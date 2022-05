Le Jeune est la première personne d'ascendance africaine documentée à vivre au Canada (Nouvelle-France) et la première personne d'ascendance africaine connue à avoir été soumise à l'esclavage dans la colonie

GATINEAU, QC, le 10 mai 2022 /CNW/ - Au début du XVIIe siècle, Olivier Le Jeune a été la première personne d'ascendance africaine documentée à vivre au Canada (Nouvelle-France) de manière permanente et la première personne d'ascendance africaine connue à avoir été soumise à l'esclavage dans la colonie.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation d'Olivier Le Jeune comme personnage d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique, sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Bien que peu de détails soient connus sur Le Jeune, les archives montrent qu'il était un très jeune garçon, natif de Madagascar ou de la Côte de Guinée, lorsqu'il a été enlevé. Le Jeune meurt à Québec à l'âge d'environ trente ans, le 10 mai 1654. Le récit historique de la vie de Le Jeune donne un aperçu des expériences vécues par les personnes soumises à l'esclavage en Nouvelle-France, et de la façon dont elles ont été déshumanisées et dépouillées de leur identité et de leurs liens avec leurs communautés africaines d'origine.

Les désignations historiques nationales nous encouragent à reconnaître à la fois les victoires et les difficultés qui ont fait du Canada ce qu'il est aujourd'hui, et qui nous aident à réfléchir à la façon de bâtir une société plus inclusive pour les générations actuelles et futures.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnages, les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens à se rapprocher de leur passé. Le gouvernement du Canada veille à ce que les Canadiens aient l'occasion d'apprendre toute l'étendue de notre histoire, y compris les chapitres tragiques et honteux qui font partie de notre passé.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour en connaître davantage : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

« Je suis honoré de commémorer l'importance historique nationale d'Olivier Le Jeune, dont les expériences en tant que première personne soumise à l'esclavage d'ascendance africaine au début du Canada illustrent les luttes des Canadiens noirs. En présentant ces histoires, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, les réalités et l'héritage diversifiés du passé et du présent du Canada et nous engager à faire mieux à l'avenir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« C'est une grande fierté pour moi d'avoir contribué directement à la désignation d'Olivier Le Jeune en tant que personnage d'importance historique nationale, car sa présence sur le territoire qui allait devenir le Canada est un acte fondateur primordial de l'histoire afro-canadienne. C'est une histoire plusieurs fois centenaire qui, progressivement, tend à sortir de l'ombre et j'en suis très heureux. »

Aly Ndiaye (alias Webster)

Artiste hip-hop, activiste et conférencier

A proposé la candidature d'Olivier Le Jeune à la désignation comme personnage d'importance historique nationale.

« La reconnaissance d'Olivier LeJeune comme personnage d'importance historique nationale est significative. Au cours de sa vie, il savait qu'il ne pouvait pas être libre, mais son héritage nous aide à remettre en question notre manière de considérer le passé et de comprendre notre histoire. Le Canada a connu l'esclavage et Olivier, un enfant, a été le premier esclave connu. »

Rosemary Sadlier

Auteure sur l'histoire des Noirs, éducatrice et ancienne présidente de l'Ontario Black History Society

A proposé la candidature d'Olivier Le Jeune à la désignation comme personnage d'importance historique nationale

« En réfléchissant à la désignation d'Olivier Le Jeune comme personnage d'importance historique nationale, nous pouvons mieux apprécier les défis auxquels les Noirs sont confrontés, mais aussi reconnaître leur force et leur endurance inébranlables. J'encourage tout le monde à en apprendre davantage sur ces désignations et à célébrer les contributions importantes des Canadiens noirs à notre patrimoine commun. »

L'honorable Greg Fergus,

Secrétaire parlementaire du premier ministre

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a reconnu plus de 40 personnages, lieux et événements d'importance historique nationale qui reflètent l'importance des Canadiens noirs dans le patrimoine commun de notre pays.

Le Canada reconnaît officiellement la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui a débuté en 2015 et sera observée jusqu'en 2024. La Décennie internationale vise à promouvoir une plus grande reconnaissance mondiale et un plus grand respect des cultures, de l'histoire et du patrimoine des personnes d'ascendance africaine.

reconnaît officiellement la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui a débuté en sera observée jusqu'en 2024. La Décennie internationale vise à promouvoir une plus grande reconnaissance mondiale et un plus grand respect des cultures, de l'histoire et du patrimoine des personnes d'ascendance africaine. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises aux Canadiens.

Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. À l'appui de cet objectif, Le cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada.

