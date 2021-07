Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance historique nationale de l'ancien pensionnat indien de Shingwauk

REMARQUE : Nous reconnaissons que cela arrive à un moment difficile pour beaucoup et que nos efforts pour honorer les victimes et les familles peuvent servir de rappel importun à ceux qui ont subi des épreuves à travers des générations de politiques gouvernementales qui ont été nuisibles aux peuples autochtones. Une ligne d'écoute téléphonique de Résolution des questions de pensionnats indiens est disponible pour apporter du soutien aux anciens élèves des pensionnats indiens.

Veuillez appeler la ligne de crise au 1-866-925-4419 si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes déclenché en lisant ceci.

Nous encourageons tous ceux qui ont besoin de soutien en ce moment à tendre la main et sachez que le soutien est toujours là pour vous via la ligne d'écoute d'espoir au 1-855-242-3310 (sans frais) ou le service de counseling par clavardage à espoirpourlemieuxetre.ca, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Vous pouvez également trouver des renseignements sur la façon d'obtenir d'autres soutiens en matière de santé sur le site Web du gouvernement du Canada.

OTTAWA, ON, le 8 juill. 2021 /CNW/ - Les pensionnats indiens faisaient partie d'une politique coloniale honteuse et raciste qui a retiré les enfants autochtones de leurs communautés et leur a refusé leur famille, leur langue et leur culture. Ces institutions ont eu des répercussions négatives tenaces sur les communautés, les cultures, les économies, les connaissances et les modes de vie traditionnels, les langues, les structures familiales et les liens avec la terre des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Jonathan Wilkinson, a annoncé la désignation de l'ancien pensionnat indien de Shingwauk (prononcez : Zhing-waak) à Sault Ste. Marie, en Ontario, comme lieu historique national dans le cadre du Programme national de commémoration historique.

L'ancien pensionnat indien de Shingwauk est situé sur le territoire visé par le traité de Robinson-Huron, à l'intérieur des terres traditionnelles des peuples Anishinaabe et Métis, à Sault Ste. Marie, en Ontario. Pendant son fonctionnement, de 1875 à 1970, plus d'un millier d'enfants autochtones de l'Ontario, du Québec, des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest ont fréquenté le pensionnat indien de Shingwauk. Il s'agit de l'un des rares sites de pensionnat indien encore existants, où un certain nombre d'éléments bâtis et paysagers préservés continuent de témoigner de la longue histoire du système de pensionnats indiens au Canada. Parmi ceux-ci, le cimetière de Shingwauk contient 109 sépultures connues, dont 72 élèves décédés entre 1875 et 1956.

Depuis la fermeture de l'établissement, son site et son bâtiment principal (Shingwauk Hall) ont été utilisés pour la réappropriation culturelle de même que pour l'éducation et l'apprentissage interculturels, et réinterprétés comme un lieu de guérison et de réconciliation. Le terrain de l'ancien pensionnat indien englobe le campus actuel de Shingwauk Kinoomaage Gamig et de l'Université Algoma. Le Shingwauk Education Trust, l'Église Anglicane et l'Algoma District School Board partage également la responsabilité pour certaines parties de ce site. Parcs Canada a travaillé en collaboration avec la Children of Shingwauk Alumni Association et le Shingwauk Residential Schools Centre pour révéler les histoires des Survivants et établir les valeurs historiques du lieu.

Les expériences des anciens élèves et des Survivants du pensionnat indien Shingwauk et d'autres pensionnats indiens du Canada ont touché les membres des communautés et des familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis pendant des générations. Ces désignations constituent une partie importante de la réponse du gouvernement du Canada à l'appel à l'action 79 du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation.

Les désignations historiques nationales sont le résultat de demandes de désignations soumises dans le cadre du Programme national de commémoration historique. Elles commémorent tous les aspects de l'histoire du Canada, qu'ils soient positifs ou négatifs. Si certaines désignations rappellent des moments de grandeur et de triomphe, d'autres encouragent la contemplation des moments et expériences tragiques, complexes et difficiles qui définissent le Canada d'aujourd'hui. En présentant ces histoires, les Canadiens ont l'occasion de découvrir toute l'étendue de notre histoire commune, y compris les périodes difficiles qui font partie de notre passé et qui ont façonné notre présent.

