envers la navigation maritime à une époque où le transport et le commerce maritimes prennent de l'expansion.

Étant le principal brise-glace canadien à naviguer sur le lac Supérieur, le NGCC Alexander Henry a fourni des services exemplaires dans le domaine de la navigation maritime et a rempli de nombreuses fonctions. L'un des rôles du navire était de prolonger aussi longtemps que possible la saison de navigation, notamment en ouvrant des passages dans la glace à la Tête-des-Grands-Lacs, aux ports les plus au nord du réseau, pendant la prise des glaces au début de l'hiver et au moment de la débâcle au printemps. L'Alexander Henry s'occupait par ailleurs de l'entretien des aides à la navigation, transportant les gardiens de phare et des fournitures aux diverses stations de phare, et de l'entretien des bouées pendant la saison de navigation et effectuait des missions de recherche et sauvetage.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné le Canada. La présentation de ces histoires à la population canadienne contribue à favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Citations

« L'histoire de la navigation sur les Grands Lacs, depuis des temps immémoriaux avec les voyageurs autochtones et tout au long de la Confédération, est en grande partie l'histoire de ce continent. L'ancien navire de la Garde côtière canadienne Alexander Henry est une composante de cette histoire et c'est un honneur de le désigner officiellement comme lieu historique national. Ce navire a été témoin d'une ère d'augmentation de la navigation maritime industrielle pour le gouvernement du Canada. Les désignations historiques nationales, comme l'Alexander Henry, nous encouragent à reconnaître toute la portée de notre histoire et nous aident à réfléchir à la façon dont cette histoire nous relie pour bâtir une société plus inclusive pour les générations d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le NGCC Alexander Henry a joué un rôle essentiel en soutenant le secteur du transport maritime de même que les marins sur les Grands Lacs. Pendant des décennies, cet ancien navire de la Garde côtière a permis d'assurer un transit sécuritaire sur nos eaux intérieures. Je suis ravie de voir le NGCC Alexander Henry être désigné un lieu historique national, en reconnaissance de sa contribution à l'histoire maritime du Canada. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le conseil d'administration du Transportation Museum of Thunder Bay (TMTB) est honoré que l'ancien navire de la Garde côtière canadienne Alexander Henry, construit à Thunder Bay et maintenant un navire musée avec TMTB, ait été officiellement désigné lieu historique national en reconnaissance de son importance historique dans l'histoire maritime canadienne. »

Wally Peterson

Président de Lakehead Transportation Museum Society.

Les faits en bref

Le NGCC Alexander Henry a été conçu par le cabinet d'architectes navals de Montréal German & Milne et a été construit par la Port Arthur Shipbuilding Company dans ce qui est maintenant Thunder Bay , en Ontario . Le navire a été mis à l'eau le 18 juillet 1958.

a été conçu par le cabinet d'architectes navals de Montréal German & Milne et a été construit par la Port Arthur Shipbuilding Company dans ce qui est maintenant , en . Le navire a été mis à l'eau le 18 juillet 1958. Il est important de reconnaître que la contribution du NGCC Alexander Henry à l'histoire a commencé sur les terres et les eaux à l'intérieur des territoires des signataires anishinabeg du Traité Robinson-Supérieur ( Thunder Bay ). Il était actif sur le lac Supérieur, qui est appelé gichigamiing ou « Le Grand Lac » par le peuple Anishinaabe de la région.

à l'histoire a commencé sur les terres et les eaux à l'intérieur des territoires des signataires anishinabeg du Traité Robinson-Supérieur ( ). Il était actif sur le lac Supérieur, qui est appelé gichigamiing ou « Le Grand Lac » par le peuple Anishinaabe de la région. Le NGCC Alexander Henry est retiré du service en juillet 1985 et devient ensuite un navire-musée. Il est d'abord exposé au Musée maritime des Grands Lacs à Kingston , qui en assure l'entretien pendant plus de trente ans. En 2017, la Lakehead Transportation Museum Society achète le brise-glace, qui est remorqué jusqu'à Thunder Bay où, pendant l'été, les visiteurs peuvent monter à bord.

est retiré du service en juillet 1985 et devient ensuite un navire-musée. Il est d'abord exposé au Musée maritime des Grands Lacs à , qui en assure l'entretien pendant plus de trente ans. En 2017, la Lakehead Transportation Museum Society achète le brise-glace, qui est remorqué jusqu'à où, pendant l'été, les visiteurs peuvent monter à bord. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

Le navire de la Garde côtière canadienne Alexander Henry amarré à Thunder Bay, en Ontario, en 2022.

© Parcs Canada / Will Pratt