Citations

« Alors que nous allons de l'avant durant cette période importante, avec cette histoire importante, l'histoire de tant de survivants et de survivants intergénérationnels, et malheureusement, de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux, nous pensons que la reconnaissance nationale du site Shingwauk aidera à préserver cette histoire afin qu'elle ne soit jamais oubliée. La nouvelle des enfants de Kamloops et Cowessess, nous ayant été révélée représente un rappel du travail important que nous devons faire ici sur le site Shinkwauk avec nos survivants et nos partenaires du lieu, afin que cela n'arrive plus à un autre enfant. Chimiigwetch/merci d'avoir distingué un endroit si important pour les peuples autochtones de cette terre. »

Jay Jones

Président de la Children of Shingwaulk Alumni Association

« La découverte de tombes anonymes à l'ancien pensionnat indien de Kamloops, Marieval ainsi que d'autres pensionnats indiens, nous a récemment rappelé douloureusement que le système des pensionnats indiens révèle une période tragique et honteuse de l'histoire du Canada qui continue aujourd'hui à avoir de profondes répercussions. L'ancien pensionnat indien Shingwauk, qui est l'un des derniers bâtiments de ce type au Canada, témoigne de son impact sur les survivants, sur leurs familles et sur la communauté. Le gouvernement du Canada reconnaît le passé et, en collaboration avec les peuples et les communautés autochtones, s'engage à faire connaître les expériences des enfants autochtones dans ces écoles pour s'assurer que cette histoire ne sera jamais oubliée et qu'elle est racontée. Ainsi, nous espérons favoriser une meilleure compréhension de notre histoire commune alors que nous empruntons la voie de la réconciliation ensemble. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« Les survivants et les descendants des survivants du pensionnat indien Shingwauk ressentent toujours la douleur et les répercussions de leur fréquentation de l'école. Le pensionnat indien Shingwauk étant désigné comme lieu historique national donne suite à l'appel à l'action 79 de la CVR et nous continuons de travailler avec les peuples autochtones pour faire progresser la réconciliation de manière éloquente.

Terry Sheehan

Député de Sault Ste. Marie et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedNor)

Faits en bref

Les peuples autochtones ont fait des efforts concertés pour attirer l'attention du public sur la négligence et les sévices courants dans les pensionnats indiens, efforts qui ont mené à la négociation de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens en 2006, aux excuses officielles du gouvernement fédéral aux anciens élèves des pensionnats indiens en 2008, et à la création de la Commission de vérité et réconciliation, qui s'est déroulée de 2008 à 2015.

en 2006, aux excuses officielles du gouvernement fédéral aux anciens élèves des pensionnats indiens en à la création de la Commission de vérité et réconciliation, qui s'est déroulée de 2008 à 2015. En septembre 2020, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Jonathan Wilkinson , a reconnu l'importance historique nationale du système des pensionnats indiens comme un événement tragique et déterminant dans l'histoire du Canada . La désignation de deux anciens sites de pensionnats indiens a également été annoncée à cette occasion soit pour le pensionnat indien de Shubenacadie et pour le pensionnat indien de Portage La Prairie .

, a reconnu l'importance historique nationale du système des pensionnats indiens comme un événement tragique et déterminant dans l'histoire du . La désignation de deux anciens sites de pensionnats indiens a également été annoncée à cette occasion soit pour le pensionnat indien de et pour le pensionnat indien de . L' appel à l'action 79 du rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation demandait une commémoration nationale des sites des pensionnats indiens et de l'histoire et des séquelles de ces pensionnats. Pour plus d'information sur les appels à l'action, veuillez consulter le site : http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf.

du rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation demandait une commémoration nationale des sites des pensionnats indiens et de l'histoire et des séquelles de ces pensionnats. Pour plus d'information sur les appels à l'action, veuillez consulter le site : http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf. Parcs Canada travaille avec les peuples autochtones pour intégrer les points de vue, l'histoire et le patrimoine autochtones dans les parcs et les lieux historiques nationaux. Cela fait partie de l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada .

. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada pour la désignation de lieux, de personnes et d'événements d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada pour la désignation de lieux, de personnes et d'événements d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique. Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les nominations publiques. À ce jour, plus de 2 150 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour présenter une demande de désignation d'une personne, d'un site ou d'un événement historique d'importance nationale dans votre communauté, veuillez visiter le site Web de Parcs Canada pour plus de renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

Document connexe

Fiche d'information : Ancien pensionnat indien Shingwauk

Liens connexes

Ligne d'écoute téléphonique de Résolution des questions de pensionnats indiens

Agence Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Pensionnats indiens au Canada : un événement historique national

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected] ; Brian Leahy, Directeur des communications, Algoma University, 705 -949-2301, ext. 4361, [email protected]

Liens connexes

www.pc.gc.ca